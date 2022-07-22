Лечебное послание

В июле исполнился год совместному проекту Национального регистра доноров костного мозга (Национального РДКМ) и Почты России по дистанционному рекрутингу доноров. Теперь можно с уверенностью сказать, что потенциальным донором костного мозга, даже не заходя ни в какое медицинское учреждение, может стать любой здоровый житель страны в возрасте от 18 до 45 лет. Это очень просто и совершенно бесплатно для добровольцев. На призыв о помощи и спасении жизней уже откликнулось 11 343 человека из всех российских регионов — медицинские лаборатории есть далеко не во всех населенных пунктах, а почта есть везде.

— Вроде бы идея лежала на поверхности: нет сомнений в важности регистра доноров костного мозга, но от идеи до воплощения — трудный путь,— говорит Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ.

Работа над проектом начиналась в сложное время — в разгар борьбы с коронавирусом, когда лаборатории были загружены, а люди лишний раз боялись пойти в клинику. Почта России и Национальный РДКМ внедрили новую практику, позволяющую стать потенциальным донором без посещения медучреждений. Решение оказалось простым и изящным: человек, который хочет стать донором, оставляет заявку на сайте rdkm.ru. Ему приходит конверт с, где лежат документы, которые необходимо заполнить, палочки, которыми нужно поводить у себя за щекой, чтобы собрать образцы буккального эпителия, буклет, инструкция и конверт с обратным адресом. Конверт, как заказное письмо, отправляется в казанскую лабораторию регистра. Там исследуют биообразец потенциального донора, результаты передаются в регистр и хранятся, пока не найдется пациент, которому подходит этот донор.

— О наших первых победах говорит география отправок: мы видим, что по почте в регистр вступают люди из всех регионов, из самых отдаленных населенных пунктов, где нет лабораторий для сдачи крови,— рассказывает Раиса Ирз, руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России.

Всего за год поступило более 11 тыс. заявок от желающих стать потенциальными донорами. Лаборатория в Казани получила уже около 5 тыс. конвертов с собранным биоматериалом — это около 41% от общего числа писем, которые почта отправила добровольцам.

— Мы стали первыми, кто запустил подобный проект в России,— объясняет Раиса Ирз.— Нам пришлось решить много технических и юридических вопросов — изучить законодательство, подобрать упаковку для палочек и протестировать всю цепочку пересылки, чтобы собранный биоматериал был пригоден для типирования. В процессе работы мы усовершенствовали аналитику движения писем. В результате у коллег из Национального РДКМ появилась возможность точечно присылать напоминания людям, которые не забрали конверты на почте или задерживаются с их отправкой.

— Мы видим отклик не только в крупных регионах, и это радует: даже один образец, полученный по почте с Чукотки, для конкретного пациента может оказаться спасением. Да, больше половины добровольцев, чтобы попасть в Национальный РДКМ, традиционно сдают для генотипирования образец крови, но и буккальный эпителий стремительно набирает обороты,— отмечает Анна Андрюшкина.— В 2022 году мы получили 12 124 образца: 6488 пробирок с кровью (53,5%) и 5636 палочек с буккальным эпителием (46,5%).

Для желающих стать потенциальными донорами отправка писем бесплатна — ее оплачивает Почта России. Переслав 11 тыс. конвертов, она фактически пожертвовала Национальному РДКМ больше 2,5 млн руб.

Сотрудники Почты России признаются, что вдохновлены идеей этого проекта и верят, что он может в корне изменить ситуацию с донорством костного мозга в России.

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Оксана Пашина, корреспондент Русфонда