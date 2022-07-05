Немецкая торговля попрощалась с профицитом

По итогам мая 2022 года Германия зафиксировала первый с 1991 года дефицит торгового баланса — он составил всего €1 млрд, но стал следствием значительного опережения роста стоимости импорта в сравнении с экспортом (27,8% и 11,7% в годовом выражении, €126,7 млрд и €125,8 млрд соответственно). За месяц экспорт сократился на 0,5%, а импорт вырос на 2,7%.

Резкое сокращение профицита торгового баланса началось в марте из-за всплеска цен на энергоресурсы и санкционных ограничений поставок в РФ. В феврале профицит торговли со сглаживанием сезонности составлял €9 млрд, в марте — уже €1,9 млрд, в апреле — €3 млрд. В абсолютных показателях, торговля в мае оставалась профицитной, но ее сальдо сократилось с €12,4 млрд годом ранее до €0,5 млрд.

Экспорт из Германии в Россию в мае увеличился на 29,4% — до €1 млрд после падения на 60% в марте и еще на 9,9% в апреле (по сравнению с прошлым годом поставки сократились на 54,6%). Импорт же из РФ сократился в мае по сравнению с апрелем на 9,8%, до €3,3 млрд. Для сравнения, поставки немецких товаров в другие страны ЕС составили €67,5 млрд, импорт — €61,8 млрд (за месяц экспорт сократился на 2,8%, а импорт вырос на 2,5%). Поставки в страны вне ЕС составили €58,3 млрд при объеме ввоза в €65 млрд (экспорт вырос на 2,3%, импорт же сократился на 2,9%). Основные импортеры немецких товаров — США (€13,4 млрд), КНР (€8,7 млрд) и Великобритания (€5,8 млрд), Германия же больше всего импортирует из тех же стран, но в ином порядке: на первом месте КНР (€18 млрд), затем США (€7,4 млрд) и Великобритания (€3,4 млрд).

Всего на страны, признанные российским правительством недружественными, в 2021 году приходилось около 45% товарооборота РФ, считали ранее в АКРА, по ним наблюдается наибольший спад импорта: в стоимостном выражении поставки из Франции и США в марте упали на 60,4% и 78,8% соответственно. Напомним, еще в марте Евросоюз вслед за США ограничил вывоз высокотехнологичной продукции, в том числе оборудования, и объявил эмбарго на поставки в РФ автомобилей дороже €50 тыс. и предметов роскоши. К резкому падению оборота привел и отказ международных операторов доставлять грузы в Россию, а также запрет на грузоперевозки по ЕС для машин с российскими и белорусскими номерами.

Татьяна Едовина