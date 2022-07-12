Android требует людей

В России впервые с начала военных действий на Украине выросло количество вакансий разработчиков приложений для iOS и Android, подсчитали в HeadHunter. Общее число открытых позиций все еще меньше, чем в феврале, а в отдельных секторах оно сократилось до считаных единиц. Однако эксперты отмечают, что при росте спроса уже возник дефицит кадров, связанный с релокацией разработчиков и ограничениями на удаленную работу из-за рубежа со стороны госкомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными HeadHunter о вакансиях на позиции разработчиков мобильных приложений за месяц начиная с февраля. Их них следует, что в июне в России размещено 1,3 тыс. вакансий, связанных с разработкой для iOS, и 1,4 тыс. — для Android. Впервые с начала военных действий на Украине число вакансий выросло в течение месяца, а не упало; минимум объявлений об открытых позициях пришелся на май (1024 — iOS-вакансий, 1164 — Android). Однако вне зависимости от платформы число вакансий не вернулось к февральскому уровню: тогда оно составляло 1,5–1,6 тыс.

Нарушение финансовых потоков из-за санкций, введенных в ответ на конфликт на Украине, сказалось в том числе на разработчиках. В России перестала работать платежная инфраструктура App Store и Google Play (за исключением платежей с баланса мобильного в App Store), также Google отключила возможность обновлять уже купленные игры и программы. Проблемы привели к закрытию российских подразделений и студий мобильной разработки (SberGames, Plarium, Game Insight). Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие попавшие под санкции российские банки потеряли возможность размещать приложения в магазинах Apple и Google.

Большинство вакансий мобильных разработчиков (77%) на HeadHunter размещено компаниями из IT-сектора. Компании из отдельных непрофильных отраслей заметно сократили наем мобильных разработчиков с февраля по июнь: так, в частности, произошло в b2b-услугах (с 183 до 125 вакансий), строительстве и недвижимости (с 69 до 11), медицине и фармацевтике (с 24 до 6). При этом выросло количество вакансий мобильных разработчиков у компаний из сфер логистики, перевозок и внешнеэкономической деятельности (с 22 до 53), а также рекламного, дизайнерского и медиабизнеса (с 145 до 194). В HeadHunter также отмечают снижение числа вакансий для junior-разработчиков (с 1887 до 1392) и рост — для специалистов среднего уровня (c 1221 до 1378).

Количество вакансий в сферах разработки и их распределение по отрасли (шт.) Выйти из полноэкранного режима Вакансии разработчиков под iOS Февраль Март Апрель Май Июнь IT, системная интеграция, интернет 957 893 638 621 809 Финансовый сектор 120 120 92 78 102 СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 75 120 77 82 98 Услуги для бизнеса 90 95 71 89 61 Розничная торговля 62 36 44 48 65 Прочее 182 140 129 171 133 Итого 1527 1440 1068 1024 1348 Открыть в новом окне Выйти из полноэкранного режима Вакансии разработчиков под Android Февраль Март Апрель Май Июнь IT, системная интеграция, интернет 1005 969 668 701 866 Финансовый сектор 133 115 90 80 118 СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 70 113 72 78 96 Услуги для бизнеса 93 101 65 76 64 Розничная торговля 72 46 48 35 54 Прочее 247 200 172 174 166 Итого 1642 1606 1176 1164 1491 Открыть в новом окне Источник: HeadHunter.

Сокращение числа вакансий для начинающих за год вне зависимости от профиля зафиксировали и в SuperJob: «IT-сфера имеет высокий порог вхождения, в приоритете — практический опыт». В компании уточнили, что в последнее время сократились количество вакансий из-за рубежа и готовность программистов к релокации, однако не предоставили показателей, которые бы это подтверждали. В SuperJob также отметили снижение общего количества IT-вакансий по сравнению с 2021 годом на 21%.

Для крупных компаний, которые в последние месяцы были «в замершем состоянии», ситуация стала проясняться, они «постепенно возобновляют диджитал-проекты», говорит операционный директор red_mad_robot Илья Самофеев. Он отметил, что в стране одновременно наблюдаются и рост спроса на мобильных разработчиков, и дефицит кадров, «российские разработчики хорошо котируются на международном рынке, поэтому получают предложения с релокацией». Частично, по словам эксперта, ситуация обусловлена и запретами работы из-за рубежа или из конкретных стран, введенными корпорациями и банками с госучастием. «Из-за того что многие релоцировались, на российском рынке стало меньше специалистов, которые могут работать в российских госкомпаниях»,— поясняет Илья Самофеев.

Даже те российские банки, которые из-за санкций лишились возможности публиковаться в App Store и Google Play, наверняка продолжат вкладываться в разработку нативных приложений, считает сооснователь компании по разработке мобильных приложений Arcsinus Павел Голуб. «Скорее всего, они будут искать какие-то обходные пути — например, как ВТБ, зашифровывать свои приложения под что-то другое»,— говорит он. В мае в App Store появилось мобильное приложение «Прайм баланс Юником», которое выполняло все те же функции, что и удаленное приложение ВТБ.

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев