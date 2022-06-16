Компании занимают медленно

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рублевый корпоративный кредитный портфель по итогам года вырастет примерно на 8–9%, так что в целом рост всего корпоративного портфеля в рублевом выражении составит около 2%, сообщил «Интерфаксу» первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Компаниям необходимы оборотные средства, чтобы обеспечить импортозамещение и переориентироваться на новые рынки, пояснил он.

Большинство опрошенных банков, а также ЦБ на запросы “Ъ” не ответили. Лишь в Газпромбанке согласились, что по мере снижения ключевой ставки можно ожидать более активного роста кредитования. «На высоком уровне сохраняется потребность в оборотном финансировании заемщиков практически всех отраслей,— пояснили там.— Она обусловлена еще и частичной отменой документарных форм расчетов за товары и услуги и переходом на платежи против поставки либо авансирование (в первую очередь импорта)».

По данным ЦБ, в 2021 году корпоративные кредиты выросли на 11,7%, выше, чем в 2020 году, когда компании остро нуждались в финансовых ресурсах. Такой высокий спрос на кредиты регулятор объясняет потребностью компаний в инвестициях, особенно с учетом выхода экономики из рецессии, активным переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием счетов эскроу, желанием компаний зафиксировать ставки до их повышения, а также реализацией отдельных крупных сделок.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимость значительной трансформации бизнес-процессов во всех сферах экономики будет стимулировать кредитование юрлиц. Однако бизнес будет заинтересован в льготных предложениях. Интерес корпоративных заемщиков сместится в сторону кредитов в альтернативных валютах, размышляет старший менеджер практики консультирования на финансовом рынке «Технологии доверия» Руслан Мухомеджанов. В текущих условиях постоянных изменений основной потенциал роста у льготного кредитования (по аналогии с программами ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в период пандемии), полагает он.

«На фоне того что Банк России уже сообщал о потерях чистого процентного дохода системы в виду волатильности ставок мы ожидаем падения маржинальности»,— согласен руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Для поддержания маржинальности бизнеса банки будут вынуждены балансировать стоимость привлечения ресурсов и их размещения, полагает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Тем не менее общий объем портфеля корпоративных кредитов вырастет на 10–12%, уверен господин Пивень. В реальном выражении объем задолженности нефинансового сектора может снизиться. Среди сегментов рост может фиксироваться в стройке, где вновь запущен механизм поддержки ипотечного кредитования, в пищевой промышленности, а также в иных направлениях импортозамещения.

Из-за ухода с рынка части предпринимателей и разгрузки некоторых ниш открываются дополнительные возможности для нового бизнеса (в рамках импортозамещения), требующего дополнительного финансирования, говорит Анатолий Перфильев. Тем не менее рост корпоративного кредитования будет весьма ограниченным, предостерегает эксперт.

Многие отрасли подвержены рискам санкционных воздействий — какие-то напрямую (продажи авто, авиаперевозки), какие-то косвенно, через нарушение логистических цепочек (торговля, обслуживающие производства), поясняет господин Перфильев. Небольшие компании, уточняет он, не будучи уверенными в стабилизации экономической ситуации в среднесрочной перспективе, не готовы наращивать кредитную нагрузку за счет новых ссуд. Более крупные компании, имея запас прочности, чаще будут прибегать к заемным средствам для пополнения оборотных активов и обновления производственных мощностей, полагает эксперт. Этому, по его мнению, будут способствовать смягчение денежно-кредитной политики и, как следствие, повышение потребительского спроса. Однако докризисного уровня, полагает Анатолий Перфильев, спрос не достигнет.

Полина Трифонова