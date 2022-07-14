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Коммерсантъ FM
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Мигающий Сбербанк

Ксения Дементьева о странностях подключения к «СБПэй»

Всем давно известна неприязнь Сбербанка к детищу ЦБ — Системе быстрых платежей (СБП). Банк, развивающий собственную систему переводов и платежей, пытается каждый раз максимально оттянуть подключение к любым сервисам СБП. ЦБ запустил СБП в феврале 2019 года, и до 1 октября к ней должны были подключиться системно значимые банки, в том числе, разумеется, Сбербанк. Но этого не произошло. Банк долго «тестировал» систему, получил несколько штрафов, но подключился только в мае 2020 года. Не стремился банк уложиться и в сроки ЦБ по подключению отдельных дополнительных возможностей СБП. Ведь все они так или иначе составляли конкуренцию его собственным сервисам.

Ксения Дементьева

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Сейчас ситуация изменилась, но только на первый взгляд. С 1 июля все банки с универсальной лицензией должны были подключиться к мобильному платежному приложению «СБПэй», которое одно из немногих уцелело на смартфонах в период санкций и призвано заменить привычные ApplePay и GooglePay, больше недоступные в России (см. “Ъ” от 17 июня).

Казалось, что на этот раз Сбербанк поведет себя как обычный участник рынка. Еще до 1 июля он появился в мобильном приложении «СБПэй», хотя и со статусом «в состоянии подключения». Однако уже через день банк пропал из приложения и в течение последних двух недель эпизодически возникал там все в том же статусе и снова исчезал. Тем временем число «обычных» банков, подключенных к сервису, росло (по данным на 13 июля их было 134), появился там и второй по величине в стране ВТБ. Ни с одним из других участников «СБПэй» метаморфоз не происходило. Зато Сбербанк появлялся и исчезал почти каждый день, как кролик в цилиндре фокусника.

Причины таинственных исчезновений в банке комментировать отказались. В ЦБ и НСПК, операторе СБП, тоже предпочли не обсуждать болезненный вопрос послушания крупнейшего банка в стране и возможные штрафы за его несвоевременное подключение к «СБПэй».

Помогли разоблачить магию мои источники, близкие к Сбербанку. Оказывается, банк появляется в приложении «СБПэй», когда проводит «тестовые процедуры по подключению». Судя по моим наблюдениям, делает он это нечасто. Что, конечно же, неудивительно. Ведь Сбербанк развивает собственную систему QR-платежей. «Сервис приема платежей по QR-коду от Сбербанка доступен более чем в 500 тыс. торговых точек по всей стране»,— рассказывал на днях директор дивизиона «Эквайринг» банка Дмитрий Малых.

В общем, все как обычно. Только на этот раз Сбербанк, видимо, решил не злить регулятора совсем уж откровенно полным игнорированием «СБПэй» и показать, что старается вот, тестирует. Может, и штрафов на этот раз удастся избежать.

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