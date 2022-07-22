Два закона хорошо, а один лучше

В прошлую пятницу в Госдуме развернулась неожиданная дискуссия. Депутаты, пять часов подряд без лишних вопросов одобрявшие на дополнительном заседании самые разные инициативы, к концу дня заспорили о законопроекте Артема Кирьянова, посвященном такой, казалось бы, безобидной вещи, как реклама. Но содержание предложений и правда выглядело провокационным до странности: речь идет о создании единого оператора для наружной рекламы и «электронных досок объявлений» (то есть классифайдов). И, судя по всему, особое внимание депутата привлек конкретный сервис: название «Авито», который «соприкасается с умами десятков миллионов россиян», господин Кирьянов произнес в начале своего выступления, не забыв подчеркнуть «голландскую» принадлежность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Более часа депутат отбивался от вопросов коллег, которых достаточно очевидно взволновали риски монополизации рынка, защищенности будущей единой системы (не дай бог, ее кто-то взломает и разместит на всех рекламных экранах страны антивоенный слоган) и небывалые преференции, которые получит пока никому не известная частная компания. Удивительно, но ни один при этом не спросил, на мой взгляд, главного: почему в одном законопроекте смешались такие разные рынки, как классифайды и наружная реклама? В конце концов, «доски объявлений» в прямом значении этого слова уже по большей части стали анахронизмом.

Юристы в один голос утверждают, что онлайн-доски объявлений, как и другие сайты, регулируются не законом «О рекламе», а законом «Об информации». Они же приводят в пример недавний законопроект депутата Антона Горелкина, который через поправки к тому самому закону предложил ограничить долю иностранного участия в классифайдах 20%.

Мой источник, знакомый с ходом разработки законопроекта господина Кирьянова, считает, что в итоге документы будут так или иначе объединены и сосредоточены именно на классифайдах. Наружная реклама может вовсе исчезнуть из законопроекта, уж больно много шума рискует наделать эта идея. Так, фракция «Справедливая Россия — За правду» уже запланировала круглый стол на тему рисков монополизации рынка наружной рекламы.

Конечно, есть вероятность, что законопроект Артема Кирьянова просто разделится на два. Часть положений перейдет в документ господина Горелкина, а вопрос о монопольном операторе наружной рекламы станет независимым, и у депутатов возникнет сразу два поля для отчаянных дискуссий. Но пока мои собеседники склоняются к мысли, что вопрос о «наружке» показательно уберут как «шаг навстречу бизнесу и против монополий». Развитие дискуссия может получить уже через неделю: ходят слухи, что на 29 июля намечено новое внеочередное заседание Госдумы.