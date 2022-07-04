«Вымпелком» переспросит абонентов

«Вымпелком» (бренд «билайн») в мобильном приложении предлагает абонентам подписать согласие на передачу их персональных данных структурам «Альфа-групп». В обмен компания предлагает скидки от партнеров. Ранее операторы связи просто вписывали подобные согласия в исходный договор об оказании услуг связи. Но из-за обсуждаемых в Госдуме новых правил обработки персональных данных согласие потребуется для каждого случая обработки. Эксперты объясняют действия «Вымпелкома» тем, что оператор готовится к новому регулированию, а стимулом могли стать жалобы самих абонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание, что «Вымпелком» в своем мобильном приложении предлагает абонентам подписать соглашение о передаче их персональных данных структурам «Альфа-групп»: Альфа-банку, «АльфаСтрахованию» и некоторым юрлицам X5 Group (объединяет ритейлеров «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»). Взамен оператор предлагает персональные скидки от партнеров.

В документе говорится, что абонент дает согласие на обработку оператором и его партнерами данных паспорта, адреса электронной почты, номера телефона, ИНН, сведений об оборудовании и его местонахождении при получении услуг связи, информации об их оплате, а также идентификаторах: IMEI, IP-адреса, MAC-адреса и cookie id. Обработка данных осуществляется для «улучшения клиентского опыта, качества обслуживания, предоставления услуг, а также персонифицированных предложений оператора и партнеров», в том числе с помощью обзвона и отправки СМС-сообщений, следует из соглашения.

В пресс-службе «Вымпелкома» лишь подчеркнули, что данные, которые оператор получает от клиентов, «используются с их согласия и в соответствии с законодательством РФ». «Важно понимать, что клиент всегда может отказаться давать свое согласие на использование данных»,— отметили в Альфа-банке.

Крупнейшим акционером материнской компании «Вымпелкома», холдинга Veon, выступает LetterOne, входящая в «Альфа-групп» (47,9% акций). Компании давно сотрудничают, например, в декабре 2021 года запустили проект «Объединенная карта», которая служит одновременно кредитной и сим-картой. В интернете за последние два года описано много историй абонентов «билайна», которые никогда не были клиентами Альфа-банка, но получали предложения о выпуске кредитной карты. Источник, близкий к одному из операторов, отметил, что «Вымпелком» «зарабатывает на предоставлении персональных данных своих клиентов банку».

Остальные операторы связи или вообще не делают подобных предложений абонентам, или вписывают такие условия в исходное соглашение об оказании услуг связи. В Tele2 сообщили, что оператор не передает данные клиентов третьим сторонам: «При разработке продуктов на основе больших данных мы готовим для заказчика выводы и результаты анализа — вся информация о клиентах остается на стороне компании». В МТС сообщили, что оператор получает от клиента согласие на обработку персональных данных «в целях оказания услуг связи и сопутствующих услуг» при заключении договора. У абонента есть право в любой момент отозвать это согласие, отметили в компании. В «МегаФоне» и Роскомнадзоре не ответили “Ъ”.

Потребителям практика сбора согласий в мобильном приложении может показаться новой, поскольку до сих пор большинство участников оборота данных включали разрешение на передачу данных третьим лицам в условия использования сервисов или политику конфиденциальности, отметил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. Отказаться от такого согласия, подчеркнул эксперт, было невозможно.

Но, уточняет эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий, рассматриваемые в Госдуме поправки к закону о персональных данных (см. “Ъ” от 29 июня) требуют получать согласие клиента на каждый отдельный случай обработки личной информации. Он полагает, что «Вымпелком» решил подстраховался заранее, получив обновленные согласия клиентов. Господин Лукацкий допускает, что это было сделано в ответ на жалобы самих абонентов.

Анастасия Гаврилюк, Ольга Шерункова