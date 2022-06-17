Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как родилась «Анюта»

История постановки

Идеей постановки фильма по чеховскому рассказу «Анна на шее» был одержим режиссер Александр Белинский, страстный поклонник Екатерины Максимовой, создавший для нее лучшие советские телебалеты — «Галатею» и «Старое танго». Он же нашел и композитора Гаврилина. Точнее, музыку его вальса, которой и соблазнил балетмейстера Владимира Васильева на постановку. «Слова Чехова и музыка Гаврилина соединились воедино и обрели реальность в движении и пластике всех персонажей»,— вспоминает Васильев. Меж тем композитор, по собственным словам, «считал свою музыку начисто лишенной чего бы то ни было "чеховского"» и создавать что-либо специально для фильма-балета вовсе не собирался. Так что соавторы-сценаристы Белинский и Васильев подобрали музыку сами, соединив самые разные произведения Гаврилина, в том числе фортепианные. Оркестровкой занялся дирижер Станислав Горковенко, которому, впрочем, композитор не отказывал в ценных практических советах: «Рихарда Штрауса посмотри, вступление к "Так говорил Заратустра", попробуй сделать по-своему. Начало сделай глубокое, сделай арфу». Коллаж получился на удивление цельным, хотя и грешил музыкальными повторами, которые, впрочем, можно было считать лейтмотивами.

Екатерина Максимова и Владимир Васильев триумфально танцевали «Анюту» вплоть до ухода на пенсию

Екатерина Максимова и Владимир Васильев триумфально танцевали «Анюту» вплоть до ухода на пенсию

Фото: Фото Александра Конькова и Валентина Кузьмина / Фотохроника ТАСС

Екатерина Максимова и Владимир Васильев триумфально танцевали «Анюту» вплоть до ухода на пенсию

Фото: Фото Александра Конькова и Валентина Кузьмина / Фотохроника ТАСС

Фильм-балет «Анюта», поставленный Белинским и Васильевым и снятый оператором Генрихом Маранджяном, вышел в 1982 году и имел огромный успех, зрительский и фестивальный. Конечно, главной его причиной была та, ради кого все и затевалось, Екатерина Максимова—Анюта. Трогательная, очаровательная, пикантная, простодушная. Не расчетливая кокетка — скорее заигравшийся ребенок, слишком поздно получивший подарок в виде беззаботной приятной жизни. Муж-балетмейстер сочинил идеально подходящую ей хореографию, а влюбленный режиссер снял крупные планы так, что 43-летней Максимовой нельзя было дать больше двадцати пяти. Ансамбль собрался превосходный: прекрасные ленинградские танцовщики-актеры из Малого оперного театра во главе с неподражаемым Гали Абайдуловым в роли мужа героини, Модеста Алексеевича, сам Владимир Васильев выступил в трагикомической роли Петра Леонтьевича, ее спивающегося отца. Художник Белла Маневич сумела передать скромное обаяние российского захолустья и одеть танцовщиков с максимальной исторической достоверностью, не помешав при этом им танцевать.

«Анюту» полюбили и в Европе, а уж «Катя с Володей», снимавшиеся у Дзеффирелли в «Травиате», были давними кумирами Старого Света. И находчивый директор неаполитанского театра «Сан-Карло» Франческо Канесса предложил Васильеву переделать фильм в балет. Хореограф добавил музыки, балетных и пантомимных сцен, увертюру и финал, сохранив художника, дирижера и, разумеется, главных исполнителей: в 1986 году на премьере в Неаполе танцевали незаменимые Екатерина Максимова, Владимир Васильев и Гали Абайдулов. В том же году «Анюта» поселилась и в московском Большом. Владимир Васильев поставил ее за месяц — во время отъезда на гастроли основной части труппы. Анюту и ее отца танцевали по-прежнему Максимова и Васильев. Танцевали даже в пустынные 1990-е, после весьма бестактного вывода их за штат театра. Танцевали по трудовому договору: в оскудевшем репертуаре Большого непритязательная «Анюта» оказалась палочкой-выручалочкой. Лишь в середине 1990-х балет ненадолго сошел с афиши Большого: это было время, когда пропащий «Петр Леонтьевич» стал гендиректором Большого, а неподражаемая «Анюта» — его репетитором. Из столичного репертуара «Анюта» исчезла в 2016 году, однако в регионах балет Владимира Васильева был востребован по-прежнему — с 1986 года его поставили в десятке провинциальных театров.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...