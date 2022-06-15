Универсальный коммерческий банк, входящий в одноименную группу и являющийся ее головной структурой. Банк внешней торговли (Внешторгбанк) был создан в 1990 году. До 2002 года 99,9% акций обладал Банк России. Позднее главным акционером организации стало правительство РФ (60,9% голосующих акций). В 2006 году организация получила название ВТБ. На начало 2022 года в группу входили БМ-банк, Саровбизнесбанк, Запсибкомбанк, дочерние банки в Армении, Казахстане, Белоруссии.

По итогам прошлого года группа имела 16 млн активных розничных клиентов, 858 тыс. клиентов МСБ. Согласно отчетности по МСФО, по итогам 2021 года активы группы ВТБ составили 20,86 трлн руб., чистая прибыль — 327,4 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 646,3 млрд руб., чистые комиссионные доходы — 158,5 млрд руб.