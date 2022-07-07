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Коммерсантъ FM
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Девелоперы настроились на деньги

Дивиденды могут быть отложены ради резервов

Практически все публичные девелоперские компании, столкнувшись с серьезным падением спроса на новостройки, в этом году могут принять решение не выплачивать промежуточные дивиденды, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА). Из-за неопределенности с будущими продажами жилья они пытаются накопить денежные резервы за счет нераспределенной прибыли. В моменте это не скажется на капитализации компаний, считают эксперты, но в будущем доверие инвесторов может снизиться.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В 2022 году публичные девелоперские компании могут не выплатить промежуточные дивиденды своим акционерам, прогнозируется в исследовании НРА. Аналитики напоминают, что исключение составит ГК «Самолет», пообещавшая в этом году направить на выплату дивидендов 10 млрд руб. Остальные застройщики пока официально не приняли решение о выплате дивидендов в этом году. Весной 2022 года все застройщики отказались выплачивать акционерам прибыль, полученную по итогам прошлого года.

На бирже торгуются акции пяти застройщиков жилья — ГК ПИК Сергея Гордеева, ГК ЛСР экс-сенатора Андрея Молчанова, «Инград» Романа Авдеева, ГК «Самолет» и «Эталон» (основной акционер — АФК «Система» Владимира Евтушенкова). По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», на долю этих компаний приходится 13,5% всего объема строящегося сейчас жилья.

Отказ от выплаты дивидендов — это попытка зарезервировать денежные средства, крайне необходимые сейчас для бесперебойной работы над проектами в условиях сократившихся продаж, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, на девелоперов также давит неопределенность в будущих продажах и увеличение стоимости заемных средств.

В апреле—июне 2022 года спрос на новостройки Москвы, где, в частности, работают публичные застройщики, значительно сократился. По данным Nikoliers, во втором квартале 2022 года объем продаж в новостройках столицы составил всего 539 тыс. кв. м, сократившись в два раза год к году. На этом фоне квартиры в новостройках массового сегмента подешевели с 286 тыс. руб. за 1 кв. м в апреле до 282 тыс. руб. в мае, подсчитали в «Метриуме».

Такой ситуации, когда публичные девелоперы массово отказываются на длительный срок от выплаты дивидендов, пока на рынке не было, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. В прошлом году девелоперы щедро наградили инвесторов на фоне роста спроса на жилье, спровоцированного льготной ипотекой под 6,5% в 2020–2021 годах. Так, ПИК в 2021 году выделила 30 млрд руб. на выплаты дивидендов за 2020 год и первый квартал 2021 года. ГК «Самолет» направила 5 млрд руб. акционерам за 2020 год и первое полугодие 2021 года. Группа ЛСР выплатила 4 млрд руб. за 2020 год, «Эталон» — 3,6 млрд руб., «Инград» — 1,5 млрд руб.

Сейчас решение не выплачивать дивиденды говорит о наличии системных проблем в отрасли, обострившихся в 2022 году, считает Сергей Гришунин. Высоки также риски существенных сбоев в поставках строительной техники и материалов из-за нарушения логистических цепочек, добавляет он.

Марат Ибрагимов полагает, что при отсутствии проблем в расчетах с иностранными держателями акций девелоперы приняли бы решение о выплате дивидендов. Об этом говорят и в «Эталоне». Там сообщили, что из-за сложной геополитической ситуации ограничения, связанные с распределением средств через международные платежные и клиринговые системы, могут оказать влияние на возможность выплаты дивидендов.

ГК «Самолет», в свою очередь, не прекратила выплаты, так как все держатели акций, скорее всего, оказались локальными акционерами, поясняет господин Ибрагимов. В «Самолете» утверждают, что устойчивое восстановление спроса из-за введения льготной ипотеки обеспечили благоприятный прогноз развития бизнеса, что позволило принять решение выплачивать дивиденды по запланированному до кризиса графику. В ПИК, ЛСР и «Инграде» не ответили на запрос “Ъ”.

Дивиденды не являются фактором поддержки капитализации компаний, поэтому их невыплата не ухудшит ситуацию на рынке в краткосрочном периоде, считает Сергей Гришунин. Но, резюмирует он, в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на доверии инвесторов.

Дарья Андрианова

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