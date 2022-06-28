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Коммерсантъ FM
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Косметике подобрали упаковку

Участники рынка усиливают локализацию производства

На фоне проблем с упаковкой и планов транснациональных компаний сократить присутствие в РФ крупные косметические компании также активизировали производственные программы. Так, Cotton Club (бренды «Я самая», Aura и др.) хочет привлечь в Фонде развития промышленности (ФРП) почти 500 млн руб. на вертикально интегрированное производство подгузников и выпуск упаковки для косметики и моющих средств. Сложности могут возникнуть из-за нехватки сырья и высоких цен на него, считают эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупный производитель средств личной гигиены, косметики и бытовой химии Cotton Club обратился в Фонд развития промышленности (ФРП) с заявкой на получение займа в 496,25 млн руб. “Ъ” ознакомился с резюме проекта. Cotton Club планирует создать вертикально интегрированное производство подгузников, а также начать выпуск упаковки для мыла, шампуня, влажных салфеток, бытовой химии и т.д. Мощность — 660 млн подгузников, свыше 178 млн пластмассовых изделий и 198 млн упаковок для средств гигиены. В ФРП заявили “Ъ”, что заявка на финальной стадии рассмотрения. В Cotton Club оперативный комментарий не предоставили.

Cotton Club Маралбека Габдсаттарова и Дмитрия Ренева, по собственным данным, занимает свыше 60% российского рынка ватной продукции и 40% — влажных салфеток. Также выпускает моющие средства и косметику. Портфель брендов включает Aura, Olea, «Я самая», «Просто чисто», Lure и пр. В 2021 году выручка компании сократилась на 9,15%, до 18 млрд руб.

В аннотации проекта Cotton Club отмечается, что локализация производства подгузников особенно актуальна в условиях ухода с рынка транснациональных компаний, а создание новых упаковочных материалов позволит снизить зависимость от импорта. Из крупнейших участников рынка американская P&G (бренды Pampers, Gillette, Head & Shoulders, Fairy) из-за военных действий РФ на Украине и кризиса сообщила о перестройке операционной деятельности в РФ. В российском Unilever (Dove, «Чистая линия», Timotei, Rexona, Cif, Domestos и др.) сообщили, что из-за сокращения импорта сырья и упаковки в перспективе могут возникнуть изменения в ассортименте.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский отмечает, что Cotton Club за счет проекта может как обеспечить собственное производство упаковкой, так и заработать на ее продаже другим участникам рынка. По его слова, сложности с отдельными видами упаковки в отрасли сохраняются. Пока в России локализовано производство только самых востребованных флаконов, а каждая новая позиция требует закупки отдельной пресс-формы, указывает эксперт.

Основатель производителя бытовой химии, косметики Synergetic Алексей Зюзин уточняет, что в первую очередь не хватает упаковки для косметических средств, зубных паст, которая закупалась в Польше и Украине. По его словам, наличие упаковки на местном рынке позволяет не только экономить на логистике, но и оперативно делать дополнительный заказ новых партий. Хотя собеседник “Ъ” в крупной косметической компании отмечает, что острее ощущается нехватка этикетки и красок, а упаковку можно закупить в Китае. Другой источник “Ъ” добавляет, что с учетом текущего курса рубля производство собственных материалов вообще может стать неактуальным.

По словам господина Бобровского, осложнить проект создания упаковки для бытовой химии, косметики и товаров гигиены может периодически возникающий дефицит сырья. Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов добавляет, что цены на сырье в России пока остаются на высоком мартовском уровне, несмотря на укрепление рубля. Кроме того, создание пресс-форм для нового производства пластиковых изделий займет около пяти месяцев, и конъюнктура может сильно поменяться, указывает он.

Юрист Forward Legal Галина Стрелкова отмечает, что ФРП может потребовать от Cotton Club предоставить в залог производственные активы, а при невозврате займа, вероятно, попробует обратить взыскание на имущество.

Анатолий Костырев

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