Санкции все спишут

В Госдуму внесен законопроект о временном порядке облегченного выхода сторон из договоров и о возможности заморозки обязательств по ним из-за санкций. Устанавливается, что контрагент, не способный по этой причине исполнить свои обязательства, может быть освобожден от ответственности, например от уплаты неустойки. В условиях ограничений на валютные операции для обеспечения соглашений, заключенных после 23 февраля, разрешается использовать не только деньги, но и ценные бумаги. По займам от иностранных контролирующих компаний российский бизнес, согласно проекту, сможет расплачиваться путем выпуска привилегированных акций, для того чтобы избежать банкротства.
Депутат Госдумы Павел Крашенинников
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Вчера в Госдуму поступил законопроект, устанавливающий временные особенности регулирования обязательственных отношений по договорам. Суть изменений в закон о введении в действие Гражданского кодекса сводится к возможности избежать выплаты неустоек и других последствий в случае неисполнения контракта из-за санкций. «У нас возникли проблемы с тем, что поставки практически перестали осуществляться, разрушается цепочка с подачей товаров, с предоставлением услуг, со строительством,— пояснил “Ъ” автор проекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.— Мы выстроили юридическую конструкцию, которая бы отвечала на возникший форс-мажор».
Речь в поправках идет о трех вариантах развития событий.
Если из-за санкций исполнение обязательств становится «окончательно невозможным», то оно просто прекращается — полностью или в соответствующей части. Павел Крашенинников привел пример такой ситуации: «Для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты — их поставка в Россию полностью прекратилась, таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров, ее обязательства по ней прекращаются».
Второй вариант — заморозка обязательств без применения мер ответственности (например, неустойки), если исполнение контракта стало «временно невозможным». Стороне, которой требуется отсрочка (например, для поиска альтернативных контрагентов), придется доказать, что это связанно именно с санкциями — для установления такого влияния в качестве фактических обстоятельств принимаются во внимание, в частности, акты иностранных государств и международных организаций.
Третий случай — односторонний отказ от исполнения договора, если контрагент не исполняет свои обязательства в силу объективных причин, по которым это временно невозможно в условиях санкций. В таком случае необходимо в разумный срок предупредить другую сторону о намерении реализовать свое право на отказ.
Как поясняет руководитель Исследовательского центра частного права при президенте РФ (центр участвовал в разработке проекта) Лидия Михеева, сейчас, согласно ГК, нарушение обязательств контрагентами не относится к причинам, по которым можно освободить от ответственности, в случае же принятия законопроекта «неисполнение по цепочке обязательств может быть оценено судом как извиняющее обстоятельство».
Более конкретно ситуации с исполнением контрактов (например, как поступить с внесенной по таким договорам предоплатой), добавляет Павел Крашенинников, будут решаться в суде.
Этот порядок распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля, а также на обязательства, срок исполнения по которым наступил после 23 февраля.
Как отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин, цель проекта — помочь бизнесу в условиях, когда из-за попадания под санкции компаний и банков рушатся привычные схемы поставок и правоотношений. Однако в документе прямо не сказано, на какие компании, российские или иностранные, будут распространяться эти правила. Записано лишь исключение — применяться они не будут в отношении лиц, которые «способствовали применению недружественных действий» (без пояснений, что это значит). Эксперты уверены, что закон будет распространяться и на российские, и на иностранные компании, оказавшиеся в тяжелом положении и не способствовавшие его созданию.
Законопроект также дает российским компаниям возможность расплачиваться по займам, предоставленным иностранными контролирующими лицами, путем выпуска привилегированных акций (дают долю участия в компании без права голоса), их номинальная стоимость не будет ограничена 25% уставного капитала. Делается это для того, чтобы предупредить риск банкротства российских организаций, что особенно актуально в условиях ограничения валютных операций. Также разрешается по соглашениям, заключенным после 23 февраля, использовать в качестве обеспечительного платежа (для возмещения убытков или уплаты неустойки на случай нарушения договора) не только деньги, но и акции, облигации, иные ценные бумаги или вещи. Сергей Гландин называет это альтернативой ставшим недоступными аккредитивам и банковским гарантиям. По словам советника Versus.legal Радислава Репина, такой шаг — «попытка пойти навстречу тем, у кого не хватает денег».
Как определить причастность к санкциям
Глава Исследовательского центра частного права при президенте РФ Лидия Михеева отмечает, что для того, чтобы воспользоваться предложенным механизмом, компания не должна будет доказывать свою непричастность к содействию введению санкций — это будет делать несогласная сторона. Советник Versus.legal Радислав Репин полагает, что одна лишь связь, например регистрация иностранного лица в «недружественной» стране, не означает, что правила, предложенные законопроектом, неприменимы. «Речь идет о том, что поведение стороны обязательства встроилось в причинную связь наложения санкций»,— говорит он. По словам члена Ассоциации юристов России Евгении Мешковой, способствование введению санкций может быть доказано формальным участием в разработке и принятии соответствующих актов иностранных государств и международных организаций, а также ссылками на официальные СМИ и сайты госорганов.