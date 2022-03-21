«Формула-1» заиграла новыми красными

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Первая гонка сезона — Гран-при Бахрейна — оправдала ожидания болельщиков. Тут была и бескомпромиссная борьба за лидерство между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном, и крушение надежд последнего за считаные круги до финиша, и неожиданный взлет Haas, вроде бы прочно ассоциировавшегося с понятием «недвижимость». Триумф в этой увлекательной истории праздновал Леклер. Вторым был его партнер по Ferrari Карлос Сайнс. «Скудерия» победила впервые с 2019 года, но, похоже, это далеко не случайный всплеск. Кажется, «красные» вернулись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дубль Ferrari в исполнении Шарля Леклера (справа) и Карлоса Сайнса на Гран-при Бахрейна свидетельствует о мощи «Скудерии» в новом сезоне

Фото: Thaier Al-Sudani, Reuters Дубль Ferrari в исполнении Шарля Леклера (справа) и Карлоса Сайнса на Гран-при Бахрейна свидетельствует о мощи «Скудерии» в новом сезоне

Фото: Thaier Al-Sudani, Reuters

Гран-при Бахрейна открывал не просто новый сезон — с него начиналась новая, по общему мнению, эра «Формулы-1». Ведь количество изменений в техническом регламенте в нынешнем чемпионате таково, что командам пришлось строить машины практически с нуля, отринув или подвергнув ревизии наработки, копившиеся годами. Впрочем, важны тут не изменения сами по себе, а то, какую цель преследовали их авторы. Она очевидна — сделать этапы более зрелищными, дать зрителям больше обгонов, оставить в прошлом гонки, вгонявшие в тоску даже пилотов. Понятно, что судить о выполнении этой задачи пока рано, но бахрейнский этап получился на твердую пятерку.

А ведь были опасения, что ничего хорошего от этапа болельщикам ждать не стоит. В квалификации Ferrari и Red Bull были уж намного сильнее всех остальных, в том числе удерживавшего с 2014 года гегемонию в Кубке конструкторов Mercedes. Босс немецкой команды Тото Вольф честно признался, что в ходе постройки новой машины не просто были допущены ошибки (это неизбежно), а они были очень поздно идентифицированы. Причем настолько, что времени на их устранение к началу чемпионата просто не оставалось. И действительно, после старта, спокойного и ровного, оба Mercedes — Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела — довольно быстро распрощались с идеей вмешаться в битву за подиум, оставив это обладателям более быстрых машин.

Первые номера Red Bull и Ferrari Макс Ферстаппен и Шарль Леклер спокойно оторвались от пелотона на расстояние достаточное, чтобы им никто не мешал, и только ждали момента, когда вступить в бой. Момент настал вскоре после первой серии пит-стопов, когда Ферстаппен, пользуясь тем, что он сменил покрышки на круг раньше и, значит, успел их прогреть (медленный прогрев резины до рабочих температур — одна из особенностей новых машин), принялся давить на Леклера. Тот отвечал. На выходе получилась прекрасная битва. Шесть раз Ферстаппен и Леклер обгоняли друг друга. Сначала действующий чемпион мира выпрыгивал вперед, но тут же, буквально через два-три поворота, получал ответный удар. Ферстаппен в конце концов рассудил, что лучше бы поберечь ресурс машины, и темп несколько сбавил. Но это было лишь затишье перед бурей, начавшейся в конце гонки.

За девять кругов до финиша на Alpha Tauri Пьера Гасли полыхнул мотор. Редкое в последние годы зрелище — машины «Формулы-1» достигли завидного уровня надежности, и отказы двигателей довольно редки, тем более с открытым горением. И тут важно напомнить, что на Alpha Tauri, как и на Red Bull, стоят силовые установки Honda. Японский концерн с этого сезона в «Формуле-1» официально не представлен, двигатели Red Bull формально готовит сама, но в реальности участие Honda никуда не делось.

Появившаяся на трассе машина безопасности съела все накопившиеся разрывы в пелотоне, и Ферстаппен получил еще один шанс гонку выиграть. Напомним, что свой титул он завоевал в закрывавшей прошлый сезон гонке в Абу-Даби, обогнав как раз после рестарта Льюиса Хэмилтона. Но Леклер шанса голландцу не дал. А вскоре у его Red Bull пропала мощность. Как следствие — сход. Не успели в боксах Red Bull прийти в себя, как оказалось, что скорость теряет и второй номер команды Серхио Перес. Хэмилтон, о котором вспоминали разве что в моменты, когда он бился с Кевином Магнуссеном на Haas (американская команда, в прошлом сезоне являвшаяся бесспорно худшей, выдала в этом году боеспособную машину, что позволило Магнуссену стать пятым), вдруг появился у мексиканца на хвосте и вынудил того отбиваться. И, что интересно, у Переса тоже не выдержала силовая установка. Его развернуло, что, по словам гонщика, случилось от «выключения мощности». То есть с учетом мотора Гасли за одну гонку сразу три двигателя от Red Bull дали сбой. С этим надо что-то срочно делать, иначе перспективы «быков» на сезон окажутся вовсе не такими хорошими, как считалось. А вот Ferrari, возможно, снова на коне. Для «Скудерии» победа Леклера стала первой с 2019 года. Но тот триумф (за авторством Себастьяна Феттеля) был лишь эпизодом. Бахрейнский дубль Ferrari выглядит сильной заявкой как минимум на то, что гонщики на красных машинах будут на этот титул всерьез претендовать. Нельзя списывать со счетов и Mercedes, хотя Тото Вольф после гонки и говорил, что уже не припомнит, когда еще он так радовался третьему месту. У команды еще есть время, чтобы исправить ошибки. Да и вообще, как сказал многоопытный Фернандо Алонсо, сейчас борьба идет не столько на трассе, сколько в кабинетах инженеров.

Александр Петров