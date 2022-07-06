Мошенники готовятся отыграть упущенное

Объем блокировок скомпрометированных телефонных номеров с подачи Банка России по итогам полугодия в разы превысил показатель 2021 года, достигнув 190 тыс. В первом квартале ЦБ объявил о победе над мошенническими звонками, как минимум поступающими с Украины. Но во втором квартале активность злоумышленников выросла на 12%. Мошеннические колл-центры, поясняют эксперты, поменяли расположение и теперь пытаются наверстать упущенное время из-за военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За первое полугодие по инициативе ЦБ было заблокировано более 190 тыс. телефонных номеров мошенников, сообщил 6 июля директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на «Инфофоруме — Сочи-2022». Это уже больше, чем за 2021 год, подчеркнул он: тогда ЦБ направил на блокировку информацию по 179 тыс. телефонных номеров. Исходя из статистики ЦБ, в первом квартале 2022 года заблокированы 89,5 тыс. номеров, таким образом во втором —100,5 тыс. номеров. Рост квартал к кварталу около 12%.

По оценкам ЦБ, объем всех операций, совершенных без согласия клиента с использованием электронных средств платежа, в 2021 году составил 12,2 млрд руб. Основным каналом атаки, используемым злоумышленниками, остается звонок на мобильный телефон клиента кредитной организации с целью получения данных (76,32%).

В течение 2022 года тренды на «рынке телефонного мошенничества» менялись уже несколько раз. Так, например, после 24 февраля, когда Россия начала военные действия на Украине, мошеннические звонки клиентам российских банков на какое-то время почти прекратились (см. “Ъ” от 3 марта), отмечали и в ЦБ, и в банках. В ЦБ весной заявляли, что наблюдают пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля. Так, с начала года и по 23 февраля регулятор инициировал блокировку более чем 80 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками, а в период с 24 февраля по 15 апреля — только 17 тыс. номеров.

Однако уже к середине июня мошенническая активность фактически восстановилась. По мнению экспертов, росту мошенничеств способствует социальное напряжение из-за сложной экономической ситуации, а злоумышленники нашли новые юрисдикции и финансовые схемы (см. “Ъ” от 22 июня).

В течение года рост блокировок продолжит расти, уверен директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский. «Технологии и методы злоумышленников не стоят на месте — используются новые схемы и информационные поводы,— поясняет эксперт.— Вместе с этим развиваются и технологии по предотвращению таких активностей, в том числе через блокировки номеров». В следующем квартале рост может составить около 10%, полагает господин Дворянский.

Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка, 18 апреля 2022 года: «24 февраля, сразу после начала спецоперации, звонки прекратились. Мошенники успели сделать несколько сотен звонков, и потом до 20-х чисел марта была почти полная тишина».

Независимый эксперт по информационной безопасности Алексей Сизов добавляет, что, с одной стороны, зрелость и невосприимчивость к социальной инженерии у граждан растет, но, с другой стороны, ее вариативность позволяет все равно находить жертву. Постоянное изменение элементов схем и удачный момент — решающие факторы успеха мошенников, поясняет господин Сизов. По словам независимого эксперта по информбезопасности Алексея Лукацкого, граждане продолжают верить мошенникам, поскольку в колл-центрах «работают квалифицированные психологи, которые давят на болевые точки», в том числе любопытство, страх, желание помочь.

Необходимо целенаправленно работать с населением в рамках повышения финансовой грамотности и формирования базовых принципов цифровой гигиены, подчеркивает Александр Дворянский. Особенно, добавляет он, такое обучение и повышение уровня осведомленности было бы актуально людям пенсионного возраста как наиболее незащищенному сегменту.

Полина Трифонова, Юлия Пославская, Ксения Дементьева