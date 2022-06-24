Только небо квадрокоптить

Производитель беспилотников COEX продал промышленную часть своего бизнеса разработчику дронопортов Hive. Сейчас Hive предлагает со своими системами квадрокоптеры от DJI, остановившей поставки в Россию из-за военных действий на Украине. Покупатель обещает вложить в производство более 100 млн руб. до конца года и выйти на выпуск 100 дронов в месяц. Эксперты отмечают, что пока ни один из российских проектов беспилотников не оказался по-настоящему успешным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Разработчик дронопортов Hive (входит в Gaskar Group) выкупил линейку промышленных квадрокоптеров «Пеликан» у ее разработчика COEX («Коптер Экспресс»), сообщили “Ъ” в Hive и подтвердили в COEX. Покупателю переходят права на конструкторские разработки, производственные линии и команда. Сумма сделки не разглашается, но Hive намерена вложить в проект более 100 млн руб. до конца года. COEX сохранит за собой линейку конструкторов квадрокоптеров «Клевер», предназначенных для обучения робототехнике.

Промышленные дроны предназначены для контроля за строительством, территорией, производственными объектами. Дронопорты служат местом базирования беспилотников, замены их батарей и выгрузки собранных ими данных. Уровень локализации производства подобных дронов в РФ составляет 30–100% без учета микроэлектроники, уточнил гендиректор сервиса для сертификации дронов «РанАвиа» Андрей Патраков.

Сейчас Hive вместе со своими дронопортами поставляет коптеры китайской DJI. Переговоры о покупке промышленной части бизнеса COEX начались после решения DJI остановить поставки в Россию, сказал “Ъ” гендиректор Hive Николай Ряшин. «Наша задача — преобразовать производство из мелкосерийного в серийное»,— пояснил он, добавив, что рассчитывает к концу года выйти на производство до 100 дронов в месяц. Компания планирует модифицировать «Пеликан» и еще до закрытия сделки нашла нового поставщика аккумуляторов из Казани.

Гендиректор COEX Олег Понфиленок уточнил, что на продажи промышленных дронов приходилось лишь около 15% прибыли компании, остальное она получала от продажи продуктов для образовательных учреждений.

Цены на коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в России за последние месяцы выросли более чем на 30%, а в отдельных категориях — втрое (см. “Ъ” от 15 июня). Это связано как с остановкой продаж в РФ дронов китайской DJI, так и, по мнению военных экспертов, с частными закупками для нужд Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом промышленные дроны вряд ли окажутся на передовой, поскольку они значительно дороже потребительских. Так, DJI продает дрон Matrice 300 RTK (такой сейчас используется в проектах Hive) в США за $13,7 тыс., в то время как цены на потребительские коптеры не превышают $3,3 тыс., а могут быть и на порядок ниже.

Hive делает логичные шаги в сторону предоставления комплексных услуг, считает первый заместитель гендиректора FlyDrone Александр Каниовский: «Следующим этапом могла бы быть презентация логистической системы, которая позволит автоматически принимать посылки на дронопорты и отправлять их на ближайшие к потребителю». Источник “Ъ” на рынке, однако, уточняет: если Hive намерена использовать купленные ей дроны как часть комплекса, то ей потребуется конструктивно изменить еще и дронопорты. По его мнению, 100 млн руб. вложений в производство до конца года — впечатляющая цифра для российской отрасли беспилотников, «но недостаточная, чтобы нанять хороших специалистов».

Действительно масштабных российских проектов по выпуску беспилотников пока нет: ни про один российский бренд «нельзя говорить в разрезе распространенности», отмечает директор по телекоммуникационным проектам ООО «Дигинавис» Максим Мысев. При этом, добавляет господин Патраков, с 1 марта из-за изменений в федеральные авиаправила (ФАП-494) промышленное использование беспилотников фактически стало нелегальным, за исключением решений для помещений: «По правилам, оператор дрона должен быть сертифицирован и аттестован как внешний пилот. В России это сейчас сделать невозможно — отсутствует легальная база».

Юрий Литвиненко