В стране растут займы до зарплат

На фоне высокой инфляции и общей нестабильной экономической ситуации в РФ на микрофинансовом рынке растет доля срочных займов «до зарплаты». Этому способствуют снижение уровня жизни и сокращение горизонта планирования. Участники рынка ожидают сохранения тренда до конца года, что потребует от МФО значительных дополнительных инвестиций в системы привлечения и скоринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На микрофинансовом рынке в последние месяцы наметился новый тренд — увеличение в запросах клиентов доли срочных займов «до зарплаты». При заполнении заявки они акцентируют внимание на том, что деньги им понадобились срочно, отмечается в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, с которым ознакомился “Ъ”.

Тенденция стала даже более явной, чем в начале пандемии. Так, в мае 2020 года на эту категорию приходилось 6% заявок, а в мае 2022 года доля превысила 10%. Рост доли заявок на «срочные цели» фиксируют и в Moneyman: в мае 2022 года относительно марта—апреля она выросла на 1 п. п., относительно мая 2020 года — на 2,5 п. п. Причем клиенты «запрашивают немаленькие суммы», что может быть связано с ограничением банковского кредитования и сокращением POS-кредитов, уточняет операционный директор ГК Eqvanta Иван Меринов.

По данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 млн «займов до зарплаты» (до 30 тыс. руб., сроком до 30 дней) на 21,59 млрд руб. Это максимальный объем с декабря прошлого года и на 16% выше, чем годом ранее. Согласно информации ЦБ, в январе—марте в России в целом выданы микрозаймы на 175 млрд руб.

Главная причина тренда — в высокой инфляции, зарплаты не успевают за ростом цен, поясняет гендиректор Webbankir Андрей Пономарев: «В результате даже работающие люди, которые формально сохранили уровень доходов, начинают испытывать финансовые затруднения». По мнению эксперта, займы сроком до 30 дней останутся наиболее динамичным сегментом рынка МФО в течение всего 2022 года.

Увеличение числа запросов на короткие займы связано с сокращением горизонта планирования, полагает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. «Однако выдачи и запросы — не одно и то же»,— уточняет она, подчеркивая, что компании стали осторожнее выдавать микрокредиты.

При этом участники рынка по большей части сохраняют традиционную модель бизнеса. «Говорить о необходимости смены или трансформации модели привлечения пока рано»,— полагает гендиректор Moneyman Сергей Весовщук. Хотя затраты на скоринг придется увеличить, признает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов, как для совершенствования технологий, так и для вложений в разработку.

Однако часть компаний начинает подстраиваться под новую структуру спроса. «МигКредит» сегодня «тратит очень большие силы на то, чтобы трансформировать бизнес-модель» (компания традиционно ориентировалась на среднесрочные займы с достаточно большими чеками) и развернуть ее в сторону коротких займов, отмечает ее коммерческий директор Марат Аббясов.

В таких условиях одной из основных статей расходов МФО становится маркетинг, поясняют аналитики ИК «Иволга Капитал». По данным отчетности почти трех десятков МФО, в первом квартале затраты на рекламу достигли 1,4 млрд руб., превысив показатель прошлого года в 1,6 раза.

В условиях кризиса МФО оказались между двух огней, уточняет гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов: «Для рентабельности бизнеса нужны новые качественные заемщики, однако в условиях ограничения бюджета компании вынуждены работать с более дешевыми каналами привлечения». Микрокредитные компании, добавляет господин Смирнов, увеличивают бюджеты на SEO, контекстную рекламу, растет количество коммуникаций с клиентами через email и СМС-сообщения.

Полина Трифонова