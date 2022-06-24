Двигатель самолетного сгорания

Рано утром в пятницу в Рязани разбился военно-транспортный Ил-76. В результате жесткой посадки в пойме реки и мощного керосинового пожара, начавшегося еще в воздухе, пятеро членов экипажа самолета погибли, но еще четверо оказались в больнице. Чудо, возможно, случилось из-за ошибки самих летчиков, не заметивших при посадке опору ЛЭП: при ударе о нее горящий самолет развалился на части, и выживших вместе с пилотской кабиной выбросило из огня. Причиной катастрофы Минобороны назвало неисправность двигателя транспортника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что самолет сгорел и развалился на части, в нем нашли живых людей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Несмотря на то что самолет сгорел и развалился на части, в нем нашли живых людей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, минувшей ночью экипаж Ил-76 выполнял «учебно-тренировочный» перелет из Оренбурга в Белгород. Груза и пассажиров на его борту, как сообщило Минобороны, не было. Только сдвоенный экипаж из девяти человек. Самолет совершил промежуточную посадку на военной авиабазе Дягилево, расположенной на окраине Рязани, предположительно для дозаправки топливом, а в три часа утра продолжил полет в Белгород. При этом сразу после взлета транспортника рязанский диспетчер заметил, что правый двигатель машины горит, сообщил об этом экипажу по радиосвязи, но не получил ответа.

Пилоты тем временем тоже заметили пожар, охвативший уже обе турбины и крыло, прекратили набор высоты и начали разворачивать самолет в сторону аэродрома. Разворот проходил прямо над спальными районами города, и сразу несколько рязанцев сумели снять на камеры своих мобильников горящий транспортник, по сути превратившийся в низколетящий в утренней дымке факел. После взлета из Дягилево Ил-76 продержался в воздухе всего шесть минут.

Завершить разворот и взять обратный курс экипаж не смог, поэтому пилоты приняли решение садиться прямо на грунт. Для вынужденной посадки они выбрали любимое, но пустое из-за раннего времени суток место отдыха горожан — узкую полосу заливных лугов вдоль реки Павловки, текущей прямо через Рязань.

В пойму транспортник сел с выпущенными шасси, что многие эксперты сочли ошибкой экипажа: прокатившись несколько десятков метров по траве, самолет, вероятно, угодил колесами в русло одного из впадающих в Павловку ручьев, перевернулся и от удара развалился на части. По другой версии, препятствием мог стать не ручей, а идущая вдоль берега реки высоковольтная ЛЭП. Как следует из сообщений местных жителей, после авиакатастрофы одна из стальных опор линии упала, оборвав при этом провода в девяти других пролетах. Из-за этого отключилось энергоснабжение в нескольких сотнях частных и многоквартирных домов на Библиотечной, Речной, Интернатской и Ситниковской улицах.

Действия управляющего летчика еще предстоит оценить технической комиссии по расследованию катастрофы и военному следствию СКР (возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК — нарушение правил полетов военных летательных аппаратов или подготовки к ним), но так или иначе произошедшее на земле разрушение Ил-76 спасло жизни четверым членам его экипажа. Они остались в оторвавшейся от фюзеляжа и сохранившейся таким образом носовой части самолета в то время, как остальные обломки попали в зону интенсивного горения топлива. Как сообщил позже главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин, всем раненым была оказана своевременная и квалифицированная помощь, но состояние по крайней мере двух из них тяжелое и этих пострадавших придется перевозить в госпиталь в Москве. Другие четверо пилотов погибли в мощном керосиновом пожаре. Разлившееся топливо воспламенилось сразу после разрушения транспортника и, хотя пожарным удалось оперативно справиться с огнем, спасать на пепелище им было уже некого.

Причиной катастрофы Минобороны назвало неисправность двигателя транспортника. Более подробных комментариев о предварительных результатах начатого расследования и пострадавших летчиках военное ведомство по установившейся традиции не предоставило, напомнив лишь, что они «сумели увести горящую машину от жилых домов». Стоит отметить, что официально причины трагедии, скорее всего, и не будут названы, поскольку требованиям международной организации гражданской авиации ICAO о необходимости публикации результатов расследования авиакатастроф Минобороны не подчиняется.

Известно, что многие аварии Ил-76 в России и в мире были связаны с отказами и воспламенением их двигателей. Самой крупной из катастроф самолетов этого типа стало, пожалуй, падение военно-транспортного Ил-76 в апреле 2018 года в Алжире. Через минуту после взлета из местного аэропорта Буфарик у самолета загорелся двигатель, а затем — и все правое крыло. Вернуть машину на аэродром экипаж попытался, но не смог, и транспортник рухнул на землю, не оставив шансов на выживание 247 его пассажирам и 10 членам экипажа. При схожих обстоятельствах в октябре 1989 года разбился советский военный транспортник Ил-76 в Баку. Через несколько минут после взлета у самолета загорелся и разрушился крайний левый двигатель, его обломки пробили топливные баки в крыле, что привело уже к мощному керосиновому пожару во всей конструкции и падению машины в Каспийское море. Тогда погибли 9 летчиков и 48 десантников, возвращавшихся домой, в Одессу, после урегулирования армянско-азербайджанского конфликта.

По данным опрошенных “Ъ” экспертов, причиной пожара и разрушения двигателей Ил-76 могут стать оторвавшиеся лопатки компрессора или турбины, а также разрушение так называемого межвального подшипника, считающегося проблемным узлом в конструкции.

Такого рода аварии происходят обычно на взлете, когда силовые установки выводятся на максимальные режимы, однако специалисты знают случаи, когда двигатели Ил-76 загорались и при посадке, сразу после включения пилотами реверсивной тяги для торможения. При возникновении проблем с двигателями уже на земле катастрофы по понятным причинам обычно удается избежать, а последствия случившегося отказа — предметно изучить. По словам одного из собеседников “Ъ”, после «разноса» силовой установки Ил-76 ее обломки разлетаются с такой скоростью, что соседний с аварийным двигатель и все крыло кажутся расстрелянными из крупнокалиберного пулемета.

Сергей Машкин