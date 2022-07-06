Полиция отработала аптечный заказ

Как стало известно “Ъ”, в рамках возбужденного ранее уголовного дела о сбыте краденых лекарств транспортная полиция изъяла из незаконного, по версии следствия, оборота аптек препараты для лечения СПИДа на сумму более 10 млн руб. Благодаря системе цифровой маркировки лекарств удалось установить, что все они поступили в государственные медучреждения и, как следует из документов, были переданы бесплатно больным. Интересно, что главврачи больниц, в которых, вероятно, совершались хищения, не хотят признавать себя потерпевшими, поэтому и обвиняемых в уголовном деле до сих пор нет.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, проверки проводились в московских аптеках ООО «Ромашка 03» на улице Гарибальди, ООО «Эка Фарм» на Ленинском проспекте и аптечном пункте ООО «Финик Фарм» на Перовской улице. Подозрительными следователи МВД и сопровождавшие их сотрудники ОЭБиПК сочли несколько сотен хранившихся в помещениях аптек медпрепаратов.

«Проблемными» оказались в первую очередь такие лекарственные средства, как «Исентресс», предотвращающий интеграцию вируса иммунодефицита человека в геном клетки на ранних стадиях развития инфекции, и «Калетра», препятствующая синтезу белков ВИЧ. Кроме того, в состав изъятого попали средства «Перьета» для терапии рака молочной железы, «Реддитукс» — для лечения тяжелых заболеваний крови, а также противоопухолевые «Герцептин» и «Китруда». Рыночная цена одной ампулы «Китруды» составляет около 200 тыс. руб., а например, изъятый иммунодепрессант для лечения псориаза и ревматоидного артрита «Хумира», как оказалось, в Россию вообще не ввозился, поэтому вся изъятая и взятая под арест партия была предварительно оценена в сумму более 10 млн руб.

Подтвердить свои подозрения по поводу изъятого полицейским помогли внесенные с 1 января 2020 года изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», предусматривающие их обязательную маркировку средствами идентификации. С учетом этих изменений почти на все упаковки с лекарствами был нанесен так называемый data-matrix код, по которому его разработчики, сотрудники Центра развития перспективных технологий, отследили весь путь сомнительных препаратов на российском рынке и по сути засвидетельствовали факт их криминального происхождения.

Коды показали, что получателями почти всех лекарств были крупные государственные медучреждения страны. Среди них областные центры по профилактике и борьбе со СПИДом в Кемерово и Самаре, клинические центры специализированных видов медицинской помощи регионального уровня в Пензе и федеральный, относящийся к ФМБА, в Москве; государственные бюджетные учреждения «Новосибоблфарм», «Мособлмедсервис», «Самарафармация», «Башфармация» и «Нижегородская облфармация», ГКБ имени Боткина в столице, Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы и другие. Те же data-matrix коды показали, что каждая из изъятых упаковок — во всяком случае, согласно отчетным документам — была бесплатно выдана врачом для самостоятельного лечения конкретному больному или использована доктором во время приема этого пациента.

Аптеки попали в поле зрения транспортной полиции не случайно. Все их управленцы, как выяснили ранее полицейские, были участниками виртуальной группы в WhatsApp под названием «Заказ». В этом чате столичные фармацевты обсуждали, как правильно продать проблемные лекарства и как замаскировать сомнительные сделки.

На «Заказ» сотрудники линейного УВД на станции «Курская» управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу вышли в общем-то случайно. Осенью прошлого года, в разгар борьбы с пандемией коронавируса, транспортные полицейские заинтересовались ценами на раствор для инъекций «Артлегия», разрекламированный как некое чудо-средство для лечения ковида и поступивший во все медучреждения Москвы. «Артлегия» попала тогда в госреестр жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) с рекомендованной ценой в 39 тыс. руб., однако из-за нехватки препарата его розничная цена в аптеках поднялась до 120–160 тыс. руб. Проблему, названную в оперативных документах спекуляцией, и взялась осенью прошлого года решить полиция.

11 октября в рамках мероприятия «проверочная закупка» они сделали заказ на две упаковки «Артлегии» в ООО «Наша аптека» на Большой Декабрьской улице и договорились о встрече с курьером в ТЦ «Золоторожский» на улице Золоторожский Вал. Передав даме-продавцу 260 тыс. руб. за препараты и еще 500 руб. за доставку, полицейские привезли ее в отдел на «Курской», где вскоре выяснилось, что курьерские услуги им оказала учредитель «Нашей аптеки» Анжелика Хабибулина. Поскольку так называемый реестровый препарат был продан ею без рецепта врача, по завышенной цене, а вместе с ампулами бизнесвумен привезла с собой и кассовый чек, показавшийся оперативникам поддельным, им пришлось срочно выезжать на осмотр «Нашей аптеки». Другая группа тем временем отправилась на проверку еще одного объекта, аффилированного с госпожой Хабибулиной,— аптеки ООО «Вайлет» на улице Большие Каменщики.

По результатам двух осмотров полицейские изъяли подозрительные медпрепараты на сумму более 8 млн руб., программное обеспечение и мини-принтеры для печати поддельных кассовых чеков. Однако самой важной находкой стал смартфон госпожи Хабибулиной с контактами двух десятков ее коллег, объединенными в чат «Заказ». Их полицейские и начали планомерно отрабатывать.

Интересно, что лишь осенью прошлого года и только по факту незаконной продажи двух упаковок «Артлегии» полицейским удалось возбудить единственное уголовное дело о сбыте краденного (ч. 1 ст. 175 УК РФ), в рамках которого и отрабатываются сейчас участники «Заказа». По сохранившимся на коробках с ампулами data-matrix кодам специалисты Центра развития перспективных технологий установили, что перед тем, как попасть в «Нашу аптеку», «Артлегия» была поставлена в известную московскую клиническую больницу, специализировавшуюся в то время как раз на лечении ковида. Узнав о том, что препарат по документам был выписан больным и «употреблен» ими по назначению, главврач этой больницы по собственной инициативе написал в полицию заявление о краже препаратов и нанесенном его учреждению ущербе в 85 800 руб. «Если у меня в больнице действительно есть крыса, ловите!» — сказал профессор полицейским уже без протокола.

Однако привлечь к ответственности с тех пор так никого и не удалось. За восемь месяцев расследования полиция установила всех владельцев и директоров подозрительных аптек. Один из управленцев пытался сбежать от оперативников, и его пришлось ловить уже на улицах; другой, как оказалось, арендовал и оборудовал под склад медикаментов номер в расположенной рядом с его аптекой гостинице. В число вещдоков по делу попали установленные в аптечных компьютерах приложения и мини-принтеры для печати поддельных чеков, тысячи упаковок изъятых из торгового оборота условно-бесплатных и почти наверняка украденных лекарств. Для полноценного расследования, по данным близкого к полиции источника “Ъ”, не хватает только заявителей. Как пояснил собеседник “Ъ”, все остальные руководители государственных медучреждений, в которых, вероятно, похищались препараты, категорически отказываются признавать себя потерпевшими. Их общая позиция, по данным собеседника “Ъ”, заключается в том, что подозрительные медикаменты реально выдавались пациентам и на черный рынок они могли попасть только от них. Из-за того, что в уголовном деле с осени прошлого года так и не прибавилось потерпевших, в нем не появились и обвиняемые — все члены группы «Заказ» до сих пор сохраняют за собой статус свидетелей.

Сергей Машкин