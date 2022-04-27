За былые услуги

Банки стали активнее сокращать офисы. Содержание дорогостоящих отделений для них становится слишком накладно в условиях снижения кредитной активности населения. В то же время до сих пор остается ряд услуг, для оказания которых необходимо присутствие клиента, поэтому кардинальное сокращение сети может негативно сказаться на их доступности.
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По данным ЦБ, российские банки в начале 2022 года вновь стали активно сокращать отделения. Количество закрытых кредитными организациями (без учета Сбербанка) офисов в марте составило 184, рекордный результат за три года. При этом крупнейший в стране Сбербанк сократил сеть на 32 отделения. Всего на 1 апреля банки использовали 25,5 тыс. дополнительных офисов — на 7% ниже, чем год назад, за два года снижение составило 11%. Сеть Сбербанка к началу апреля сократилась в годовом выражении на 4,2%, до 13,2 тыс. отделений, за два года сокращение составило 4,8%.
В структуре дополнительных офисов не учитываются филиалы и представительства в России и за рубежом, а также передвижные пункты кассовых операций. Вместе с головными офисами они учитываются отдельно, однако сокращение заметно и там. В частности, число филиалов банков в России за год сократилось с 513 до 467, число представительств — с 224 до 181. По данным ЦБ, за последние полгода заметно сократили допофисы ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Почта-банк (за исключением представительств на «Почте России», где рост составил 35%). Рост филиальной сети прослеживается у Альфа-банка и РСХБ.
Текущее сокращение офисов может быть «отголоском предыдущих стратегических решений», в том числе это и «эффект пандемии», отмечает руководитель по предоставлению услуг финансовому сектору компании EY Геннадий Шинин. Однако и в нынешних условиях банкам, которые занимались оптимизацией сети, предстоит пересмотреть параметры своих стратегий. «Сейчас задача максимизации прибыли и доходов с одного клиента перед банками приобрела дополнительную актуальность, поэтому логично, что оптимизация отделений будет продолжаться»,— поясняет господин Шинин.
По оценке управляющего директора департамента финансовых услуг Accenture в России (см. “Ъ” от 7 апреля) Ирины Одинаевой, примерные расходы банка на содержание одного офиса в Московском регионе могут достигать 2–2,5 млн руб. в месяц. При этом на фоне проблем с обслуживанием обязательств и возможных дефолтов со стороны розничных клиентов рентабельность отделений может снизиться, допускает господин Шинин. Как правило, банки сокращают наименее рентабельные отделения (те, через которые реализуется наименьший объем продаж), отмечает эксперт. В ВТБ подтверждают, что в том числе отказываются от высокой стоимости аренды.
Сейчас клиентский трафик в банках снизился, в части тех, кто обращался за кредитами, поток мог сократиться наполовину, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. Сокращение отделений могло бы дать банкам экономию на административных расходах до 10%, одновременно может произойти и сокращение расходов на сотрудников в размере 15%, уточняет эксперт. Переменная часть их дохода привязана к выполнению плана продаж, но они будут сильно ниже из-за падения кредитной активности граждан, добавляет господин Бархота.
В то же время до сих пор остается ряд услуг, для оказания которых необходимо присутствие клиента, поэтому кардинальное сокращение сети может негативно сказаться на доступности финансовых услуг, отмечают участники рынка. Именно поэтому банки с сильным территориальным присутствием, в том числе в малых населенных пунктах, вроде Сбербанка, РСХБ, Почта-банка, будут вынуждены поддерживать инфраструктуру, поскольку отчасти они выполняют и социальную функцию, говорит господин Бархота.
В Сбербанке заявили, что покрытие территорий офисами сохраняется на прежнем уровне, и «если офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг», обслуживание переводится туда. В РСХБ заявили, что не планируют сокращать количество отделений банка. Часть отделений ВТБ, в первую очередь малоэффективные или дублирующие, планируется закрывать либо заменять на новые. В ПСБ планируют даже рост числа отделений.
Как отмечают в ЦБ, учитывая невысокую рентабельность полноценных офисов на селе и труднодоступных территориях, регулятор вместе с банками ведет работу по развитию «облегченных» форматов, позволяющих населению получать требуемые финансовые услуги, а бизнесу — минимизировать расходы на их содержание.