Время, деньги и пространство

Соглашение об этом «Трансойл» и Русфонд подписали 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. «Трансойл» поддерживает Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) уже десять лет. В этом году компания вложит средства в развитие регистра в Сибири, до этого были юг России, Казань, Петербург. По нашим соглашениям уже можно изучать историю и географию регистра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Людмила Фомина Фото: Людмила Фомина

С каждым годом стендов российских регионов на международном форуме все больше. В этом году мне самым эффектным показался слоган Новгородской области «Земля умных людей». С таким отличительным признаком легко выделиться. Сибирь поступила скромно: около десятка регионов сделали общий стенд «Большая Сибирь». Здесь-то и состоялось подписание.

«Трансойл» — один из самых давних партнеров Русфонда: компания уже десять лет жертвует деньги на лечение детей и развитие регистра, причем нередко сама выступает инициатором развития нашего сотрудничества. В 2013 году, когда только создавалась программа «Русфонд.Регистр», «Трансойл» стал первой компанией, осознавшей важность этого проекта. В первые годы существования регистра «Трансойл» участвовал в оборудовании и ремонте помещений лаборатории для исследования генотипов в НИИ имени Р. М. Горбачевой в Петербурге, с которым тогда сотрудничал Русфонд. С 2017 года покупал уже другое, более современное оборудование для нашей лаборатории в Казанском (Приволжском) федеральном университете. В 2020-м выделил средства на модернизацию Информационной системы поиска доноров. С учетом нынешнего соглашения «Трансойл» вложил в Национальный РДКМ 49,5 млн руб.

«"Трансойл", логистическая компания, представлен во многих российских регионах и постепенно распространяет по территории страны и взаимодействие с Русфондом»,— говорит гендиректор компании Владимир Соколов. «Наши интересы удачно совпадают,— считает гендиректор Русфонда Сергей Амбиндер.— Национальный РДКМ стремится к широкому территориальному охвату — только это даст шансы найти генетического близнеца для каждого, кому нужна трансплантация костного мозга. Мы очень ценим наших давних партнеров и благодарим их за постоянство».

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда