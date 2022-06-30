Непреодолимая сила санкций

Минэкономики предлагает смягчить подход к определению обстоятельств непреодолимой силы — допустив, что в условиях санкций суды могли бы признавать таковыми, в частности, отсутствие нужных для исполнения товаров на рынке или денег у должника. Как показала вчерашняя дискуссия на Петербургском международном юридическом форуме, юристы не поддерживают предложенное ранее в Госдуме спецрегулирование договорных обязательств, при котором санкции признаются форс-мажором. Они полагают, что действующих механизмов на случай экстраординарных ситуаций в законодательстве уже достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев опасается, что признание санкций форс-мажором приведет к тому, что компании станут отказываться от своих обязательств без весомых причин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев опасается, что признание санкций форс-мажором приведет к тому, что компании станут отказываться от своих обязательств без весомых причин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одной из тем Петербургского юридического форума стало связанное с санкциями неисполнение обязательств по договорам, а также то, насколько подобные ситуации требуют специального регулирования. Сейчас по Гражданскому кодексу (ГК) контрагент может быть освобожден от ответственности, если исполнение договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. После начала военной операции глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект (см. “Ъ” от 23 марта), уточняющий эти форс-мажорные обстоятельства,— таковыми предложено считать в том числе и действия «недружественных» стран.

У юристов необходимость такого регулирования вчера вызвала сомнения — преимущественно из-за его избыточности. Руководитель группы энергетики юридической компании «Пепеляев Групп» Михаил Церковников отметил, что для экстраординарных ситуаций в ГК уже есть необходимые средства. По словам уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг Дениса Новака, судебная практика в половине случаев признает санкции обстоятельствами непреодолимой силы, а в половине — нет. При этом, добавил председатель судебного состава коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) Сергей Асташов, применение положений о непреодолимой силе — «это больше не правовые вопросы, которые уже достаточно истолкованы и по которым практика наработана, а вопрос о наличии или отсутствии причинной связи между этими обстоятельствами и неисполненными обязательствами».

Более конкретным противником «санкционного регулирования» договорных обязательств выступило Минэкономики. Опасения, пояснил замглавы ведомства Алексей Херсонцев, вызывают риски появления «эффекта домино», когда компании, формально ссылаясь на предложенные депутатским проектом нормы, отказывались бы от исполнения своих обязательств. В представлении ведомства, напротив, необходимо, чтобы стороны контрактов договаривались о том, как вместе им выходить из трудной ситуации. Минэкономики предлагает оставить вопрос о том, считать ли санкции основанием для освобождения должника от исполнения обязательств, на усмотрение судов. При этом предложено смягчить подход к определению обстоятельств непреодолимой силы. Сейчас, согласно ст. 401 ГК, таковыми не признаются нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров и необходимых денежных средств у должника. По словам Алексея Херсонцева, в нынешних условиях такая оговорка «играет злую шутку, поскольку ограничивает судей в применении этой статьи». Отметим, что в «ковидном» 2020 году ВС признавал, что некоторые такие обстоятельства могут считаться непреодолимой силой, если были вызваны ограничительными мерами. Сейчас Минэкономики предлагает внести правки либо в «антикризисный закон», которым предусмотрены временные положения, либо напрямую в ГК — предусмотрев возможность судов не применять эту оговорку при рассмотрении дел, связанных с санкционной ситуацией.

Отметим, что, пока идут споры, неопределенность сохраняется. Торгово-промышленная палата, которая выдает компаниям сертификаты о форс-мажоре, как сообщил ее вице-президент Вадим Чубаров, приостановила предоставление заключений по таким фактам. Связано это с тем, что палате, по его словам, «недостаточно ясно», как подтверждать действие санкций по всей цепочке контрактов. При этом от бизнеса поступило уже порядка 5 тыс. письменных заявлений на получение подобных заключений, а также 18 тыс. обращений за консультациями и устными разъяснениями.

Евгения Крючкова