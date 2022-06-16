Не говори боб

Еще одной спортивной дисциплиной, в которой россияне смогли добиться отмены наложенных на них на фоне «специальной военной операции» России на Украине санкций, стал бобслей. Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) аннулировал временное отстранение Федерации бобслея России (ФБР), примененное к ней в марте. Это уже третий случай, когда апелляционная структура международной федерации удовлетворяет иск российской стороны. Ранее добиться отмены санкций смогли представители еще двух видов — санного спорта и настольного тенниса. Правда, следовать вердиктам, вынесенным апелляционными инстанциями, международные федерации наотрез отказались, и российские представители этих видов спорта в соревнованиях не участвуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

В четверг Федерация бобслея России сообщила, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона по итогам заседаний восстановил отечественную структуру в правах, признав вердикт исполкома IBSF необоснованным и не имеющим юридической силы. Решение об отстранении национальной федерации было принято в начале марта и полностью соответствовало «изоляционной» политике, которой придерживались в Международном олимпийском комитете (МОК) и большинстве других ключевых спортивных организаций.

Восстановить, по крайней мере формально, членство российской федерации по результатам заседания апелляционного трибунала ей удалось два с половиной месяца спустя.

Министерство спорта РФ отмечает, что ФБР в жалобе апеллировала прежде всего к «декларированным принципам устава» IBSF.

Так, к примеру, он гласит, что исключение национальной федерации возможно лишь в том случае, если она не участвует в деятельности структуры, не платит членские взносы более трех лет или же допустила какие-либо преступные действия. Кроме того, ФБР, отмечает Министерство спорта, ссылалась на закрепленный в уставе принцип политического нейтралитета и недопущения влияния политики на спорт, который «в данном случае был нарушен».

Президент российской федерации Елена Аникина заявила, что в федерации принятому апелляционным трибуналом решению «очень рады», а министр спорта РФ Олег Матыцин назвал это «очень значимым и позитивным событием» и «важным шагом к восстановлению российского спорта в условиях колоссального давления».

Важно тем не менее подчеркнуть, что в решении трибунала речь шла только про восстановление членства национальной федерации. Вопрос о допуске спортсменов к стартам под эгидой IBSF между тем не рассматривался. В Министерстве спорта РФ тем не менее убеждены, что решение трибунала автоматически позволяет ФБР «заявлять российских спортсменов для участия в международных соревнованиях».

Эту победу, так или иначе, переоценивать не следует.

Во-первых, вопрос о статусе ФБР все равно будет с большой долей вероятности вынесен на голосование конгресса IBSF, который пройдет в июле текущего года.

Во-вторых, еще неизвестно, станет ли придерживаться рекомендаций апелляционного трибунала IBSF, которая пока никак не комментировала ситуацию.

Напомним, что ранее добиться успеха в юридической борьбе за права отечественных атлетов смогли еще в двух дисциплинах: сначала в санном спорте, а затем и в настольном теннисе. Но следовать вердиктам, вынесенным апелляционными инстанциями, международные федерации наотрез отказались.

Так, еще в апреле арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) отменил решение исполкома FIL о санкциях в отношении российских спортсменов и официальных лиц, посчитав такое наказание проявлением «политической дискриминации». Международная федерация санного спорта в ответ заявила, что по-прежнему останется «привержена мерам, принятым 2 марта 2022 года до их отмены». Более того, руководство FIL заявило, что «будет искать выходы из ситуации, вызванной решением арбитражного суда, путем возможного изменения устава FIL».

Месяц спустя ситуация повторилась. В апреле апелляционная комиссия Европейского союза настольного тенниса (ETTU) признала решение исполкома организации об отстранении отечественных клубов от международных соревнований «дискриминационным» и восстановила две российские команды — «Факел-Газпром» из Оренбурга и УГМК из Свердловской области — в главном континентальном соревновании, Лиге чемпионов. В соответствии с решением апелляционной комиссии российские клубы должны провести полуфинальный матч, после чего сильнейший из них встретится с ранее признанной победительницей турнира «Боруссией» из Дюссельдорфа. Исполнительный совет ETTU пообещал приложить все усилия, чтобы восстановить запрет об отстранении отечественных игроков и клубов. Структура, которую решение апелляционного совета «разочаровало», заявила о намерении обжаловать его в высшей спортивной судебной инстанции — CAS.

Екатерина Ремизова