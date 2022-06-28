Из резиденции в колонию один шаг

К 20 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 1 млн руб. приговорил 2-й Западный окружной военный суд главу холдинга «Форум» петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко по делу о хищении более 1,2 млрд руб. при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента в Ново-Огарёво. Бывшему директору ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрею Каминову суд назначил 15 лет строгого режима и штраф в размере 900 тыс. руб. Остальные фигуранты, также признанные судом виновными в растрате и участии в преступном сообществе, получили от 3 до 11 лет лишения свободы. Защита и подсудимые, не согласные с обвинением, намерены обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Михальченко получил 20 лет как организатор преступного сообщества, занимавшегося хищениями в Ново-Огарёво

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Михальченко получил 20 лет как организатор преступного сообщества, занимавшегося хищениями в Ново-Огарёво

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор главе «Форума» Дмитрию Михальченко, а также бывшим директору «Атэкс» Андрею Каминову, директору «Стройфасада» Сергею Литвинову, начальнику службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майору Игорю Васильеву, сотруднику этой же службы подполковнику ФСО Дмитрию Улитину и гендиректору компании «Климат проф» Борису Мальцеву. Отметим, что это был последний процесс в карьере судьи Олега Москвитина, который в ближайшее время сдает дела перед уходом в отставку. При оглашении судебного решения господин Москвитин ограничился лишь вводной и резолютивной частями приговора, с мотивировочной частью стороны ознакомятся позже.

Из судебного решения следует, что все пять человек, оказавшиеся на скамье подсудимых, признаны виновными в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Андрей Каминов, Сергей Литвинов и Дмитрий Михальченко — еще и в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Дело рассматривалось в суде с 2019 года, в итоге Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима и штраф 1 млн руб., Андрей Каминов — 15 лет строгого режима и штраф 900 тыс. руб., Сергей Литвинов — 11 лет строгого режима и штраф 500 тыс. руб., Игорь Васильев — 6 лет колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб., Дмитрий Улитин — 5 лет колонии общего режима и 500 тыс. руб. штрафа и Борис Мальцев — 3 года колонии общего режима и штраф 600 тыс. руб. Отметим, что при определении наказания суд согласился с гособвинением только относительно срока Дмитрию Михальченко. Для остальных прокуратура требовала от 8 до 18 лет колонии, но суд дал меньше.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции главы государства в Ново-Огарёво было возбуждено главным следственным управлением СКР 21 марта 2017 года. Изначально дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда следователи и оперативники ФСБ провели многочисленные обыски в Москве и Санкт-Петербурге. Расследование касалось исполнения контракта, заключенного в декабре 2012 года Федеральной службой охраны России с подведомственным ФГУП «Атэкс» на сумму 5,7 млрд руб. Договор предусматривал строительство в Ново-Огарёво дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений. Контракт предполагал также и осуществление авторского надзора за ходом работ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что тогдашний глава «Атэкс» Андрей Каминов для хищения бюджетных средств привлек группу строительных компаний, включая «Стройфасад», подконтрольных главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко. ФСО перечислила этим фирмам аванс в размере 2,6 млрд руб. Работы должны были завершиться в 2014 году. Хотя окончательные сроки строительства не раз переносились, строители снова и снова не могли в них уложиться. По версии следствия, часть выделенных на работы средств была перечислена со счетов «Атэкс» и «Стройфасада» фирмам-однодневкам, обналичена и использована Андреем Каминовым и его сообщниками — его заместителем Станиславом Кюнером, предпринимателями Дмитрием Торчинским, Александром Родионовым и Сергеем Переваловым — «по собственному усмотрению» (четверо последних ранее были приговорены к различным срокам). Изначально следствие оценивало причиненный бюджету ущерб в 225 млн руб.

В июле 2017 года в резонансном деле появилась новая, особо тяжкая статья УК РФ — 210-я (организация преступного сообщества и участие в нем). Тогда организатором ОПС следствие считало Андрея Каминова.

Петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко фигурантом «большого» уголовного дела о хищениях в Ново-Огарёво не был почти до самого завершения расследования.

Хотя еще в 2017 году стало известно, что дело в отношении него по этому поводу было выделено в отдельное производство, причем из совсем другого уголовного дела — о контрабанде элитного алкоголя, по которому Дмитрий Михальченко проходил основным обвиняемым и в итоге получил четыре года семь месяцев лишения свободы. Оба расследования, кстати, вел старший следователь по особо важным делам СКР Сергей Новиков. Однако на завершающей стадии ситуация резко изменилась, поскольку следствие пришло к выводу, что организатором и руководителем ОПС, созданного с целью хищения бюджетных средств в Ново-Огарёво, являлся именно Дмитрий Михальченко. Кроме того, следствие на завершающей стадии посчитало, что в финансовых операциях злоумышленников поучаствовал генерал ФСО Игорь Васильев, на которого был возложен контроль за расходованием выделенных бюджетных средств. Также была изменена квалификация преступления: вместо мошенничества в деле появилась статья о растрате. Резко возросла и сумма причиненного ущерба, которая в итоге составила 1,263 млрд руб.

Защита осужденных, так и не признавших вину ни по одной из вменяемых им в вину статей УК РФ, заявила, что на днях обжалует приговор. Более подробные комментарии от адвокатов получить не удалось.

Юрий Сенаторов