Hortex отморозил российские активы

Иностранные компании продолжают покидать российский рынок на фоне военных действий РФ на Украине. Как стало известно “Ъ”, польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал свое российское подразделение поставщику рыбы ГК «Агама». Новый владелец бизнеса сможет выпускать продукцию под известным брендом до конца года, считают эксперты. Но затем ему придется пользоваться собственной маркой либо разработать и продвигать новую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

О том, что польский производитель мороженых овощей, фруктов, ягод Hortex передал 100% долей в своей операционной компании в России «Ортика фрозен фудс» ГК «Агама», “Ъ” узнал из ЕГРЮЛ. Соответствующая запись в реестре появилась 11 июля. В Hortex и «Агаме» комментарии не предоставили. Информацию подтвердил источник “Ъ” на рынке, не назвав сумму сделки.

Hortex называет себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В РФ производство велось на двух партнерских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году выручка «Ортика фрозен фудс» выросла на 11%, до 1,1 млрд руб., чистый убыток — 12 млн руб.

ГК «Агама» Юрия Алашеева и Игоря Лысенкова выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama, «Бухта изобилия». Компания владеет фабрикой по переработке трески, а совместно с датской Royal Greenland — фабрикой по переработке креветок и морепродуктов. Консолидированная выручка группы не раскрывается.

Управляющий директор «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов утверждает, что Hortex еще до кризиса планировал уйти с российского рынка и искал покупателей. Хотя у компании в РФ есть команда, контракты с сетями и налаженная дистрибуция, но большая часть сырья импортировалась или приобреталась у других производителей. Из-за этого рентабельность заметно снизилась еще после введения в 2014 году Россией в отношении ЕС продуктового эмбарго, говорит источник “Ъ” в отрасли.

Сейчас из-за геополитической напряженности и сложностей с логистикой могут возникнуть дополнительные трудности. Из-за санкционных и логистических проблем доля российских производителей на этом рынке будет расти, а импорт — сокращаться, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев считает выход в другой сегмент рынка оправданным для «Агамы». По его мнению, размер приобретаемого актива не настолько значителен по сравнению с уже действующим бизнесом, чтобы создать сложность в управлении после поглощения. У «Агамы» есть мощности по фасовке, а получив российский бизнес Hortex и ее компетенции по продаже замороженных ягод, грибов и овощей, группа сможет диверсифицировать бизнес, соглашается Александр Самохвалов.

Сегмент замороженных овощей и ягод активно растет уже несколько лет, а пандемия только ускорила этот процесс, так как покупатели стали запасаться продуктами впрок, отмечает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. В то же время, добавляет он, в кризис при сокращении доходов россияне в первую очередь сокращают потребление рыбы из-за ее дороговизны. По прогнозу BusinesStat, объем рынка замороженных овощей и фруктов в РФ в 2022 году может достигнуть 542,02 тыс. тонн. В 2021 году Hortex выпустил в стране 8 тыс. тонн продукции, говорит господин Бурмистров.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев указывает, что Hortex — известный на российском рынке бренд. Если «Агаме» после сделки удастся сохранить его за собой, то это будет для группы дополнительным плюсом, считает он. По мнению Александра Самохвалова, бренд Hortex будет сохранен в России, скорее всего, до конца 2022 года для выполнения действующих контрактов с торговыми сетями, а также с учетом сезонности производства. После этого, считает он, «Агаме» придется выпускать овощную и ягодную продукцию под собственным товарным знаком либо создавать новый бренд.

Алексей Полухин