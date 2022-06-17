Как родилась «Анюта»

Идеей постановки фильма по чеховскому рассказу «Анна на шее» был одержим режиссер Александр Белинский, страстный поклонник Екатерины Максимовой, создавший для нее лучшие советские телебалеты — «Галатею» и «Старое танго». Он же нашел и композитора Гаврилина. Точнее, музыку его вальса, которой и соблазнил балетмейстера Владимира Васильева на постановку. «Слова Чехова и музыка Гаврилина соединились воедино и обрели реальность в движении и пластике всех персонажей»,— вспоминает Васильев. Меж тем композитор, по собственным словам, «считал свою музыку начисто лишенной чего бы то ни было "чеховского"» и создавать что-либо специально для фильма-балета вовсе не собирался. Так что соавторы-сценаристы Белинский и Васильев подобрали музыку сами, соединив самые разные произведения Гаврилина, в том числе фортепианные. Оркестровкой занялся дирижер Станислав Горковенко, которому, впрочем, композитор не отказывал в ценных практических советах: «Рихарда Штрауса посмотри, вступление к "Так говорил Заратустра", попробуй сделать по-своему. Начало сделай глубокое, сделай арфу». Коллаж получился на удивление цельным, хотя и грешил музыкальными повторами, которые, впрочем, можно было считать лейтмотивами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Максимова и Владимир Васильев триумфально танцевали «Анюту» вплоть до ухода на пенсию

Фото: Фото Александра Конькова и Валентина Кузьмина / Фотохроника ТАСС Екатерина Максимова и Владимир Васильев триумфально танцевали «Анюту» вплоть до ухода на пенсию

Фото: Фото Александра Конькова и Валентина Кузьмина / Фотохроника ТАСС

Фильм-балет «Анюта», поставленный Белинским и Васильевым и снятый оператором Генрихом Маранджяном, вышел в 1982 году и имел огромный успех, зрительский и фестивальный. Конечно, главной его причиной была та, ради кого все и затевалось, Екатерина Максимова—Анюта. Трогательная, очаровательная, пикантная, простодушная. Не расчетливая кокетка — скорее заигравшийся ребенок, слишком поздно получивший подарок в виде беззаботной приятной жизни. Муж-балетмейстер сочинил идеально подходящую ей хореографию, а влюбленный режиссер снял крупные планы так, что 43-летней Максимовой нельзя было дать больше двадцати пяти. Ансамбль собрался превосходный: прекрасные ленинградские танцовщики-актеры из Малого оперного театра во главе с неподражаемым Гали Абайдуловым в роли мужа героини, Модеста Алексеевича, сам Владимир Васильев выступил в трагикомической роли Петра Леонтьевича, ее спивающегося отца. Художник Белла Маневич сумела передать скромное обаяние российского захолустья и одеть танцовщиков с максимальной исторической достоверностью, не помешав при этом им танцевать.

«Анюту» полюбили и в Европе, а уж «Катя с Володей», снимавшиеся у Дзеффирелли в «Травиате», были давними кумирами Старого Света. И находчивый директор неаполитанского театра «Сан-Карло» Франческо Канесса предложил Васильеву переделать фильм в балет. Хореограф добавил музыки, балетных и пантомимных сцен, увертюру и финал, сохранив художника, дирижера и, разумеется, главных исполнителей: в 1986 году на премьере в Неаполе танцевали незаменимые Екатерина Максимова, Владимир Васильев и Гали Абайдулов. В том же году «Анюта» поселилась и в московском Большом. Владимир Васильев поставил ее за месяц — во время отъезда на гастроли основной части труппы. Анюту и ее отца танцевали по-прежнему Максимова и Васильев. Танцевали даже в пустынные 1990-е, после весьма бестактного вывода их за штат театра. Танцевали по трудовому договору: в оскудевшем репертуаре Большого непритязательная «Анюта» оказалась палочкой-выручалочкой. Лишь в середине 1990-х балет ненадолго сошел с афиши Большого: это было время, когда пропащий «Петр Леонтьевич» стал гендиректором Большого, а неподражаемая «Анюта» — его репетитором. Из столичного репертуара «Анюта» исчезла в 2016 году, однако в регионах балет Владимира Васильева был востребован по-прежнему — с 1986 года его поставили в десятке провинциальных театров.