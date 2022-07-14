Petropavlovsk вступил в период деления

По данным “Ъ”, заявки на покупку активов золотодобывающей компании Petropavlovsk подали ее крупнейший кредитор УГМК и основной акционер Константин Струков. Для последнего покупка отдельных активов — способ частично вернуть вложения в акции Petropavlovsk, стоимость которых упала примерно в десять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petropavlovsk Фото: Petropavlovsk

Среди претендентов на активы золотодобывающей компании Petropavlovsk, находящейся на грани краха, по-прежнему остается УГМК, рассказывают три источника “Ъ” в отрасли. Вторым претендентом, по словам двух источников “Ъ”, являются структуры Константина Струкова, который владеет 29,19% Petropavlovsk. Представитель компании на вопросы “Ъ” об интересе УГМК и структур господина Струкова отказался от комментариев, сославшись на то, что это конфиденциальная информация и переговоры еще ведутся. Константин Струков не ответил на вопросы “Ъ”.

После начала боевых действий на Украине и санкций положение Petropavlovsk, зарегистрированной в Великобритании, резко ухудшилось. Основным кредитором компании является Газпромбанк (ГПБ): он выдал кредит на $200 млн и открыл кредитную линию для дочерних структур Petropavlovsk на $86,7 млн. По условиям этих обязательств ГПБ выкупал 100% золота Petropavlovsk.

В марте, когда банк попал под санкции Великобритании, золотодобытчик потерял возможность не только продавать металл банку, но и проводить платежи по кредитам. У компании был в ГПБ кредит на $200 млн и открыта кредитная линия для «дочек» золотодобытчика на $86,7 млн. В апреле права требования по кредиту в $201 млн (включая проценты) были переданы структуре УГМК, а по кредиту в $86,7 млн — компании «Нордик».

12 июля Petropavlovsk заявил, что инициировал процедуру несостоятельности, и подал прошение в управление финансового надзора Великобритании о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже. Также золотодобытчик рассказал о том, что получил предложение о покупке своих активов от неназванной компании и уведомление о заинтересованности в покупке — от еще одной. Однако, подчеркнула компания, маловероятно, что акционеры получат какие-либо средства из-за необходимости гасить долг группы.

Все активы Petropavlovsk находятся в России. Компания производит золото на предприятиях «Пионер», «Маломыр» и «Албын». По итогам 2021 года выпуск упал на 18%, до 449,8 тыс. унций. Но самый ценный актив компании — Покровский автоклав, дающий возможность перерабатывать упорные руды. В 2018 году недостроенный автоклав был готов купить Polymetal за $250 млн, но сейчас не ведет переговоров.

Константин Струков вошел в капитал Petropavlovsk в 2020 году, приобретя у структур Романа Троценко 22,37% акций и 5,97% конвертируемых облигаций. На тот момент рыночная стоимость пакета оценивалась в $170 млн. На 12 июля, последний день полноценных торгов акциями Petropavlovsk на Мосбирже, стоимость этого пакета составляла $15,9 млн. По словам собеседников “Ъ”, сейчас для господина Струкова покупка отдельных активов Petropavlovsk — это возможность частично вернуть свои инвестиции.

Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин говорит, что с точки зрения структурирования сделки возможны различные варианты. При классическом подходе активы компании будут реализованы с торгов, а вырученные средства пойдут в том числе на погашение долга перед УГМК.

Однако в текущих условиях многие правила, традиционные для рынка M&A, применяются с изъятиями или не применяются вовсе. Поэтому, допускает Кирилл Никитин, вполне вероятна ситуация, при которой российские активы компании будут выведены из-под контроля головной компании и реализованы по российскому праву независимо от хода процедуры банкротства головной компании. При этом очевидно, что при такой структуре интересы российских кредиторов будут обеспечены в первую очередь.

Вероятнее всего, сделка будет структурирована путем продажи конкретных активов Petropavlovsk в России (заводов, оборудования, земельных участков). Деньги фактически достанутся основным кредиторам компании, среди которых УГМК, комментирует партнер консалтинговой группы РКТ Иван Гулин. Он также констатирует, что средства от продажи активов смогут покрыть лишь задолженность перед кредиторами и акционеры их не получат.

Евгений Зайнуллин