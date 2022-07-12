ЦБ проведет мобилизацию

Банк России планирует существенно расширить возможности передвижных пунктов кассовых операций, переименовав их в мобильные офисы. Сегодня они имеют право работать только с физическими лицами и существенно ограничены в плане мест, где могут оказывать услуги. По новому указанию мобильные офисы смогут действовать в любой точке страны и совершать операции с юридическими лицами. Это может повысить интерес банков к такому виду подразделений, однако ряд крупных кредитных организаций уверены, что могут обойтись мобильными приложениями и курьерской доставкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому существенно расширяются возможности передвижных пунктов кассовых операций (ППКО), которые планируется переименовать в мобильные офисы. ППКО — это офис банка, организованный на базе транспортного средства, например, автобуса. По данным Банка России, на 1 июня 2022 года действовали 288 таких офисов двух банков. За последние три года их число увеличилось на девять ППКО, тогда как количество стационарных дополнительных офисов постоянно сокращается (см. “Ъ” от 20 июня). За три года оно снизилось на 3,76 тыс. единиц (13%) и только за последний год — почти на 1,85 тыс. единиц.

Согласно действующим нормам, ППКО имеют право работать только с физическими лицами — они могут открывать вклады, зачислять средства на счет, выдавать пенсии, менять валюту, принимать платежи в счет погашения кредита, совершать переводы без открытия счета.

При этом для передвижных банковских пунктов существует строгое ограничение по территории, на которой они могут действовать. В частности, работать в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. человек, ППКО запрещено, если там есть хотя бы одно отделение любого банка, принимающего вклады. Им разрешено осуществлять банковские операции в федеральном округе, где действует филиал кредитной организации, открывшей подразделение, или в прилегающих регионах, но тоже с ограничениями. Речь идет о местах работы вахтовым методом, проведения полевых работ, таможенных постах и ряде других случаев.

Новое указание существенно расширяет возможности мобильного офиса по сравнению с ППКО. Во-первых, с апреля 2023 года, когда планируется вступление в действие указания, мобильные офисы смогут проводить инкассацию и кассовые операции для юридических лиц. Кроме того, с мобильных офисов снимаются территориальные ограничения — они смогут действовать по всей России.

Как пояснили “Ъ” в Банке России, изменение формы с ППКО на мобильный офис и уточнение перечня операций, которые им могут быть им делегированы, проводится с учетом практики работы таких подразделений и предложений участников рынка. «Целью является повышение удовлетворенности граждан банковскими услугами, в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях»,— пояснили в ЦБ.

Участники рынка признают, что предложенные изменения могут упростить организацию работы мобильных офисов и позволят эффективнее решать локальные задачи. Как отмечает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, «крупные банки, у которых есть службы инкассации, смогут оптимизировать затраты и предложить более гибкий сервис».

По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, мобильный офис — это полноценное отделение на колесах «с традиционным обслуживанием клиентов сотрудником банка и кассиром, а также укомплектованное банкоматом и платежным терминалом, что позволяет проводить фактически все основные банковские операции». Прототипы таких офисов Сбербанк уже применял в опытной эксплуатации в зонах стихийных бедствий, в частности, при наводнении в Тулуне.

Однако далеко не всем участникам рынка, даже крупным, идея кажется перспективной. Так, в банке «Тинькофф» “Ъ” сообщили, что у него есть мобильные представители и мобильное приложение, поэтому мобильные офисы не нужны. В Альфа-банке отмечают, что сервис банка доступен по всей стране за счет «сети офисов, широкой курьерской службы и большой банкоматной сети». С учетом банков-партнеров сеть насчитывает более 25 тыс. банкоматов, подчеркивают в Альфа-банке, а курьерская доставка позволяет решить задачи клиента эффективнее и быстрее, чем мобильные офисы.

Максим Буйлов