Режиссер запретной любви

На 86-м году жизни в Москве от инфаркта умер Юлий Файт, один из самых тонких, обаятельных и жизнелюбивых режиссеров советской новой волны, волей судьбы и цензуры снявший гораздо меньше, чем мог бы снять, но никогда на свой злой рок не сетовавший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Юлий Файт

Фото: Svklimkin / Wikipedia Режиссер Юлий Файт

Фото: Svklimkin / Wikipedia

Катастрофа, на десять с лишним лет выбившая 29-летнего режиссера из игрового кино, случилась с Юлием Файтом в октябре 1966-го.

Пронизанный южным светом, наполненный приморским воздухом, беззаботный и печальный, как его герои, сыгранные юными звездами Николаем Бурляевым и Натальей Богуновой, фильм «Мальчик и девочка» буквально накануне выхода в прокат вылетел из афиши.

Вернется в историю советского кино, будет показан на фестивале «Белые столбы» он только в 2017-м. Считается, что фильм, поставленный по сценарию советского классика Веры Пановой, навлек на себя гнев ортодоксального руководства комсомола. Какое и впрямь безобразие: история беременности 16-летней девочки, официантки курортного санатория, «залетевшей» от безответственного мальчишки-москвича.

А как здорово, как многообещающе все начиналось. Сын блестящего характерного актера Андрея Файта, за пятьдесят с лишним лет переигравшего весь диапазон экранных злодеев, от басмачей до абверовцев, Юлий Андреевич был во ВГИКе одним из любимых учеников великого Михаила Ромма. А дебютировал как актер в курсовой экранизации своими однокурсниками Андреем Тарковским и Марикой Бейку рассказа Эрнста Хемингуэя «Убийцы» (1956), удивительной для эпохи железного занавеса адекватной имитации голливудского нуара.

Вместе с Файтом в этой уникальной короткометражке сыграли сам Тарковский, Василий Шукшин и будущие режиссеры Валентин Виноградов, Александр Гордон и Юрий Дубровин. В ближайший круг Файта входили еще и Геннадий Шпаликов, Николай Губенко, Юрий Коваль.

Цвет, что называется, советского шестидесятничества, в тени которого ничуть не терялся скромный Файт.

Губенко он просто выбрал талисманом, чуть ли не взяв с него письменное обязательство играть во всех своих фильмах. В «Мальчике и девочке» едва ли не двухминутное явление Губенко в роли вагонного попутчика, наяривающего на гитаре шпаликовское «Милый, ты с какого года и с какого парохода?», остается моментом иррационального киноволшебства.

А ленфильмовским дебютом Файта — в Ленинград его среди прочих выпускников ВГИКа отправили ради омоложения студийных кадров — стала экранизация автобиографических рассказов Юрия Нагибина «Пока фронт в обороне» (1964). Образцовое «лейтенантское» кино о юном германисте, воюющем контрпропагандистом на Волховском фронте. То есть выкатывающемся на ничейную полосу на грузовике с громкоговорителем и агитирующем фрицев сдаваться до тех пор, пока немецкие артиллеристы не возьмут его шарабан в вилку. Даже в малых, даже в эпизодических ролях ярчайшим образом выступили и тот же Губенко, и Виктор Авдюшко, и Светлана Светличная, и Александр Демьяненко, опять-таки цвет своего поколения.

Опалу за «Мальчика и девочку» и ссылку в кинохронику Файт принял с мудрым стоицизмом. Четыре года назад, после показа крамольного фильма в ленинградском Доме кино, смакуя коньяк и затягиваясь неизменным «Беломором», он философствовал так. Да, десять лет не снимал игрового кино. Но за эти годы побывал во всех уголках Советского Союза, в таких местах, где вы не были и никогда не будете. Разве же это не счастье?

Опала была снята в конце 1970-х годов. Файт поставил на студии имени Максима Горького два обаятельных детских фильма «Марка страны Гонделупы» (1977) и «Пограничный пес Алый» (1979). Первый из них — с участием, а второй — на основе прозы своего заветного друга Юрия Коваля, одного из изрядно поредевшего к тому времени круга своей юности. С уходом самого Файта, одного из самых обаятельных что в творчестве, что в жизни людей, тот легендарный круг почти что и растаял в тумане.

Михаил Трофименков