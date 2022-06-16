Финалисты стартовали с овертайма

Финальная серия Кубка Стэнли открылась очень драматичным матчем. В нем «Тампа-Бей Лайтнинг», взявший приз и в 2020-м, и в 2021 годах, отыграл у «Колорадо Эвеланш» на выезде отставание в два гола, но все-таки уступил в овертайме — 3:4. Огромный вклад в победу «Колорадо» внес российский форвард Валерий Ничушкин, забивший гол и сделавший главную результативную передачу поставившему точку в этой встрече Андре Бураковски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забив гол и отдав результативную передачу, форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (№13) внес большой вклад в победу своей команды над «Тампой» в первом матче финальной серии

Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters Забив гол и отдав результативную передачу, форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (№13) внес большой вклад в победу своей команды над «Тампой» в первом матче финальной серии

Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters

Вряд ли этот матч сильно изменил расклад в финале, который представлялся серией двух абсолютно равных соперников. Но какую-то порцию уверенности в игроков «Колорадо», для подавляющего большинства которых, в отличие от подавляющего большинства игроков «Тампы», решающая серия play-off — это terra incognita, наверняка вдохнул. Значение имеет не столько сам факт выигрыша, сколько его стилистика. Денверцы после этой встречи должны были понять, что могучего конкурента, лучше других в НХЛ освоившего технологию кубковых триумфов, можно одолеть не на везении, а на классе, на использовании собственных козырей. Причем даже в ситуации, когда конкурент вроде бы нашел, чем их побить.

Козыри «Колорадо» выложил на стол сразу же. В течение нескольких минут он давил «Тампу» своей чудовищной скоростью, своим плотнейшим прессингом. Это было на самом деле удивительное зрелище.

У «Тампы» в play-off бывали трудные отрезки, но не было настолько трудного, настолько продолжительного.

К середине стартового периода «Колорадо» вел уже со счетом 2:0 благодаря голам Габриэля Ландескуга и Валерия Ничушкина, поразившего ворота Андрея Василевского шикарным броском. И такой отрыв не казался чрезмерной удачей. Да нет, все было по делу. Ничушкин, например, еще до своего гола, шестого в нынешнем розыгрыше, однажды пальнул в штангу. «Тампа» фактически «плыла», от ее игры за версту разило растерянностью. И даже персональный подвиг Ника Пола, продавившего в прорыве защитника Джека Джонсона и пропихнувшего шайбу в сетку мимо щитка голкипера Дарси Кемпера, не помог. Вскоре после этого Арттури Лехконен реализовал большинство, и отрыв «Колорадо» вновь вырос до двух голов.

А потом «Тампа» вдруг принялась бить козыри хозяев. Во втором периоде «Колорадо» слегка сбросил взятый на разгоне бешеный темп, и выяснилось, что без него противника уже не придавить. Противник расправил плечи.

А еще у «Тампы» вовремя взяли слово ее российские лидеры. Василевский был надежен, а его партнеры соорудили два гола с интервалом меньше чем в минуту. Первый из них был плодом магии Никиты Кучерова. Кучеров и Ондржей Палат вдвоем выкатились на сильнейшую пару защитников «Колорадо» — Кейла Макара и Девона Тейвза. Складывалось ощущение, что оборонительный тандем перекрыл все пути к воротам — ну, нет никаких лазеек, пусть крохотных. Однако Кучеров увел в сторону Тейвза и выложил пас Палату, который в эти мгновения, предвидя, что произойдет, прокрался к пустому углу.

Второй гол был демонстрацией одного из умений защитника Михаила Сергачева. Сергачев неоднократно доказывал, что роскошно исполняет резкие кистевые броски. Справиться с этим оказалось для Кемпера задачей непосильной.

Счет сравнялся, а выпутавшаяся из сложного положения «Тампа» уже начала выглядеть фаворитом матча.

Однако «Колорадо» сдюжил. Заключительный период обошелся без голов, а на второй минуте овертайма денверцы стрельнули пружинистым выпадом. Похоже, Василевский был уверен, что завершать его будет Валерий Ничушкин: российский нападающий находился прямо напротив ворот. А Ничушкин всех перехитрил, скинув шайбу направо Андре Бураковски, который идеально пальнул в касание.

Бураковски чуть позже признавался, что в день игры жутко нервничал: встал в шесть утра, не мог заснуть снова… Ничего удивительного в этом не было. По ходу полуфинала против «Эдмонтон Ойлерс» Бураковски получил травму, и непонятно было, сможет ли играть против «Тампы». А еще бередили душу воспоминания об упущенных до травмы моментах: в этом play-off в активе форварда до сих пор была всего одна шайба. Но момент, может быть, важнейший он не упустил.

Впрочем, тренер «Колорадо» Джаред Беднар, щедро отсыпав комплиментов Бураковски, не забыл особо выделить и Ничушкина. «Это наш X-фактор»,— сказал он про форварда, который еще пару лет назад смотрелся игроком, скисающим на глазах, а теперь ничуть не менее полезен для денверского клуба, нежели его ярчайшие звезды: Нейтан Маккиннон, Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг, Кейл Макар.

Алексей Доспехов