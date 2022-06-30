Генпрокурор дошел до сантиметров

По приказу генпрокурора Игоря Краснова по всей стране организованы проверки в связи с махинациями в так называемых резиновых квартирах. В Москве уже обнаружено 70 таких квартир, в которых, в том числе на площади в несколько квадратных сантиметров, зарегистрированы 14 тыс. человек. В свою очередь, условия проживания позволяют им регулярно получать различные социальные пособия, ежемесячно оцениваемые в десятки миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор Игорь Краснов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный прокурор Игорь Краснов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основанием для прокурорских проверок по всей стране стало обобщение надзорной деятельности за соблюдением требований федерального законодательства в сфере долевого оборота жилья, регистрации граждан по месту пребывания собственниками долей и начисления различных социальных пособий. В частности, в крупных городах были выявлены многочисленные случаи незаконного дробления квартир на микродоли площадью вплоть до двух квадратных сантиметров. Внимание мошенников и черных риелторов привлекают, как правило, нигде не работающие граждане, злоупотребляющие спиртным. За небольшое денежное вознаграждение они соглашаются подписывать фиктивные договоры дарения и купли-продажи, передавая часть принадлежащих им метров в собственность новых хозяев, которыми, как правило, становятся мигранты.

Как отмечают источники “Ъ” в надзорных органах, приобретается ими жилье отнюдь не для проживания, что зачастую фактически и нереально на доставшейся им площади. В последнее время все большую популярность приобретает следующая схема. Получивший даже мизерную долю в квартире собственник регистрирует в ней своих многочисленных родственников, которые оформляют различные социальные пособия. Как отмечают в Генпрокуратуре, подобными действиями причиняется серьезный ущерб бюджетам населенных пунктов.

Например, в Москве прокуратурой выявлена группа лиц, которая с 2021 года осуществляла противоправную деятельность, связанную с хищением бюджетных средств города, выделенных на социальную поддержку граждан. Ее участники приобретали в собственность доли в квартирах и дробили их на сотни микродолей — от 250 до 320. После этого через интернет распространялась реклама о помощи в проведении сделки по приобретению жилья в столице через ГБУ МФЦ и Росреестр с последующей регистрацией по месту жительства для получения всех социальных мер поддержки москвичей. За вознаграждение от 70 тыс. руб. до 200 тыс. руб. участники группы с помощью входившего в нее нотариуса оформляли фиктивные договоры дарения микродоли на жилую площадь в размере не более нескольких квадратных сантиметров, заведомо непригодную для фактического вселения и проживания. Покупатели, а это в основном многодетные выходцы из стран СНГ, получившие гражданство России в других регионах страны, впоследствии через портал госуслуг прописывали на свои московские сантиметры практически всех родственников.

Например, доля в одной из квартир в столичном микрорайоне Щукино была разделена на 320 частей по два квадратных сантиметра каждая. Микродоли там приобрели на основании договоров дарения 286 человек, которые впоследствии получили на членов семей в общей сложности более 10 млн руб. социальных выплат — бесплатный проезд, компенсации на оплату телефонов, выплаты многодетным семьям в связи с ростом стоимости жизни, предоставление питания за счет средств бюджета Москвы для школьников и др. На днях полиция возбудила по этому факту уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой). Кроме того, прокуратурой уже заявлен иск о признании 286 договоров дарения микродолей недействительными.

По данным из прокуратуры, в настоящее время только в Москве выявлено порядка 70 «резиновых» квартир, в которых зарегистрировано в общей сложности более 14 тыс. граждан. Все они на данный момент получают пособия из городского бюджета. Отметим также, что в судах столицы и других крупных российских городов сейчас проходят десятки, если не сотни судебных процессов по вселению в 1/50 и 1/100 доли.

Надзорные органы, по данным источников “Ъ”, уже прорабатывают правовые обоснования для признания в судах подобного рода приобретений долей недействительными с соответствующими последствиями — обращением в доход Российской Федерации всего полученного по сделке (в том числе отчуждение микродолей), что не позволит в дальнейшем совершить собственнику подобные действия снова.

Распространенные сейчас в стране преступные схемы, связанные с использованием «резиновых» квартир, по мнению надзора, могут использоваться как для хищения бюджетных средств, так и для организации незаконной миграции. В связи с этим генпрокурор Игорь Краснов и распорядился провести соответствующие проверки во всех регионах страны.

Отметим, что на борьбу с «резиновым» жильем направлен и принятый 28 июня Госдумой в третьем чтении закон об ограничении размера микродоли в квартирах до 6 кв. м.

Олег Рубникович