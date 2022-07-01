Бизнес приучают к реструктуризации

В условиях неэффективности нынешних реабилитационных процедур при банкротстве и «подвешенной» ситуации с новым регулированием, власти и бизнес ищут новые способы восстановления платежеспособности должников. Предложенные вчера в ходе обсуждения на площадке Петербургского юридического форума (ПМЮФ) меры носят как временный характер (уже существующая возможность рассрочки долга в рамках моратория на банкротства), так и постоянный — отдельное регулирование механизма досудебной санации и создание специальной площадки для содействия реструктуризации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов полагает, что мораторий на банкротство должен постепенно приучить компании к реструктуризации

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов полагает, что мораторий на банкротство должен постепенно приучить компании к реструктуризации

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Пока комплексный законопроект о реформировании механизмов банкротства, нацеленный на повышение шансов должников на восстановление платежеспособности, «висит» в Госдуме (см. “Ъ” от 18 мая 2021 года), власти и бизнес обсуждают альтернативные способы восстановления платежеспособности должников. Как сообщил вчера на ПМЮФ первый замглавы Минэкономики Илья Торосов, этот законопроект может быть принят до конца года — и до тех пор ведомство будет «толкать» бизнес к реструктуризации. Проблема, как отметил замдиректора департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты (ТПП) Александр Селиванов, заключается в том, что реабилитационные процедуры, предусмотренные действующим законом о несостоятельности, не работают — на финансовое оздоровление и внешнее управление приходятся 1,7% общего числа «банкротных» процедур.

При этом и их эффективность вызывает сомнения — из-за затягивания запуска банкротных процедур шансы восстановить платежеспособность сильно снижаются. Другая причина, по словам господина Селиванов,— отсутствие доверия между должником, который порой скрывает свое реальное финансовое положение, и кредитором, который, не имея достоверной информации, хочет получить «хотя бы какой-то кэш», но в итоге ему достается меньше двух копеек на каждый рубль заявленных требований.

Постепенно приучить компании к реструктуризации, по словам Ильи Торосова, должен мораторий на банкротство, в рамках которого внешние кредиторы не могут подавать заявления о несостоятельности должника. Механизм позволяет в случаях, когда заявление о банкротстве подано самим должником и введена процедура наблюдения, требовать судебной рассрочки, при которой долг уплачивается равными долями. Но этот механизм действует до 1 октября этого года (против его продления в ходе ПМЮФ уже высказался Центробанк).

Сейчас, сообщил Илья Торосов, Минэкономики готовит постоянный механизм досудебной санации — он предполагает, что кредиторы, на которых приходится более двух третей долга, смогут принять решение о заключении такого соглашения. Суть договоренностей может заключаться в изменении порядка и сроков исполнения обязательств, которые будут распространяться и на всех остальных кредиторов (за исключением тех, чьи требования обеспечены залогом и долг перед которыми возник уже позже заключения соглашения). Однако подобные процедуры требуют переговоров — участники дискуссии посчитали необходимым появление некой организации-посредника.

Проект создания такой площадки, разработанный ФНС, Корпорацией МСП, ТПП и Ассоциацией банков России (Центр содействия реструктуризации долгов), вчера же был представлен на форуме. Как поясняют в Корпорации МСП, задачей центра станет выработка мер по «комфортному» погашению задолженности, разрешению споров и сохранению компании. Его информационным ядром, судя по выступлению замглавы ФНС Константина Чекмышева, может стать Система комплексного управления и администрирования долга, которая позволяет налоговикам собирать «цифровой портрет» должника — включая активы и пассивы, аффилированность лиц, а также «производные активы», исходя из которых можно рассчитать риски оспаривания сделок должника и привлечения контролирующих его лиц к субсидиарной ответственности. Минэкономики идею поддержало, но, по словам Ильи Торосова, «без регуляторики этого будет недостаточно».

Евгения Крючкова; Екатерина Волкова, Санкт-Петербург