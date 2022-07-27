УГМК бросилась вроссыпную

По данным “Ъ”, УГМК завершает приобретение контрольного пакета «Сусуманзолота» (специализируется на добыче из россыпных месторождений), выкупив доли наследников основателя компании Владимира Христова. Таким образом, крупный производитель цветных металлов получил первый актив в золотодобыче. Этим экспансия УГМК в золоте может не ограничиться. Сейчас компания ведет борьбу за Petropavlovsk, а в дальнейшем может претендовать и на другие крупные активы на Дальнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), бенефициарами которой до 14 марта являлись Искандар Махмудов и Андрей Бокарев (новые владельцы не раскрываются), завершила выкуп долей крупнейших акционеров золотодобывающей компании «Сусуманзолото» и меняет менеджмент компании, сообщили “Ъ” источники в отрасли. Таким образом, крупный производитель меди получил первый актив в золоте. УГМК и «Сусуманзолото» не предоставили комментариев.

По данным Союза золотопромышленников России, в 2021 году «Сусуманзолото» входило в топ-10 золотодобывающих компаний, произведя 7,3 тонны золота. Выручка компании по РСБУ выросла за год на 27%, до 30,1 млрд руб., однако EBITDA снизилась в 1,7 раза, до 6,2 млрд руб. Чистая прибыль сократилась в 3,7 раза, до 1,7 млрд руб. Компания специализируется на добыче из россыпных месторождений открытым способом. Согласно годовому отчету компании, есть добыча и рудного золота, но его доля в общей добыче составляет 10%. Активы компании расположены в Магаданской области.

Основателем «Сусуманзолота» является Владимир Христов. Как писал Forbes, он в 1980-х годах устроился главным инженером в Сусуманский горно-обогатительный комбинат, а в 1991 году стал его гендиректором. В 1995 году он принял участие в приватизации комбината, создав холдинг. Господин Христов умер в декабре 2020 года в инфекционном госпитале «Коммунарка». После его смерти контроль в компании получили наследники: по данным годового отчета, 36,7% акций компании принадлежали вдове Любови Герасимовой, по 21,76% — у дочерей Элины Нестерович и Ларисы Батуриной.

Сумма сделки неизвестна. Но, например, акционеры «Высочайшего» с сопоставимой с «Сусуманзолотом» добычей в конце 2021 года хотели продать компанию за $1 млрд, при этом УГМК предлагала за нее, по данным “Ъ”, около $500 млн.

Следующим активом в золотодобыче для УГМК может стать Petropavlovsk, чьим крупнейшим кредитором сейчас является компания. В июле «УГМК-Инвест» намерена обратиться с заявлением в суд о банкротстве дочерних компаний золотодобытчика. Однако собеседники “Ъ” считают, что на этом УГМК не остановится. Источник “Ъ”, специализирующийся на рынке M&A, полагает, что среди объектов дальнейшей экспансии УГМК на Дальнем Востоке могут быть российские активы Polymetal, если компания все же решит продать их стороннему приобретателю. Также УГМК могут быть интересны геологоразведочные и добывающие активы ряда других крупных компаний, в том числе при сочетании определенных условий, даже отдельные активы «Полюса» и ГРК «Павлик», а также находящиеся пока на стадии разведки медные и медно-полиметаллические объекты северо-востока России. Если эти планы реализуются, то УГМК станет одним из крупнейших в РФ производителем золота, полагает он.

УГМК нужны центры для экспансии на Дальнем Востоке, где сосредоточена большая часть перспективных для поглощения активов, полагает директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. Компании необходимо изучить регион, местную логистику, подготовить кадры. Создание таких центров на базе золотодобывающих активов — быстрый и относительно дешевый путь, считает эксперт.

Евгений Зайнуллин