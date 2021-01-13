Гектары пошли по рукам

Связанный с Искандаром Махмудовым «Косминвест», который управляет 100 тыс. га сельхозземель в Ставропольском крае, расширяет бизнес. Под контроль компании отошли еще 32 тыс. га в Ростовской области, что позволило ей подняться на 33-е место в рейтинге крупнейших латифундистов. Прошлый год был удачным для растениеводческого бизнеса в РФ, поэтому интерес к сельхозземлям сохраняется, но негативным фактором выступает усиление госрегулирования.

ООО «Косминвест», 50% которого через ООО «Виолан» принадлежит совладельцу УГМК Искандару Махмудову (занимает 16-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием $7,2 млрд), в конце 2020 года стало владельцем ООО «ПКЗ Агро» в Ростовской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Эта компания управляет частью активов местного племенного конного завода «Зимовниковский». По данным двух источников “Ъ”, знакомых со сделкой, в нее вошел растениеводческий бизнес предприятия, включая 32 тыс. га земель.

О «Косминвесте» стало известно в мае 2020 года. Тогда BEFL назвала компанию новым владельцем активов ставропольского «ТОК-Агро», которое выращивало зерновые, картофель, кукурузу и др. По данным аналитиков, под контролем «Косминвеста» на тот момент было около 100 тыс. га, что соответствует 50-му месту рейтинга крупнейших владельцев сельхозземли. Остальные 50% «Косминвеста» у Анатолия Коцюка, чья доля, согласно «СПАРК-Интерфакс», находится в залоге у господина Махмудова по договору займа. В пресс-службе УГМК заявили, что не комментируют сторонние организации. По телефону «ПКЗ Агро» на звонок не ответили. Связаться с представителями «Косминвеста» не удалось: номер телефона в данных компаний не указан.

Как следует из данных BEFL, покупка еще 32 тыс. га земель позволит «Косминвесту» разделить 33-е место рейтинга крупнейших владельцев сельхозземли с фондом AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость земель в этом районе Ростовской области в 100–120 тыс. руб. за 1 га. Следовательно, 32 тыс. га могли обойтись «Косминвесту» в 3,2–3,84 млрд руб. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что Зимовниковский район — зона рискованного земледелия, где урожайность традиционно ниже, чем в среднем по Ростовской области, и есть риск засухи. Но в последние годы погода здесь крайне нестабильна, и, к примеру, в нужный момент могут идти дожди, указывает он.

По словам Андрея Сизова, спрос на хорошую землю и крупные наделы от 10 тыс. га на юге России сохраняется, но заметно снизился интерес к покупкам со стороны сахарных компаний, которые были основной движущей силой сделок в центре и на юге, в том числе в связи с перепроизводством в 2019–2020 годах. Кроме того, негативным фактором выступает усиление государственного регулирования, указывает он. В прошлом году, к примеру, в РФ были введены квоты на экспорт зерна за пределы ЕАЭС, а в этом году механизм дополнится экспортной пошлиной. Среди заметных сделок на рынке земли в прошлом году была покупка агрохолдингом «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) 28 тыс. га в Ставропольском крае (см. “Ъ” от 21 мая 2020 года).

Предсказать активность на рынке сельхозземель в 2021 году пока сложно, отмечает господин Сизов. По его словам, с одной стороны, есть усиление госрегулирования, с другой стороны, прошлый год оказался довольно удачным для растениеводства, которое все еще остается привлекательным бизнесом. В 2020 году по большинству культур аграрии получили рекордную рублевую маржу, а если бы не погодный фактор, то, наверное, получили бы по всем, добавляет Дмитрий Рылько. По его словам, разочарования в бизнесе у участников рынка пока нет: аграрии не спешат расставаться с качественными активами, а имеющие долгосрочные планы инвесторы продолжают искать наделы для покупки.

Анатолий Костырев