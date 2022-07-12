Android требует людей

В России впервые с начала военных действий на Украине выросло количество вакансий разработчиков приложений для iOS и Android, подсчитали в HeadHunter. Общее число открытых позиций все еще меньше, чем в феврале, а в отдельных секторах оно сократилось до считаных единиц. Однако эксперты отмечают, что при росте спроса уже возник дефицит кадров, связанный с релокацией разработчиков и ограничениями на удаленную работу из-за рубежа со стороны госкомпаний.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с данными HeadHunter о вакансиях на позиции разработчиков мобильных приложений за месяц начиная с февраля. Их них следует, что в июне в России размещено 1,3 тыс. вакансий, связанных с разработкой для iOS, и 1,4 тыс. — для Android. Впервые с начала военных действий на Украине число вакансий выросло в течение месяца, а не упало; минимум объявлений об открытых позициях пришелся на май (1024 — iOS-вакансий, 1164 — Android). Однако вне зависимости от платформы число вакансий не вернулось к февральскому уровню: тогда оно составляло 1,5–1,6 тыс.
Нарушение финансовых потоков из-за санкций, введенных в ответ на конфликт на Украине, сказалось в том числе на разработчиках. В России перестала работать платежная инфраструктура App Store и Google Play (за исключением платежей с баланса мобильного в App Store), также Google отключила возможность обновлять уже купленные игры и программы. Проблемы привели к закрытию российских подразделений и студий мобильной разработки (SberGames, Plarium, Game Insight). Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие попавшие под санкции российские банки потеряли возможность размещать приложения в магазинах Apple и Google.
Большинство вакансий мобильных разработчиков (77%) на HeadHunter размещено компаниями из IT-сектора. Компании из отдельных непрофильных отраслей заметно сократили наем мобильных разработчиков с февраля по июнь: так, в частности, произошло в b2b-услугах (с 183 до 125 вакансий), строительстве и недвижимости (с 69 до 11), медицине и фармацевтике (с 24 до 6). При этом выросло количество вакансий мобильных разработчиков у компаний из сфер логистики, перевозок и внешнеэкономической деятельности (с 22 до 53), а также рекламного, дизайнерского и медиабизнеса (с 145 до 194). В HeadHunter также отмечают снижение числа вакансий для junior-разработчиков (с 1887 до 1392) и рост — для специалистов среднего уровня (c 1221 до 1378).
Количество вакансий в сферах разработки и их распределение по отрасли (шт.)
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Источник: HeadHunter.
Сокращение числа вакансий для начинающих за год вне зависимости от профиля зафиксировали и в SuperJob: «IT-сфера имеет высокий порог вхождения, в приоритете — практический опыт». В компании уточнили, что в последнее время сократились количество вакансий из-за рубежа и готовность программистов к релокации, однако не предоставили показателей, которые бы это подтверждали. В SuperJob также отметили снижение общего количества IT-вакансий по сравнению с 2021 годом на 21%.
Для крупных компаний, которые в последние месяцы были «в замершем состоянии», ситуация стала проясняться, они «постепенно возобновляют диджитал-проекты», говорит операционный директор red_mad_robot Илья Самофеев. Он отметил, что в стране одновременно наблюдаются и рост спроса на мобильных разработчиков, и дефицит кадров, «российские разработчики хорошо котируются на международном рынке, поэтому получают предложения с релокацией». Частично, по словам эксперта, ситуация обусловлена и запретами работы из-за рубежа или из конкретных стран, введенными корпорациями и банками с госучастием. «Из-за того что многие релоцировались, на российском рынке стало меньше специалистов, которые могут работать в российских госкомпаниях»,— поясняет Илья Самофеев.
Даже те российские банки, которые из-за санкций лишились возможности публиковаться в App Store и Google Play, наверняка продолжат вкладываться в разработку нативных приложений, считает сооснователь компании по разработке мобильных приложений Arcsinus Павел Голуб. «Скорее всего, они будут искать какие-то обходные пути — например, как ВТБ, зашифровывать свои приложения под что-то другое»,— говорит он. В мае в App Store появилось мобильное приложение «Прайм баланс Юником», которое выполняло все те же функции, что и удаленное приложение ВТБ.