Парта сказала: надо

Ряд регионов России командирует учителей для работы в школах Донбасса. “Ъ” стало известно, что делегации педагогов формируются в Бурятии и Новосибирской области. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что школы Донбасса, в том числе недавно перешедшие под контроль ДНР и ЛНР, с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. Помимо учителей на эти территории могут отправиться медики и строители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Несколько российских регионов планируют отправить в Донбасс педагогов. Как сообщил “Ъ” источник в правительстве, в республике в настоящее время формируется группа учителей для работы в Старобешевском районе ДНР.

Им обещана зарплата в двойном размере, а также командировочные.

Сколько именно педагогов командируются в ДНР и как долго они там останутся, не сообщается. В министерстве образования Приморья сообщили, что в Донбасс выехали работники краевого ведомства для методического сопровождения образовательных процессов. С отправкой учителей пока вопрос решается.

Министерство образования Новосибирской области в течение минувшей недели «принимало заявки на добровольной основе от педагогических работников, желающих войти в состав сотрудников с квалификацией учителя, методиста или методолога системы образования для работы на территориях ДНР и ЛНР, освобожденных вооруженными силами РФ», сообщили “Ъ” в ведомстве. Там отметили, что сбор заявок завершен, сформирована делегация от региона. Сколько человек в нее вошли, в министерстве образования не сообщили: «Конкретные места работы, а также сроки и условия командировки уточняются и находятся в стадии обсуждения». Педагоги из новосибирских школ, с которыми пообщались корреспонденты “Ъ”, не слышали о подобных предложениях.

Просьба собрать педагогов и методистов для поездки поступила из Минпросвещения РФ, сообщили ранее изданию «Подъем» в региональном образовательном ведомстве. На просьбу “Ъ” подтвердить эту информацию там не ответили. Аналогичный запрос в федеральное министерство просвещения также остался без ответа. Там лишь заявили, что ведут «масштабную непрерывную работу по поддержке систем образования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на иных территориях, где в этом есть острая необходимость».

«Это поставки учебников, помощь по широкому набору образовательных нужд, и вызвано это тем, что состояние многих школ на местах отчетливо говорит о полном отсутствии какой-либо поддержки в прошлые годы со стороны украинского режима,— говорят в Минпросвещения РФ.— Чтобы системы образования могли функционировать, министерство ведет и обширные программы подготовки и повышения квалификации педагогов с этих территорий, помогает внедрять в образовательный процесс качественные российские стандарты. К подобной методической помощи привлекаются ведущие экспертные организации, многие курсы проходят дистанционно, но с максимальным погружением в практическую деятельность».

Отметим, ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявлял, что школы на территориях Донбасса с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. По словам министра, для этих целей будет подготовлено 15 тыс. учителей, в том числе по истории России, русскому языку и литературе.

В Донбасс могут отправить не только учителей. «Мы собрали списки желающих по поликлиникам, достаточно много врачей изъявили желание (десятки), но пока отправки какой-то массовой не было»,— рассказали “Ъ” в комитете по здравоохранению. В минздраве “Ъ” заявили, что работу по направлению медицинских работников из субъектов РФ для работы в Донбассе координирует Федеральный центр медицины катастроф. «В настоящее время запросов о необходимости направления медицинских работников из Бурятии нет,— говорят в минздраве.— Наши медицинские работники находятся в состоянии высокой готовности и в любой момент готовы отозваться на призыв выехать для помощи в спецоперации».

Из Омской области в Луганск была направлена бригада омских хирургов в составе пяти человек, включая секретаря реготделения «Единой России» Вадима Бережного, который является также главврачом клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области. Задача командированных — работать вместе с донецкими и луганскими коллегами в операционных, организовать доставку пациентов в Омск, оказать помощь наиболее сложным пациентам с последствиями ранений, сообщили в реготделении ЕР. Там подчеркнули, что медики направились в Донбасс по собственной инициативе: «Это не работа за зарплату. Это их личное желание помочь. Все они с большим опытом в хирургии и организации здравоохранения. Сбора заявок от желающих никто не объявлял». Тем не менее в реготделение поступило 14 заявок от медиков, желающих отправиться в Луганск, Донецк и Мариуполь.

В Минздраве “Ъ” заявили, что российские медики отправляются в больницы Донбасса «исключительно добровольно».

Как сообщили “Ъ” в правительстве Крыма, из региона в Донбасс и на Херсонщину командировали в качестве добровольцев медиков (хирургов, травматологов, анестезиологов и санитаров), а также строителей, механиков, специалистов сферы образования, сотрудников Росгвардии и ГИБДД. Губернатор Воронежской области в четверг сообщил, что в ближайшее время в ЛНР отправится уже вторая группа строительных специалистов для восстановления школ, больниц, детских садов и дорог. Пензенская область делегировала в Донбасс около 1 тыс. строителей и строительную технику «для восстановления инфраструктуры», сообщило в конце мая правительство области. Руководство Нижегородской области направило в Харцызск (ДНР) в рамках установленных побратимских отношений бригаду строителей для ремонта дорог с техникой, заявляли в правительстве региона.

Источники в правительстве Забайкальского края говорят, что фактов отправки в ДНР и ЛНР гражданских специалистов нет. В Иркутской области пресс-служба правительства отказалась комментировать данную тему. В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что организованные группы специалистов для работы на территории ДНР и ЛНР в регионе не создаются. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии “Ъ” сказали, что запросов и предложений не приходило.

Роман Кряжев, Нижний Новгород; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Влад Никифоров, Иркутск; Алексей Чернышев, Владивосток; Оксана Павлова, Новосибирск; Анна Перова, Краснодар; Михаил Красильников, Ижевск; Александр Дремлюгин, Симферополь; Марина Ковалева, Саратов; Анна Васильева, Наталья Костарнова