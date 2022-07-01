Серия пяти пятилеток

Четвертый день Уимблдонского турнира, продолжающегося в Лондоне, оказался непростым для лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Иги Швёнтек. Во втором круге 21-летняя полька примерно за два часа в трех сетах справилась с голландкой Лесли Паттинамой Керкхов. Таким образом, Швёнтек не проигрывает уже 37 матчей подряд. Столь длинных беспроигрышных серий в женском теннисе не было уже 25 лет, с тех пор, когда в 1997 году доминировала швейцарка Мартина Хингис. Правда, до рекорда WTA нынешней первой ракетке мира еще очень далеко. Он равняется 74 матчам и был установлен в 1984 году американкой Мартиной Навратиловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча второго круга Wimbledon с голландкой Лесли Керкхов оказалась для Иги Швёнтек (на фото) одной из самых упорных в ее беспроигрышной серии из 37 матчей

Фото: Alberto Pezzali / AP Встреча второго круга Wimbledon с голландкой Лесли Керкхов оказалась для Иги Швёнтек (на фото) одной из самых упорных в ее беспроигрышной серии из 37 матчей

Фото: Alberto Pezzali / AP

Обильным количеством сюрпризов в первых раундах женских турниров Большого шлема уже несколько лет никого не удивишь. Взять хотя бы недавний Roland Garros, где до четвертьфинала дошла лишь одна представительница первой десятки мирового рейтинга — его лидер и будущая победительница парижского мейджора Ига Швёнтек. Вот и на Wimbledon ряды элиты WTA уже заметно поредели. Позади лишь два круга, а вне игры оказались и третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт, которая недавно перенесла коронавирус, а также рассталась с российским тренером Дмитрием Турсуновым, и финалистка Australian Open этого года американка Даниэль Коллинс, и очень талантливая, но столь же нестабильная чемпионка прошлогоднего итогового турнира испанка Гарбинье Мугуруса, на счету которой есть также победа на Wimbledon еще в 2017 году, и чешка Каролина Плишкова, которая 12 месяцев назад дошла в Лондоне до финала. Ее в четверг на Центральном корте, на радость соотечественникам, переиграла британка Кэти Бултер, занимающая в мировом рейтинге всего лишь 118-е место и справившаяся с мощной подачей куда более известной соперницы, сделавшей 13 эйсов.

Ига Швёнтек, конечно, на этом фоне выглядит эталоном постоянства. Счетчик матчей, выигранных ею начиная с февральского турнира в Дохе, уже показывает число 37. Подобного в женском теннисе не случалось с 1997 года, когда ровно столько же побед подряд одержала швейцарка Мартина Хингис. Конечно, в истории WTA были и куда более затяжные беспроигрышные серии, датирующиеся более ранним периодом. Их было около десяти, а рекордная — 74 матча — принадлежит американке Мартине Навратиловой, которая оставалась непобедимой c февраля до декабря 1984 года. Однако с тех пор уровень конкуренции среди теннисисток вырос в несколько раз, о чем опять-таки говорит количество сенсаций даже на мейджорах. Так что по нынешним временам достижение Швёнтек является уникальным.

Уровень игры польки сейчас настолько высок, что в подавляющем большинстве случаев соперницы берут у нее всего по несколько геймов. Но матч второго круга Wimbledon, в котором Швёнтек противостояла голландка Лесли Паттинама Керкхов, стал исключением из этого правила. Встреча на первом корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба, куда в четверг отправили первую ракетку мира, давалась ей очень тяжело. В первом сете малоизвестная теннисистка, которая в свои 30 лет ни на одну неделю не пробивалась в топ-100, вела с брейком, а второй она даже умудрилась выиграть. Под контроль Швёнтек ситуация перешла лишь после того, как сама она наладила прицел и снизила количество брака, а Паттинама Керкхов, демонстрировавшая свою способность выигрывать очки эффективными на траве плотными ударами, наоборот, заволновалась. Не рассчитав траекторию полета мяча в конце важного розыгрыша в четвертом гейме третьей партии, голландка вскоре потеряла свою подачу, и Швёнтек через некоторое время довела дело до конца, победив за 2 часа 4 минуты — 6:4, 4:6, 6:3.

Этот результат говорит о том, что при всем величии польки заранее ей отдавать победу на этом Wimbledon пока не стоит. В следующем круге Швёнтек предстоит встреча с опытной француженкой Ализе Корне, отличающейся непредсказуемостью, да и дальше в верхней четверти сетки ей могут подвернуться несколько теннисисток, способных блеснуть на траве. В их число, например, входит атлетичная Елена Рыбакина из Казахстана, которая теоретически выходит на Швёнтек в четвертьфинале.

Евгений Федяков