Санкции все спишут

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В Госдуму внесен законопроект о временном порядке облегченного выхода сторон из договоров и о возможности заморозки обязательств по ним из-за санкций. Устанавливается, что контрагент, не способный по этой причине исполнить свои обязательства, может быть освобожден от ответственности, например от уплаты неустойки. В условиях ограничений на валютные операции для обеспечения соглашений, заключенных после 23 февраля, разрешается использовать не только деньги, но и ценные бумаги. По займам от иностранных контролирующих компаний российский бизнес, согласно проекту, сможет расплачиваться путем выпуска привилегированных акций, для того чтобы избежать банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Павел Крашенинников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Депутат Госдумы Павел Крашенинников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вчера в Госдуму поступил законопроект, устанавливающий временные особенности регулирования обязательственных отношений по договорам. Суть изменений в закон о введении в действие Гражданского кодекса сводится к возможности избежать выплаты неустоек и других последствий в случае неисполнения контракта из-за санкций. «У нас возникли проблемы с тем, что поставки практически перестали осуществляться, разрушается цепочка с подачей товаров, с предоставлением услуг, со строительством,— пояснил “Ъ” автор проекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.— Мы выстроили юридическую конструкцию, которая бы отвечала на возникший форс-мажор».

Речь в поправках идет о трех вариантах развития событий.

Если из-за санкций исполнение обязательств становится «окончательно невозможным», то оно просто прекращается — полностью или в соответствующей части. Павел Крашенинников привел пример такой ситуации: «Для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты — их поставка в Россию полностью прекратилась, таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров, ее обязательства по ней прекращаются».

Второй вариант — заморозка обязательств без применения мер ответственности (например, неустойки), если исполнение контракта стало «временно невозможным». Стороне, которой требуется отсрочка (например, для поиска альтернативных контрагентов), придется доказать, что это связанно именно с санкциями — для установления такого влияния в качестве фактических обстоятельств принимаются во внимание, в частности, акты иностранных государств и международных организаций.

Третий случай — односторонний отказ от исполнения договора, если контрагент не исполняет свои обязательства в силу объективных причин, по которым это временно невозможно в условиях санкций. В таком случае необходимо в разумный срок предупредить другую сторону о намерении реализовать свое право на отказ.

Как поясняет руководитель Исследовательского центра частного права при президенте РФ (центр участвовал в разработке проекта) Лидия Михеева, сейчас, согласно ГК, нарушение обязательств контрагентами не относится к причинам, по которым можно освободить от ответственности, в случае же принятия законопроекта «неисполнение по цепочке обязательств может быть оценено судом как извиняющее обстоятельство».

Более конкретно ситуации с исполнением контрактов (например, как поступить с внесенной по таким договорам предоплатой), добавляет Павел Крашенинников, будут решаться в суде.

Этот порядок распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля, а также на обязательства, срок исполнения по которым наступил после 23 февраля.

Как отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин, цель проекта — помочь бизнесу в условиях, когда из-за попадания под санкции компаний и банков рушатся привычные схемы поставок и правоотношений. Однако в документе прямо не сказано, на какие компании, российские или иностранные, будут распространяться эти правила. Записано лишь исключение — применяться они не будут в отношении лиц, которые «способствовали применению недружественных действий» (без пояснений, что это значит). Эксперты уверены, что закон будет распространяться и на российские, и на иностранные компании, оказавшиеся в тяжелом положении и не способствовавшие его созданию.

Законопроект также дает российским компаниям возможность расплачиваться по займам, предоставленным иностранными контролирующими лицами, путем выпуска привилегированных акций (дают долю участия в компании без права голоса), их номинальная стоимость не будет ограничена 25% уставного капитала. Делается это для того, чтобы предупредить риск банкротства российских организаций, что особенно актуально в условиях ограничения валютных операций. Также разрешается по соглашениям, заключенным после 23 февраля, использовать в качестве обеспечительного платежа (для возмещения убытков или уплаты неустойки на случай нарушения договора) не только деньги, но и акции, облигации, иные ценные бумаги или вещи. Сергей Гландин называет это альтернативой ставшим недоступными аккредитивам и банковским гарантиям. По словам советника Versus.legal Радислава Репина, такой шаг — «попытка пойти навстречу тем, у кого не хватает денег».

Евгения Крючкова, Анна Занина, Ксения Веретенникова