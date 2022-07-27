Президент Франции воюет в Африке с Россией

Африканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова совпало с поездкой на континент президента Франции Эмманюэля Макрона. Одной из главных ее целей президент Макрон назвал противодействие российской экспансии на континенте. Он видит опасность не только в прямом военном и экономическом сотрудничестве с Москвой, но и в попытках африканских стран извлечь выгоду из противостояния России и коллективного Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон с президентом Камеруна Полем Бийя и его женой Шанталь

Фото: Desire Danga Essigue, Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон с президентом Камеруна Полем Бийя и его женой Шанталь

Фото: Desire Danga Essigue, Reuters

В расписании французского президента — посещение Камеруна, Бенина и Гвинеи-Бисау. Первые две страны — бывшие французские колонии. Менее века назад Франция осуществляла прямое правление во многих странах Западной и Центральной Африки. Сейчас таких рычагов воздействия на них у Парижа нет, но сохранились давние связи, общность истории и язык, дарованный метрополией колонизированным ею народам.

Эмманюэль Макрон назвал восстановление полноценных связей с Африкой в числе ключевых задач своего нового президентского срока.

Он видит эту задачу особенно актуальной в свете сложившейся ситуации в мире.

В первой же точке своего африканского маршрута президент Франции обратился к щекотливому вопросу — той молчаливой поддержке России в вооруженном конфликте, которую оказали многие африканские страны. Во время голосования в ООН 2 марта по резолюции, которая была призвана осудить действия России на Украине, 141 страна высказалась за, но среди 35 государств, тем или иным способом уклонившихся от одобрения документа, оказалось 25 африканских стран, причем одна из них — Эритрея — проголосовала против резолюции.

Президент Макрон объясняет это «дипломатическим давлением» со стороны России и считает позицию уклонистов лицемерной. «Войну развязала Россия,— заявил он на пресс-конференции в Яунде, столице Камеруна, обращаясь к своему собеседнику президенту этой страны Полю Бийе и к журналистам в зале.— Мы решили сделать все, чтобы прекратить эту войну, не участвуя в ней. При этом европейцы подвергли Россию санкциям, чтобы остановить военные действия и изолировать ее с точки зрения дипломатии. Вот в этом вы нам нужны, иначе события будут бесконечно повторяться».

Он обвинил Россию в энергетическом и продовольственном давлении не только на Европу, но и на весь мир.

Впрочем, как отмечают французские СМИ, ни одна из указанных господином Макроном целей пока не достигнута. Россия продолжает военную операцию, а о ее изоляции, тем более на Африканском континенте, не может быть и речи.

Алексей Тарханов, Париж