Московский след на Wimbledon

Во вторник на Уимблдонском турнире начинаются четвертьфиналы. Впервые в Лондоне до этой стадии дошла 23-летняя Елена Рыбакина — бывшая россиянка, вот уже четыре года представляющая Казахстан. Не отдав в четырех раундах ни одной партии, она после победы над хорваткой Петрой Мартич теперь встретится с австралийкой Айлой Томлянович, выбившей из борьбы одну из главных возмутительниц спокойствия на нынешнем турнире — француженку Ализе Корне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мощный теннис Елены Рыбакиной, который хорошо подходит для игры на траве, помог ей впервые выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Hannah McKay / Reuters Мощный теннис Елены Рыбакиной, который хорошо подходит для игры на траве, помог ей впервые выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Hannah McKay / Reuters

Сенсационное поражение, которое в третьем круге Wimbledon первая ракетка мира Ига Швёнтек потерпела от Ализе Корне, не только прервало рекордную для женского тенниса в XXI веке победную серию польки из 37 матчей. Оно еще и лишило соревнования безоговорочного фаворита. После этого примерно равные шансы на выход в финал из верхней половины сетки получили сразу несколько теннисисток, имеющих совершенно разный бэкграунд. Одной из них оказалась Елена Рыбакина — москвичка, которая ровно четыре года выступает под флагом Казахстана и благодаря своим результатам периодически оказывается в центре внимания.

Так было, например, зимой 2020 года, когда бывшая россиянка всего за несколько недель четыре раза доходила до финалов и выиграла один из них — в австралийском Хобарте. Следующим важным этапом в карьере Елены Рыбакиной стал прошлогодний Roland Garros, где она благодаря победе над Сереной Уильямс пробилась в четвертьфинал, уступив там Анастасии Павлюченковой. В январе нынешнего года перед Australian Open Рыбакина достигла высшего на данный момент 12-го места в мировом рейтинге, и, хотя затем у нее наметился некоторый спад, было очевидно, что рано или поздно он закончится.

Именно это и произошло сейчас на Wimbledon, где на пути в свой второй четвертьфинал на турнирах Большого шлема атлетичная теннисистка, чей агрессивный стиль игры так хорошо подходит для травы, не отдала ни одной партии.

Соперницей Рыбакиной в 1/8 финала оказалась хорватка Петра Мартич, обладающая большим опытом, но не имеющая на своем счету каких-то выдающихся достижений. Поначалу борьба была достаточно нервной, в середине первой партии Мартич даже временно сумела перехватить инициативу, но в целом этот матч продемонстрировал обоснованность амбиций теннисистки из Казахстана. Не позволив Мартич заработать во второй партии ни одного брейк-пойнта за счет надежной и сильной подачи, Рыбакина победила за 80 минут — 7:5, 6:3 — и теперь встретится с австралийкой Айлой Томлянович, которая в четвертьфинале Wimbledon сыграет уже второй год подряд. Ей удалось сломить сопротивление Ализе Корне — 4:6, 6:4, 6:3.

Куда более солидным по составу участниц будет в среду другой четвертьфинал, в котором американке российского происхождения Аманде Анисимовой будет противостоять экс первая ракетка мира и чемпионка Wimbledon 2019 года румынка Симона Халеп — самая титулованная участница турнира, продолжающая борьбу за трофей. Последнее время Халеп беспокоили травмы, она терпела очень обидные поражения, но победа, одержанная всего за 59 минут над испанкой Паулой Бадосой, уже несколько месяцев занимающей место в мировой элите, произвела очень яркое впечатление. Добавим, что Халеп сейчас тренируется под руководством французского специалиста Патрика Муратоглу, работавшего долгое время с Сереной Уильямс. Это один из самых раскрученных тренеров в современном теннисе, избалованный высокими гонорарами, и выбор румынки говорит о том, что, несмотря на некоторый спад, она по-прежнему намерена бороться за самые значимые титулы.

Что касается двух вторничных четвертьфиналов, то в одном из них явным фаворитом выглядит вторая ракетка мира туниска Онс Жабер, которая сыграет с чешкой Марией Боузковой. А вот в другом, чисто немецком противостоянии молодой Юлии Немайер с опытнейшей Татьяной Марией победительницу будет предсказать гораздо сложнее. Кстати, 34-летняя Мария — уникальный персонаж теннисного тура. Выиграв в апреле турнир в Боготе, она первой в истории завоевала титул Женской теннисной ассоциации (WTA), будучи матерью двоих детей.

Евгений Федяков