В Минобрнауки завелись «мертвые души»

Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы отказал СКР в помещении в СИЗО исполняющего обязанности директора ФГБУ «Центр информационно-технического обеспечения» (ЦИТО) Минобрнауки Вадима Банникова, взяв его под домашний арест. Следствие обвиняет чиновника в махинациях с фондом заработной платы, в результате которых деньги списывались на «мертвых душ». Сам фигурант полагает, что стал жертвой недоброжелателей.

Уголовное дело в отношении 42-летнего Вадима Банникова ГСУ СКР по Москве возбудило 20 июня этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На следующий день следователь задержал чиновника и предъявил ему обвинение.

По версии следствия, господин Банников совместно с другими сотрудниками ФГБУ, уголовное дело в отношении которых еще не возбуждено, воспользовавшись своим служебным положением, с 15 мая по 24 декабря прошлого года похитили не менее 5 млн руб. из фонда заработной платы центра.

Как считают в ГСУ СКР, зарплата и премии выплачивались лицам, которые лишь числились в ЦИТО, но реально никакой трудовой деятельностью в нем не занимались. В дальнейшем средства делились между участниками хищений. Согласно декларации, официальный доход руководителя центра, который является владельцем двух квартир, а также автомобилей Toyota Highlander и Nissan Pathfinder, в 2021 году составил около 4 млн руб.

Ходатайствуя в суде об аресте господина Банникова, следователь ГСУ СКР указал, что его причастность к совершению преступления доказывается в основном показаниями свидетелей, а также материалами самого уголовного дела. При этом, отмечал представитель следствия, сбор доказательств по делу еще не завершен, и, оказавшись на свободе с загранпаспортом на руках, осознавая неизбежность уголовной ответственности, фигурант постарается скрыться. Кроме того, по версии следствия, господин Банников поддерживает устойчивые связи с соучастниками преступления, личности которых при этом не установлены, и благодаря этим связям будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а с помощью угроз склонять своих подчиненных к даче заведомо ложных показаний, не говоря уже о том, что на свободе примет еще и меры для того, чтобы уничтожить улики или создать фиктивные доказательства своей непричастности к преступлению.

Доводам об аресте господина Банникова активно противостоял его адвокат Юрий Викторов, заявивший суду, что следствие так и не представило каких-либо веских доказательств причастности и. о. директора ФГБУ к мошенничеству. Более того, по версии защиты, в посадке чиновника заинтересованы недоброжелатели, в том числе рассчитывающие занять его место. При этом следует отметить, что центр управляет компьютерным оборудованием министерства, отвечает за его цифровое развитие и информационную безопасность, а также обеспечивает трансляцию различных проводимых им мероприятий. Согласно бухгалтерской отчетности, размещенной на его сайте, в этом году ЦИТО рассчитывает получить 379 млн руб., большую часть из которых потратить на различные выплаты сотрудникам.

Суд, отказав следствию, определил чиновника под домашний арест до 20 августа, запретив ему пользоваться средствами связи и компьютерной техникой. Защита собирается обжаловать это решение, полагая, что в действиях обвиняемого не было состава преступления.

В Минобрнауки комментарии “Ъ” оперативно не предоставили.

Юрий Сенаторов