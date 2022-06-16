Вторичный авторынок скрутило

В то время как продажа подержанных машин становится основой авторынка в России, на нем множатся попытки мошенничества. Около половины представленных на онлайн-агрегаторах авто с пробегом имеют признаки занижения цифр одометра. По данным «Дрома», их около 65%, в «Автотеке» говорят о почти 40%. Чаще всего машины со скрученным пробегом продают в регионах Сибири и Дальнего Востока, реже — в Москве и Петербурге, также этому скорее подвержены дешевые объявления. Сам рынок подержанных машин продолжает падение год к году, хотя и гораздо медленнее, чем новых — в мае он сократился на 30%, как и цены на авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Около 65% машин на вторичном рынке имеют признаки скрутки пробега, подсчитали в «Дроме» на основе анализа более 250 тыс. проданных в 2022 году автомобилей. Больше всего таких предложений зафиксировано в Еврейской АО (73%), Республике Алтай (70,4%) и Хакасии (69%). Также выше среднего доля в Алтайском крае (68,2%), Иркутской области (67,1%), Туве (66,5%) и Новосибирской области (66,3%). Реже пробег скручивают в Москве и Петербурге — только примерно в 45% случаев.

Информация агрегаторов о среднем числе машин с признаками скрутки пробега, как и средняя цена предложений на них, отличается. Так, по данным «Авито Автотеки» за январь—май, в среднем доля зафиксированных в отчетах случаев скручивания показателей одометра составила 39,1%. «Авто.ру» оценивает состояние автомобилей по нескольким факторам: пробег (нет ли расхождений), число собственников, страховые случаи, залоги и так далее. По этому подходу состояние ниже «нормы» имеют около 9% машин, представленных на сервисе, однако, говорят там, они могут быть честно выставлены как «битая» или «требует ремонта». На конец 2021 года, по данным «Авто.ру», почти у 16% автомобилей, продающихся по объявлениям, показания одометра подвергались корректировке.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что региональная специфика присутствия сервисов влияет в том числе на ценовой уровень предложения: например, «Дром» наиболее популярен в Зауралье, где много машин из Японии. Также влияют и требования сервиса к автомобилям. В то же время скрутить пробег без следов сложно: все агрегаторы предоставляют услугу проверки автомобиля на основе данных автодилеров, независимых сервисов, страховых компаний, истории прошлых объявлений о продаже и пр. По оценкам «Дрома», объем предложений с заниженным пробегом в среднем по РФ не изменился по сравнению с прошлым годом, но ценовой диапазон, в котором чаще фиксировалась скрутка показателей, вырос.

Если в 2021 году признаки скрученного пробега были в основном у автомобилей до 500 тыс. руб. (73%), то сейчас из-за удорожания машин они есть у 68% автомобилей стоимостью до 800 тыс. руб. Однако, отмечают в «Дроме», большой шанс купить автомобиль с заниженным пробегом и в сегменте от 0,8 млн до 1,5 млн руб., 59% таких предложений имели признаки скрутки. В высоком сегменте до 5 млн руб. данные одометра занижали у 43% машин, от 5 млн — у каждого третьего автомобиля.

Рынок автомобилей с пробегом в мае продолжил падение, сократившись на 7% к апрелю и на 30% к 2021 году, следует из данных «Автостата»,— всего реализовано 326,7 тыс. машин. При этом число предложений о продаже машин с пробегом, по оценкам «Авто.ру», продолжает расти — на 45% за период с 28 марта по 13 июня. Только за последние две недели этот показатель вырос на 2%. «Заметнее всего растет объем предложений от частников. Их доля в общем числе объявлений в конце марта составляла 60,4%, а в начале июня — 72,1%. При этом средняя цена за эти три месяца снизилась незначительно — на 2%»,— говорят в сервисе. На конец марта средняя цена на «Авто.ру» составляла 1,25 млн руб., на 13 июня — 1,17 млн руб.

Самой популярной маркой на вторичном рынке РФ осталась Lada, среди иномарок лидирует Toyota, отмечают в «Автостате». Самыми популярными моделями для перепродажи в мае осталась Lada Samara, далее идут Lada 2107 и Priora. Среди иномарок топ замыкает Toyota Corolla. По данным «Дрома», чаще всего одометр корректировали в 2022 году у Lada Priora, Toyota Corolla, а также у Toyota Camry.

Владимир Беспалов отмечает, что развитие ситуации на рынке машин с пробегом будет во многом зависеть от того, смогут ли автоконцерны насытить рынок новых автомобилей и снизить цены на нем. Кроме того, отмечает он, все-таки большинство покупателей уже приобрели автомобили на пике ажиотажа, а сейчас из-за высоких цен не спешат покупать, имея альтернативы в виде такси и каршеринга.

Ольга Никитина