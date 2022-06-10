Защитник перешел в нападение

Победитель двух предыдущих розыгрышей Кубка Стэнли «Тампа-Бей Лайтнинг» оказался в шаге от выхода в финал розыгрыша нынешнего. Он повел в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», победив в пятом матче на чужой площадке со счетом 3:1. Главными героями встречи стали российские хоккеисты «Тампы» — голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев, который забил гол и сделал результативную передачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист Михаил Сергачев (на переднем плане под номером 98)

Фото: Adam Hunger / AP Хоккеист Михаил Сергачев (на переднем плане под номером 98)

Фото: Adam Hunger / AP

Это была третья подряд победа «Тампы» в серии, которая скверно для нее, с двух поражений, началась. И получилась она очень трудной.

В стартовом периоде гостям жутко не везло. Дважды — после бросков Никиты Кучерова и Ника Пола — шайба попадала в штангу ворот соперника, а «Рейнджерс», который долго не мог как следует войти в игру, удалось открыть счет благодаря, кажется, абсолютно шальному выстрелу Райана Линдгрена от борта. Впрочем, несмотря на невезение, на перерыв «Тампе» удалось уйти без отставания в счете.

Говоря о ее мощи, о фигурах, эту мощь определяющих, всегда называют имена двух российских хоккеистов — бомбардира Никиты Кучерова и голкипера Андрея Василевского. А вот защитник Михаил Сергачев часто остается где-то на периферии внимания — притом что он вообще-то тоже важный для команды игрок, от которого много толку отнюдь не только в обороне. В пятом матче Сергачев, собственно, это и доказал.

Под занавес первой двадцатиминутки он восстановил равновесие жутко грамотным броском. Сергачев не старался пальнуть на силу, а аккуратно метнул шайбу, увидев, что перед вратарем «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным возник плотный «экран» из своих и чужих игроков. Трюк удался.

Второй период прошел поспокойнее, обойдясь без голов, а в заключительном на авансцену вышел уже Василевский. «Нью-Йорк Рейнджерс» на самом деле сохранил достаточно энергии, чтобы попробовать придавить «Тампу». Но голкипер справлялся с угрозами и удерживал ее на плаву. Особенно запомнился короткий, в полминуты с небольшим, отрезок, когда ворота Василевского по очереди атаковали из практически убойных позиций Райан Строум, Адам Фокс и Райан Линдгрен. Голкипер справился, хотя приходилось пластаться на льду и растягиваться в шпагатах. А чуть позже он устоял и перед имевшим стопроцентный голевой момент Кевином Руни.

В общем, Василевский не дрогнул и передал слово Михаилу Сергачеву. Пошла предпоследняя минута встречи, когда Сергачев вновь оказался свободным чуть поодаль от ворот и вновь понял, что Шестеркину загораживают обзор, а следовательно, можно и бросить. Защитник бросил, и шайба очутилась в сетке — правда, теперь срикошетив от колена форварда Ондржея Палата, который известен как раз в том числе тем, что здорово умеет бороться на пятачке.

«Рейнджерс» после этого, конечно, заменил Шестеркина на шестого полевого игрока, но ход ничего хорошего не принес. Брендон Хейгел завез после паса Кучерова шайбу в пустые ворота, и «Тампа» повела в серии со счетом 3:2.

В принципе после матча трудно было представить, что она может ее отдать оппонентам. Чтобы прорваться в финал, в котором участников восточного полуфинального противостояния поджидает «Колорадо Эвеланш», нужно одержать еще одну победу.

А следующий матч пройдет уже на площадке «Тампы». При этом динамика, что ли, серии слишком явно намекает на то, что в ней уже состоялся окончательный и бесповоротный перелом, что «Нью-Йорк Рейнджерс» свой шанс упустил.

Осторожничать с прогнозами заставляет разве что исключительная живучесть, уже продемонстрированная ньюйоркцами в нынешнем play-off. Они побывали на краю пропасти, в шаге от провала в обоих раундах, предшествовавших полуфинальному: «Питсбург Пингвинс» выигрывал у «Рейнджерс» — 3:1, «Каролина Харрикейнс» — 3:2. Но и в том и другом случае нью-йоркский клуб, сохранив твердость духа, выкарабкался.

Алексей Доспехов