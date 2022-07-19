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Коммерсантъ FM
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Helly Hansen прописался кириллицей

Норвежский бренд ищет себе место в России

Созданный в Норвегии ритейлер спортивной и туристической одежды Helly Hansen ищет способы продолжить работу в РФ. Как выяснил “Ъ”, российский офис переименовал свои магазины в написанный кириллицей «Хансен», в надежде что владелец бренда — Canadian Tire Corp. (CTC) — возобновит поставки продукции в страну. Смена вывески — это один из способов для работающих в России международных брендов избежать репутационных рисков. Однако, считают эксперты, сейчас у западных брендов более остро стоят проблемы с нарушенной логистикой и международными платежами.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным источника “Ъ”, близкого к Helly Hansen, российское подразделение компании — ООО «Хелли Хансен» — провело ребрендинг, чтобы договориться с владельцем бренда, канадской CTC, о возобновлении поставок. Магазины сети с конца июня начали менять вывески, теперь они изображены кириллицей — «Хансен». Франчайзинговые партнеры Helly Hansen также после 24 февраля вынуждены разрывать договоры коммерческой концессии и переводить торговые точки под другие бренды, продолжает собеседник “Ъ”. Другой источник “Ъ” из числа ритейлеров, работающих с этой маркой, говорит о недавнем восстановлении поставок из имеющихся запасов. Но до сих пор неизвестно, продолжит ли головной офис пополнять склады российского подразделения, опасается он.

Helly Hansen объявила о приостановке работы своего онлайн-магазина в РФ спустя несколько недель после начала военной операции России на Украине. Российский сайт бренда сейчас недоступен. В июле ООО «Хелли Хансен» также зарегистрировало несколько доменов, среди которых: danjohn.ru, tudors.ru и rcretail.ru, указано в «СПАРК-Интерфакс». Связаться с российским представителем Helly Hansen “Ъ” не удалось. В головном офисе Helly Hansen на запрос “Ъ” не ответили.

Бренд Helly Hansen был основан в 1877 году норвежским мореплавателем Хелли Джуэллом Хансеном. Компания производит технологичную спортивную и туристическую одежду, инвентарь и снаряжение для рыбной ловли. В 2018 году канадский ритейлер Canadian Tire Corp. выкупил бренд почти за $1 млрд. В РФ работает через ООО «Хелли Хансен», выручка которого в 2021 году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 500,5 млн руб. По данным сервиса «Яндекс.Карты», под вывеской Helly Hansen работает 41 магазин в стране, часть из них развивают франчайзи.

Снять вывеску с магазинов и убрать любое упоминание бренда из публичного пространства — стандартная схема последних месяцев для пытающихся избежать репутационных потерь международных ритейлеров, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. «Но практика показывает, что снятие вывески — скорее переходный период перед закрытием торговой точки, а не решение проблемы»,— добавляет она.

По мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, в случае если компания сможет наладить поставки своих коллекций, на фоне ухода с рынка других европейских марок ритейлеру стоит ожидать подъема продаж. В условиях нестабильной ситуации сети сейчас ищут компромисс, позволивший бы легитимно остаться на рынке. Хотя, указывает эксперт, у ритейлеров текущие проблемы связаны в первую очередь с нарушенной логистикой, сложностью проведения международных взаиморасчетов, а не с репутационными рисками.

В будущем марка может быть представлена в стране через мультибрендовую розницу или маркетплейсы, рассуждает Анна Рождественская. Близкий к компании источник “Ъ” отмечает, что схема с параллельным импортом вряд ли применима к Helly Hansen, так как она контролирует европейские поставки через распределительный центр в Нидерландах. По его словам, российский офис сейчас активно распродает запасы через маркетплейсы. В Ozon сообщили “Ъ”, что на площадке представлено около 1 тыс. товарных наименований бренда, однако сток был сформирован еще в начале этого года.

Никита Щуренков

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