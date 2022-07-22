Карточный долг

Читательница Русфонда спрашивает: «Мы открыли сбор средств для тяжелобольного ребенка, деньги поступают на дебетовую карту. Подскажите, эти денежные поступления облагаются налогом? Надо отчитываться и подавать декларацию?»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Вопрос читательницы поднимает сразу несколько важных тем. Хотя на первый взгляд кажется простым: по пункту 18.1 статьи 217 Налогового кодекса подарок одного человека другому налогом не облагается, и декларировать такой доход не нужно. Есть исключения: подарок в виде автомобиля, квартиры, акций. Но ведь машину на банковскую карточку не переведешь.

Проблема в одном: перевод может быть и подарком, и способом за что-то расплатиться, и частью мошеннической схемы. Как их различают?

Банк-эмитент видит все, что происходит с деньгами на вашей карточке. И что-то может его насторожить. Например, банки обязаны проверять все операции на сумму от 600 тыс. руб. Но банк не налоговый орган. Его волнуют не доходы владельцев карт, а незаконные операции. В прошлом году ЦБ выпустил рекомендации, где выделил восемь признаков таких операций. Наличие по крайней мере двух из них — повод насторожиться. Перечислю некоторые: более десяти в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц; более 30 операций с физлицами в день; меньше минуты между зачислением и списанием; отсутствие «обычных» платежей — за коммунальные услуги, интернет и т. д.

Понятно, что у благотворительных сборов обычно есть первые два признака — деньги переводят много разных людей. Значит ли это, что банк проверяет все такие сборы?

— Рекомендации ЦБ — это именно рекомендации, советы. Каждый банк сам устанавливает критерии,— говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.— Если клиент вызвал подозрения, банк прежде всего свяжется с ним и попросит пояснить экономический смысл того, что происходит на его карточке.

Благотворительный сбор — вещь понятная. Ссылка на просьбу о помощи в интернете и медицинские документы должны банк удовлетворить. Вопросы к таким сборам возникают у банков крайне редко. Ходили, правда, разговоры, что ЦБ введет контроль за всеми карточными переводами. Но за девять месяцев 2021 года их сумма составила 42,5 трлн руб. Анализ такого гигантского массива данных станет возможен нескоро, уверены участники рынка.

Часто говорят: многочисленные платежи на вашу карту обязательно заметят налоговики. На ведь они не могут обозреть все карточки и выбрать подозрительные. Могут только запросить у банка информацию о конкретной карте. «Налоговики идут не от карты, а от внешней информации»,— полагает Войлуков. Могут найти объявление о продаже товаров и сделать запрос об операциях по карте продавца.

Теоретически сбор можно превратить в объект налогообложения, если доказать, что переводы — не подарок, а способ расчета и, возможно, элемент теневой экономики. Ее масштабы в России МВФ оценил пару лет назад в 34%. Это не та ситуация, когда все остальное уже сделано и надо заняться неблагодарной работой по поиску предпринимательства в благотворительных сборах.

Увы, такие сборы — еще и широкое поле для мошенничества. Русфонд много пишет об этом на своем сайте в рубрике «Мародеры». Могут ли банки и налоговики помочь разоблачению?

Судя по всему, нет. Подарок не облагается налогом, на что бы его ни потратили. Если у получателя денег нет медицинских документов, замечает адвокат Александр Князев, он может сослаться на конфиденциальность информации: дескать, все есть, но вам не покажу. А заявление в полицию о мошенничестве может подать никак не банк, а только обманутый жертвователь.

Так что ни банки, ни налоговики, скорее всего, сборам не помешают — ни честным, ни жульническим. Хорошая новость для тех, кто просит помощи, и не очень — для жертвователей. Совет для них: очень хорошо разобраться в ситуации, прежде чем переводить деньги на чью-то карточку. Помогать через известные фонды намного надежнее: они отчитываются о своей работе, а проверяют их куда тщательнее, чем владельцев карточек.

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rusfond.ru/issues/967

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда