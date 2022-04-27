За былые услуги

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Банки стали активнее сокращать офисы. Содержание дорогостоящих отделений для них становится слишком накладно в условиях снижения кредитной активности населения. В то же время до сих пор остается ряд услуг, для оказания которых необходимо присутствие клиента, поэтому кардинальное сокращение сети может негативно сказаться на их доступности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ЦБ, российские банки в начале 2022 года вновь стали активно сокращать отделения. Количество закрытых кредитными организациями (без учета Сбербанка) офисов в марте составило 184, рекордный результат за три года. При этом крупнейший в стране Сбербанк сократил сеть на 32 отделения. Всего на 1 апреля банки использовали 25,5 тыс. дополнительных офисов — на 7% ниже, чем год назад, за два года снижение составило 11%. Сеть Сбербанка к началу апреля сократилась в годовом выражении на 4,2%, до 13,2 тыс. отделений, за два года сокращение составило 4,8%.

В структуре дополнительных офисов не учитываются филиалы и представительства в России и за рубежом, а также передвижные пункты кассовых операций. Вместе с головными офисами они учитываются отдельно, однако сокращение заметно и там. В частности, число филиалов банков в России за год сократилось с 513 до 467, число представительств — с 224 до 181. По данным ЦБ, за последние полгода заметно сократили допофисы ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Почта-банк (за исключением представительств на «Почте России», где рост составил 35%). Рост филиальной сети прослеживается у Альфа-банка и РСХБ.

Текущее сокращение офисов может быть «отголоском предыдущих стратегических решений», в том числе это и «эффект пандемии», отмечает руководитель по предоставлению услуг финансовому сектору компании EY Геннадий Шинин. Однако и в нынешних условиях банкам, которые занимались оптимизацией сети, предстоит пересмотреть параметры своих стратегий. «Сейчас задача максимизации прибыли и доходов с одного клиента перед банками приобрела дополнительную актуальность, поэтому логично, что оптимизация отделений будет продолжаться»,— поясняет господин Шинин.

По оценке управляющего директора департамента финансовых услуг Accenture в России (см. “Ъ” от 7 апреля) Ирины Одинаевой, примерные расходы банка на содержание одного офиса в Московском регионе могут достигать 2–2,5 млн руб. в месяц. При этом на фоне проблем с обслуживанием обязательств и возможных дефолтов со стороны розничных клиентов рентабельность отделений может снизиться, допускает господин Шинин. Как правило, банки сокращают наименее рентабельные отделения (те, через которые реализуется наименьший объем продаж), отмечает эксперт. В ВТБ подтверждают, что в том числе отказываются от высокой стоимости аренды.

Сейчас клиентский трафик в банках снизился, в части тех, кто обращался за кредитами, поток мог сократиться наполовину, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. Сокращение отделений могло бы дать банкам экономию на административных расходах до 10%, одновременно может произойти и сокращение расходов на сотрудников в размере 15%, уточняет эксперт. Переменная часть их дохода привязана к выполнению плана продаж, но они будут сильно ниже из-за падения кредитной активности граждан, добавляет господин Бархота.

В то же время до сих пор остается ряд услуг, для оказания которых необходимо присутствие клиента, поэтому кардинальное сокращение сети может негативно сказаться на доступности финансовых услуг, отмечают участники рынка. Именно поэтому банки с сильным территориальным присутствием, в том числе в малых населенных пунктах, вроде Сбербанка, РСХБ, Почта-банка, будут вынуждены поддерживать инфраструктуру, поскольку отчасти они выполняют и социальную функцию, говорит господин Бархота.

В Сбербанке заявили, что покрытие территорий офисами сохраняется на прежнем уровне, и «если офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг», обслуживание переводится туда. В РСХБ заявили, что не планируют сокращать количество отделений банка. Часть отделений ВТБ, в первую очередь малоэффективные или дублирующие, планируется закрывать либо заменять на новые. В ПСБ планируют даже рост числа отделений.

Как отмечают в ЦБ, учитывая невысокую рентабельность полноценных офисов на селе и труднодоступных территориях, регулятор вместе с банками ведет работу по развитию «облегченных» форматов, позволяющих населению получать требуемые финансовые услуги, а бизнесу — минимизировать расходы на их содержание.

Ольга Шерункова