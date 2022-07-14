Раскатали «Десну»

Как стало известно “Ъ”, целый поселок коттеджей и таунхаусов, расположенный в Новой Москве, решила обратить в доход государства Генпрокуратура России. По ее версии, поселок «Сенатор Клуб» на территории оздоровительного комплекса «Десна» управделами (УПД) президента России был возведен лишь благодаря коррупционным связям чиновников. За квартиры они разрешили реализовать на предназначенной исключительно для оказания оздоровительной деятельности территории строительный проект на 1,3 млрд руб. Владельцы квартир и администрация поселка уже много лет через суды общей юрисдикции и арбитражи добиваются того, чтобы узаконить построенные объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поселок Десна

Фото: Юрий Ли-бин, Коммерсантъ Поселок Десна

Фото: Юрий Ли-бин, Коммерсантъ

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Таганский районный суд Москвы с иском к ООО «Сенатор Клуб» (бывшее ООО «Рескоровка»); Владимиру Слепневу, в разные годы работавшему в администрации президента и УДП, а также к бывшему гендиректору ФГУ «Санаторий и дом отдыха "Десна" управления делами президента РФ» (сейчас — ФГАУ «Оздоровительный комплекс "Десна"») Александру Торохову.

По данным надзора, в 2004 году ООО решило поучаствовать в застройке территории «Десны». Данный выбор, считают в Генпрокуратуре, был «обусловлен высокой коммерческой стоимостью земли и ее востребованностью». Участок располагается в экологически чистом районе — между реками Десна и Сосенки, в лесопарковой зоне и в непосредственной близости от Москвы, имеет развитую инфраструктуру и охраняется. В свою очередь, ведомственная принадлежность санатория, его закрытый режим и высокий статус проходящих в нем оздоровление лиц в последующем использовались ООО для рекламы и продажи построенных объектов.

Отметим, что «Десна» расположена на участке площадью 120 га, находящемся в федеральной собственности. Он разрешен к использованию исключительно в оздоровительной деятельности.

Чтобы решить эту проблему, говорится в иске, ООО обратилось в УДП и «Десну» с предложением заключить инвестиционный договор о реконструкции данного учреждения, «где фактически в качестве оплаты за оказанные услуги предусматривалась передача земельного участка под жилую застройку с последующим отчуждением федеральной земли в собственность общества».

Для реализации этого плана представители «Рескоровки» вступили в неформальные отношения «с должностными лицами, от которых зависели заключение контракта и успешность его исполнения», в частности, с директором санатория Тороховым и тогдашним начальником отдела внебюджетных программ финансово-экономического управления УДП Слепневым. Отметим, что впоследствии он был главным федеральным инспектором в Смоленской области, а господин Торохов — возглавлял «Десну» до 2013 года.

Занимая должности на госслужбе, господа Торохов и Слепнев «совершили коррупционное правонарушение, выразившееся в использовании своих полномочий в целях обогащения ООО "Рескоровка", для последующего извлечения выгоды от его деятельности и получения в свою пользу недвижимого имущества», говорится в материалах надзора.

Согласно плану, ООО создало «ложную видимость возможности и законности застройки» территории, подготовило инвестиционный проект и в 2004 году обратилось в УДП, а господа Торохов и Слепнев поддержали данную инициативу, обеспечив заключение контракта по жилой застройке земельного участка санатория, где возведение объектов несанаторного назначения категорически запрещено законом.

Надзор даже выяснил, как могли распределяться роли между участниками предполагаемой коррупционной схемы. Согласно им, господин Слепнев провел анализ представленных ООО документов и дал положительную оценку эффективности инвестиционного проекта, а затем 12 марта 2004 года на заседании соответствующей комиссии УДП проголосовал за его утверждение. Если бы «Слепнев В. Г. действовал законно и дал отрицательное заключение, отвечающее фактическим обстоятельствам, то ООО "Рескоровка" никогда и ни при каких обстоятельствах не приобрело право на земельный участок, его застройку и извлечение дохода от продажи недвижимости», говорится в иске.

В свою очередь, господин Торохов, «действуя во вред» интересам «Десны», уже 3 апреля 2004 года заключил с ООО договор, в рамках исполнения которого юридическое лицо получило часть земельного участка санатория площадью 14,5 га и право строительства на нем комплекса многоквартирных и отдельно стоящих жилых домов общей площадью 16,665 тыс. кв. м с последующим передачей в собственность «Рескоровки» 11,953 тыс. кв. м застройки и 9,2 га земли.

Тем самым, считает надзор, господа Торохов и Слепнев «создали условия» для вывода из федерального владения и обращения в пользу ООО «Рескоровка» земельного участка площадью 9,2 га кадастровой стоимостью 286 млн 851 тыс. 400 руб., а также для реализации незаконного коммерческого проекта стоимостью 1,3 млрд руб.

При этом, считает надзор, господа Торохов и Слепнев не докладывали вышестоящему руководству о нарушении режима использования земель санатория и недопустимости заключения инвестиционного договора, а сами «коррупционное поведение не прекратили».

Более того, в дальнейшем господин Торохов лишь помогал ООО, заключив с ним два дополнительных соглашения, предусматривающие перенос сроков завершения строительства. Взамен, говорится в иске, господам Торохову и Слепневу от коммерческой организации достался «ряд возводимых недвижимых объектов». Господин Торохов получил право на квартиры площадью 258 кв. м и 190 кв. м общей стоимостью 13,7 млн руб., которые в итоге оформили на его зятя. А господин Слепнев после увольнения из УПД, в ведении которого находится «Десна», стал обладателем квартиры площадью 164,5 кв. м стоимостью 7,4 млн руб., которую записали на его супругу.

При этом, отмечается в иске, «Рескоровка» совершила самостоятельное коррупционное правонарушение, поскольку общество в целях извлечения выгоды не приняло меры по предупреждению коррупции — обеспечение добросовестной работы организации.

Фактически дав взятку чиновникам, ООО получило возможность построить в Новой Москве 22 жилых дома с сопутствующей инфраструктурой в виде теннисного корта, гаражей, детские и спортивные площадки, а также коммунальные сооружения.

Сейчас правопреемник «Рескоровки» ООО «Сенатор Клуб», используя договоры соинвестирования, предъявляет иски о признании права на объекты жилищного строительства и пытается изъять из состава санатория часть земельного участка, используемую под размещение 24 объектов недвижимости, говорится в иске. Более того, оно передало права требования в отношении имущества физическим лицам, в том числе учредителю общества и родственникам господ Торохова и Слепнева, что «изобличает ответчиков в их намерении завладеть федеральной собственностью».

Генпрокуратура просит обратить в доход государства объекты, построенные ООО на территории «Десны», включая дома, КПП, трансформаторную станцию, водопровод, канализацию, детские и спортивные площадки. Отметим, что на сайтах есть объявления о продаже квартир с отделкой на территории поселка «Сенатор Клуб» в среднем за 20 млн руб.

Получить комментарии ответчиков “Ъ” не удалось. В базе данных арбитражного суда можно найти несколько разбирательств, по которым, в частности, ООО добивается признания результатов инвестиционного конкурса и подписания соответствующих договоров от «Десны». В свою очередь, жители таунхаусов требуют признать за ними права на приватизацию объектов незавершенного строительства. Часть исков от них удовлетворил Щербинский райсуд Москвы, однако недавно Мосгорсуд отменил эти решения как необоснованные и незаконные.

Николай Сергеев