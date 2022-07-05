Страх перед массовым туристом

Повышение доступности путешествий по стране — одна из основных целей чиновников, которые даже приняли отдельный федеральный проект, призванный увеличить число внутренних турпоездок до 75,49 млн к 2024 году. Пока все идет по плану: в 2021 году запланированный показатель даже перевыполнили. Отчасти рост интереса к внутреннему туризму можно назвать вынужденным из-за пандемии, а теперь из-за проблем с авиаперелетами за границу. В любом случае идея дешево путешествовать по стране кажется привлекательной обывателю. Но всегда ли эту точку зрения разделяют регионы, внезапно получившие приток гостей?



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«А нам, жителям Камчатки, зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» — заявил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, которого цитирует местное издание «Кам 24». Такие эмоции у чиновника вызвали слова вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой: она заявила, что благодаря чартерной программе из Москвы россияне смогут за 45 тыс. руб. купить тур на Камчатку с перелетом, проживанием и питанием. Программы по цене от 51 тыс. руб. за семь ночей и восемь дней сейчас можно найти у некоторых туроператоров. Правда, практически все экскурсии оплачиваются отдельно.

От заявления господина Кумарькова поспешил отмежеваться губернатора Камчатского края Владимир Солодов. «Подобные высказывания недопустимы для министра и, конечно, не соответствуют позиции Камчатского края»,— написал он в своем канале в Telegram и пообещал принять строгие меры дисциплинарного характера в отношении министра. Но позицию министра вряд ли можно назвать революционной: полемика об «овертуризме» и его целесообразности на туррынке ведется не первый год. В Европе на фоне снятия пандемийных ограничений она как раз вспыхнула с новой силой: власти Венеции, например, внедряют с 2023 года плату в размере €3–10 за однодневное посещение исторического центра. Многочисленные ограничения для путешественников вводила и испанская Барселона.

Повышение среднего бюджета каждого приезжающего путешественника для региональных чиновников, безусловно, наиболее привлекательный путь: такие гости и экономику поднимут, и под окнами местных жителей шуметь будут поменьше. Но шансов убедить федеральные власти в правоте этой позиции у них, похоже, нет. Стоит вспомнить хотя бы прозвучавший год назад резкий ответ Владимира Путина на довод вице-премьера Дмитрия Чернышенко о том, что поездки в Долину гейзеров не могут быть массовыми, так как туристы там «все вытопчут». «Если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так ничего не вытопчут»,— заявил тогда президент.