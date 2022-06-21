Бери шинель, пошли в ЕС

На фоне продолжающихся боевых действий на Украине ЕС готовится 23–24 июня предоставить статус кандидатов на вступление в союз Киеву и Кишиневу. Сигналы о том, что это произойдет, звучат настолько часто и четко, что, кажется, иного результата встречи лидеров стран Евросоюза быть не может. Хотя о реальных переговорах о членстве в альянсе речи пока не идет, за годы евроинтеграции два государства сделали немало шагов для соответствия европейским стандартам. И у Москвы, похоже, нет шансов развернуть их в свою сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Фото: Armend Nimani / AFP Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Фото: Armend Nimani / AFP

За четыре месяца, прошедшие с того момента, как российские войска вошли на территорию Украины и там начались масштабные боевые действия, Запад адаптировался к новой реальности. Брюссель отвечает Москве не только регулярными санкционными залпами, но и эффектными геополитическими шагами.

В конце прошлой недели Еврокомиссия рекомендовала лидерам стран ЕС предоставить Киеву и Кишиневу статус государств—кандидатов на вступление в ЕС. На этой неделе решение должен утвердить Европейский совет. Грузия пока осталась за бортом, но не забыта.

«Я считаю, что сейчас время признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их народов — в Европейском союзе»,— заявил глава Евросовета Шарль Мишель в видеообращении, записанном накануне намеченной на 23–24 июня встречи лидеров стран ЕС.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 21 июня сообщило, что все 27 стран ЕС готовы на этой неделе сделать Украину кандидатом на вступление. Об этом, по данным Bloomberg, шла речь на встрече постпредов стран ЕС, которая состоялась 20 июня,— во время дискуссий никто не выступил против положительного решения. Также, отмечает агентство, статус кандидата предлагается предоставить сейчас и Молдавии, а Грузии — в будущем, после выполнения страной ряда дополнительных условий.

Шарль Мишель не скрывал, что шестеренки обычно неповоротливого бюрократического механизма Евросоюза закрутились быстрее в связи с действиями России. По его словам, народ Украины сделал свой выбор — он выбрал европейское будущее и свободу, за которую теперь борется.

Украинские власти в новой трагической реальности продолжают удивлять. Нельзя сказать, что они привыкли к боевым действиям и ракетным ударам, но пока в одних регионах страны идут бои, в Киеве принимаются законы, необходимые в том числе для сближения с Евросоюзом.

«Ежедневно делаем все, чтобы ни у кого не было сомнений, что Украина заслуживает кандидатства. Ежедневно доказываем, что мы уже являемся частью объединенного европейского, я бы даже сказал, ценностного пространства»,— сказал украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, записанном в правительственном квартале Киева в ночь на 21 июня.

Господин Зеленский перечислил то, что было сделано накануне днем Верховной радой: «Хочу отметить голосование за Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Ее в Украине долго "сбивали", десятки лет. Хочу поблагодарить депутатов, которые поддержали закон "Об управлении отходами". Это важный экологический документ. Закон несколько раз срывался из-за олигархических влияний. Принята Антикоррупционная стратегия. Это тоже очень важно».

Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти движутся «к главному решению Европейского совета, которое будет принято в пятницу». «Россия очень нервно воспринимает нашу активность,— отметил он.— Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова — попытки жестоких наступательных действий на Донбассе».

Молдавский лидер Майя Санду обратилась к Евросоюзу в статье, которую напечатали авторитетные европейские издания: Die Welt, Le Figaro, La Repubblica, El Pais, Gazeta Wyborcza и другие. В ней также говорится о действиях Москвы в соседней с Россией и Молдавией стране: «Безжалостная и бессмысленная война против Украины напоминает нам о том, что мир и свобода больше не данность. И заявка Молдовы о вступлении в ЕС проистекает из нашего сильного желания оставаться частью свободного мира. Мы искренне верим, что Молдова сможет оставаться страной с крепкой демократией только в том случае, если будет частью ЕС».

Надо признать, что и Украина, и Молдавия, и Грузия за годы, что они находятся внутри «Восточного партнерства» — проекта, задуманного для сближения постсоветских стран с ЕС,— по ряду направлений серьезно продвинулись.

К примеру, энергосистемы Украины и Молдавии интегрированы с европейскими. Киев стал наблюдателем в ENTSO-E — европейской сети операторов передачи электроэнергии. Молдавия также интегрировалась в европейские сети. Все это произошло в марте. «С марта мы намного круче интегрированы. Раньше был невозможен переток электроэнергии в нашу страну из ЕС, а теперь это возможно»,— пояснил “Ъ” молдавский энергетический эксперт Серджиу Тофилат. Также, по его словам, была достроена ветка газопровода из Румынии, которая стала альтернативным маршрутом поставки газа в страну.

Эксперты ЕС напрямую работают с украинским, молдавским и грузинским правительствами, чтобы добиться прогресса и сближения в самых разных сферах: от реформирования системы юстиции и сближения местных государственных сервисов с европейскими до общих норм, касающихся, например, движения по автодорогам. Число принимаемых «евроинтеграционных» законов исчисляется тысячами. Но сделано далеко не все, о чем Еврокомиссия и сообщила в ответах, подготовленных для каждой из трех стран, претендующих на статус кандидата.

Глава киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает, что, хотя процедура кандидатства была проведена быстро, не стоит ждать, что так же быстро Украина дойдет от кандидатства до членства в ЕС.

«Это будет решаться позже, в зависимости от ситуации после войны. Все реалисты. Практика такова, что сначала принимается решение о подготовке к переговорам (о членстве.— “Ъ”), это год-два, не меньше. Нужно ряд предварительных обязательств выполнить до конца этого года. Потом, как показывает опыт ряда стран, успешно вступивших в ЕС, потребуется от четырех до шести лет на переговоры, реализацию реформ»,— сказал эксперт “Ъ”. Процесс евроинтеграции, говорит господин Фесенко, как показала работа, проделанная после подписания Киевом соглашения об ассоциации с ЕС,— это прежде всего процесс модернизации. «В этом главный смысл»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Со своей стороны, Москва то заявляет, что чуть ли не приравнивает расширение ЕС к расширению НАТО, то говорит, что не имеет ничего против вступления в Евросоюз постсоветских стран. Но, по словам Владимира Фесенко, это больше не важно: «Позиция России не имеет значения. Война все поменяла. Нас не интересует мнение России».

Глава кишиневской ассоциации «За демократию участия» (ADEPT) Игорь Боцан считает, что кандидатство уже сильно изменило молдавскую политику. «У оппозиции, какой бы она ни была, просто нет альтернативного проекта, кроме евроинтеграции. После Беларуси, войны в Армении, Казахстана (имеются в виду январские события.— “Ъ”), Украины вряд ли кто-то из политических партий отважиться настаивать на том, что евроинтеграции есть альтернатива. Если будет положительный ответ (на заявку Молдавии о вступлении в ЕС.— “Ъ”), мы вступаем в фазу, когда борьба между партиями сведется к спорам о том, кто лучше способен реализовать европейский проект»,— сказал “Ъ” господин Боцан.

Владимир Соловьев