Смута множится

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) поддержит производство масштабного сериала о Смутном времени, который планируют снять «Первый канал» и Okko. Сериал в связке с компьютерной игрой в жанре Action-RPG «Смута» станет основой метавселенной, считают в ИРИ. Общая стоимость игры оценивалась в 370–520 млн руб., 16-серийный сериал может стоить дороже с учетом роста цен на кинопроизводство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Гендиректор АНО ИРИ (создано в 2014 году при поддержке администрации президента) Алексей Гореславский на образовательном интенсиве «Искусство питчинга», который проводят Министерство культуры РФ и медиахолдинг «Цифровое телевидение», заявил, что АНО поддержит сериал о Смутном времени, который будут снимать Okko и «Первый канал». Продюсером проекта станет генпродюсер Okko Джаник Файзиев.

О сериале господин Гореславский рассказал в ответ на вопрос о метавселенных. По его словам, ИРИ попробует создать «прообраз метавселенной» на основе упомянутого сериала и исторической видеоигры «Смута», разрабатываемой компанией Cyberia Limited (см. “Ъ” от 23 мая). ИРИ вложил в игру 260 млн руб., она должна появиться к 2024 году.

«Два больших проекта пришли параллельно, они познакомились уже внутри у нас»,— пояснил Алексей Гореславский. По его словам, игра и сериал выйдут «примерно одновременно», в конце 2023 — начале 2024 года. Топ-менеджер добавил, что игра и сериал о Смутном времени могут стать первым примером того, когда два проекта совмещаются уже на этапе производства — ранее либо игра создавалась по мотивам готового контента, либо кино перекликалось с мотивами уже изданной игры.

Сумма, которую ИРИ вложит в сериал, будет определена после того, как производители оценят бюджет и собственные инвестиции. ИРИ предоставит недостающую часть, но не более 70% стоимости проекта, уточнил “Ъ” Алексей Гореславский. По задумке разработчики видеоигры и создатели сериала смогут согласовать внешний вид героев и сюжетные ходы. В пресс-службе «Первого канала» подтвердили, что у него есть такой проект с Okko. В Okko отказались от комментариев, в Cyberia Limited не ответили “Ъ”.

Джаник Файзиев переадресовал вопросы к сопродюсеру сериала Иннокентию Малинкину. По его словам, идея проекта возникла еще пять лет назад, исходно заказчиком сценария выступал «Первый канал». Сценарий уже написан, планируются 16 серий, проект «на этапе сбора команды», пока нет режиссера. Авторы сценария решили сделать главным героем не исторического, а вымышленного персонажа, добавил продюсер. «Проект может стать один из самых масштабных и дорогостоящих сериалов в России»,— полагает Иннокентий Малинкин, обещая, что при этом «бюджет не будет резиновым». Но придется искать новое место съемок, которые исходно планировались в Чехии и Польше. Стыковка сериала с видеоигрой, уточнил сопродюсер, пока существует «на уровне идеи».

По словам источника “Ъ”, знакомого с проектом, стоимость проекта может составить 400–600 млн руб., то есть 25–37 млн руб. за серию. Но гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова считает эту оценку заниженной: «В декабре 2021 года крутой исторический проект стоил 50–60 млн руб. за час, сейчас это минимум плюс 20%». Финальная цена будет зависеть от хронометража серии, количества и мест локаций, сезонов съемки, состава актеров, а также уровня проработки костюмов и декораций, уточняет госпожа Модестова.

Успех интеграции игры и сериала будет зависеть от качества продвижения, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Риски возникают в связи с разношерстностью целевой аудитории — у игр она моложе, у сериалов — старше, как это соединить, пока неясно». Это новый стандарт, когда несколько развлекательных форматов — игра, сериал, кино — помогают проникновению бренда, отмечает основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев, но тогда нельзя допустить значительного разрыва по времени между релизом игры и сериала, это «ломает целостность восприятия мира и финансовую модель».

Валерия Лебедева