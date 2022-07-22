Красные счастливые носочки

Тимоша Кадельник из Нижнего Новгорода родился с тяжелой патологией: брюшная стенка сформировалась не до конца, и в образовавшуюся расщелину выпали петли кишечника. Но не просто выпали, а еще и перекрутились. Хирурги несколько раз оперировали заворот кишечника, удаляли спайки, большую часть тонкой кишки тоже пришлось удалить. Обычное питание стало невозможным, Тимошу кормят внутривенно. Сейчас малыш находится в московской больнице, он начал набирать вес и расти. Для того чтобы Тимоша оказался дома, его необходимо обеспечить дорогим внутривенным питанием и лекарствами на полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимоше предстоит операция по удлинению кишечника, но прежде он должен окрепнуть и подрасти

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Тимоше предстоит операция по удлинению кишечника, но прежде он должен окрепнуть и подрасти

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Первые два месяца жизни Тимоша провел в реанимации детской больницы в Нижнем Новгороде. Его маме Ольге сказали, что в реанимацию не пускают.

Она звонила дежурному врачу, а ей отвечали одно и то же: состояние стабильно тяжелое. Никто не обещал, что Тимоша выживет. Одна медсестра пожалела малыша и связала ему красные носочки. В этих носочках он пережил февраль, март и дождался маму.

После рождения Тимоша сам закричал и задышал. Маме дали на него посмотреть, правда, издалека.

— Я очень боялась увидеть что-то ужасное,— вспоминает Ольга.— Тимошу мне показали как-то бочком. Он помещался на одной ладони, а другой акушерка прикрывала ему живот.

У малыша оказалась открытая рана на животе, петли кишечника выпадали наружу. Его обследовали и диагностировали гастрошизис — тяжелую врожденную патологию, при которой брюшная полость не до конца сформирована, из-за чего внутренние органы остаются открытыми.

— Для меня мир рухнул,— вспоминает Ольга.— Мы с мужем очень хотели этого ребенка. Я ревела неделю, а муж сказал: «Мы справимся».

Врачи тоже как могли поддерживали молодую маму, которая недавно окончила колледж и до самых родов работала на почте, совмещая работу с заочной учебой в университете связи: «Ничего сложного, зашьем дефект — и поедете домой как новенькие».

Только в жизни оказалось все не так просто.

Через два часа после рождения ребенок начал задыхаться. Его срочно перевели в реанимацию детской больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Для спасения Тимоши была проведена целая серия операций.

В три недели ему вправили петли кишечника в брюшную полость и ушили ее. Однако домой, как обещали маме врачи, он не попал. После операции шов долго не заживал, а живот стал надуваться, как шар. В марте Тимоше удалили омертвевший участок тонкой кишки и спайки. Для питания и кормления вывели стому.

Состояние малыша было тяжелое, несколько раз ему делали переливание крови. Затем удалили новые спайки, закрыли стому и соединили участки тонкой кишки.

— Мне наконец разрешили приходить к сыну по четвергам на полчаса,— рассказывает Ольга.— Его тонюсенькие ножки утопали по колено в красных носках, и он все время пищал, как голодный котенок. Смесь из бутылочки практически не усваивалась, но я все равно надеялась, что вот-вот врач скажет: «Мы все исправили, забирайте малыша домой». Чуда не случилось.

Из-за недоедания Тимоша плохо рос, не мог держать голову, лежал в кроватке и смотрел в потолок.

К спасению ребенка подключились московские врачи, наладили кормление. В московской больнице Тимоша набрал полкило — настоящий рекорд! Он научился переворачиваться на бок, хлопать ладошкой по подвесным игрушкам и лежать на животе. Недавно мама вывезла его на прогулку, и малыш впервые увидел небо.

— И я впервые почувствовала себя мамой,— улыбается Ольга.— Тимоша стал меня узнавать, смеяться и махать ручками. А до этого был очень серьезным парнем.

Мальчику предстоит операция по удлинению кишечника. Но еще не скоро — он должен окрепнуть и подрасти. Врачи прямо сейчас готовы выписать Тимошу из больницы, но при условии, что дома его обеспечат внутривенным питанием и лекарствами. Запас всего этого на полгода стоит больше 2 млн руб. У молодой семьи таких денег нет.

Любимое занятие Тимоши в больнице — играть со своим отражением на экране телефона. Он машет кулачками, как боксер на ринге, и улыбается во весь рот, тянет: «у-у-у». И даже летом он носит красные вязаные носочки. Мама считает, что они счастливые.

Для спасения Тимоши Кадельника не хватает 771 321 руб. Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У ребенка синдром короткой кишки, состояние после обширной резекции кишечника в результате заворота кишок и некроза тонкой кишки. Тимоша перенес несколько операций, до сих пор плохо набирал вес и развивался. В условиях стационара мы наладили систему парентерального (внутривенного.— Русфонд) питания. Сейчас малыш окреп, начал прибавлять в весе. Тимошу можно выписать при условии, что ему и дома будет обеспечено длительное лечение, необходимое по жизненным показаниям. Для этого требуются лекарства, внутривенное питание и расходные материалы для его введения. Только так Тимоша сможет получать необходимые для роста и развития вещества». Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода 2 104 321 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» — 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 771 321 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тимошу Кадельника, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Тимоши — Ольги Викторовны Пахомовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Светлана Иванова, Нижегородская область