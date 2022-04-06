Гражданского активиста выдают в киллеры

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Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы санкционировала экстрадицию в Латвию негражданина этой страны Ивана Агапитова (Иванс Агапитовс). Бывший штурман, ставший потом борцом-вольником и русским активистом, заочно обвиняется в причастности к убийству футбольного агента Романа Беззубова. Защита господина Агапитова, обращаясь к депутатам Госдумы, утверждает, что в «условиях враждебной политики» прибалтийской республики в отношении России и «ко всему русскоговорящему сообществу» оснований для выдачи разыскиваемого быть просто не должно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Коняшкин (Дэнис Коняшкинс) и Иван Агапитов (Иванс Агапитовс)

Фото: Interpol Денис Коняшкин (Дэнис Коняшкинс) и Иван Агапитов (Иванс Агапитовс)

Фото: Interpol

Решение о выдаче Ивана Агапитова, имеющего в Латвии статус негражданина, приняла прокуратура Замоскворецкого района столицы, которую, по некоторым данным, уже поддержала прокуратура Москвы. Окончательное решение должен принять генпрокурор России Игорь Краснов. Однако согласно общепринятой практике, глава надзорного ведомства лишь в исключительных случаях не разделяет по подобным вопросам мнение своих подчиненных.

Господин Агапитов содержится в СИЗО №4 «Медведь». Меру пресечения по ходатайству надзора ему избрал Замоскворецкий райсуд.

Ивана Агапитова и еще одного выходца из Латвии, Дениса Коняшкина (Дэнис Коняшкинс), задержали в Москве, где они снимали квартиру, 24 февраля. По словам адвоката Дениса Корсуна, его подзащитному Агапитову во время задержания были причинены многочисленные травмы, включая сотрясение мозга, поэтому даже толком объясниться со стражами порядка и курирующими их прокурорами он не мог. Защита же считает, что оснований для его экстрадиции нет.

Адвокат рассказал, что Иван Агапитов родился 54 года назад в небольшом селе на границе нынешней ДНР и Украины. Отслужив в армии, поступил в Кировоградское летно-штурмовое училище, а после его закрытия продолжил обучение в таком же училище в Риге, где и остался жить. В Латвии, гражданином которой он так и не стал, он был дважды женат, стал отцом троих детей. Не найдя работу по специальности штурмана, занимался различным бизнесом и спортом, выигрывая региональные соревнования по вольной борьбе как в Латвии, так и в Калининградской области. Был тренером по этому виду спорта.

По версии прокуратуры Латвии, Иван Агапитов и Денис Коняшкин являлись соучастниками убийства Романа Беззубова, известного в этой стране футбольного агента, совершенного утром 14 апреля 2021 года в рижском микрорайоне Пурвциемс. В тот день двое преступников на автомобиле Volkswagen Touareg догнали BMW X5 под управлением агента и открыли по нему огонь. Следствие не конкретизирует, являлся ли господин Агапитов стрелком или нет. Есть версия, что он был в машине нападавших, которой управлял его друг.

Сам Иван Агапитов, на которого вышли через гараж, в котором он ремонтировал машину, не скрывает, что пользовался ей, но, по его версии, никакого отношения к убийству не имел и господина Беззубова вообще не знал и никогда не видел. О том, что им интересуются полиция и прокуратура, борец узнал от супруги, когда к ним пришли с обыском.

«Осознавая невозможность доказать свою непричастность к данному преступлению в антидемократическом обществе, Агапитов покинул Латвию и прибыл на территорию Российской Федерации»,— говорится в обращении его адвоката к депутатам Госдумы.

Денису Корсуну господин Агапитов рассказал, что с начала 90-х годов подвергался «репрессиям» со стороны латвийских властей, так как являлся гражданским активистом, который, «отстаивая права и свободы», участвовал в митингах и шествиях, организованных пророссийскими организациями. Выступал в защиту русского языка, акциях протеста против «русофобской политики» местных властей. Поскольку доказательств его причастности к убийству не представлено, защита связывает уголовное преследование господина Агапитова с его гражданской позицией.

Защита считает, что никаких оснований для выдачи заочно обвиняемого Латвии нет. И просит депутатов Госдумы оказать ему содействие в предоставлении временного убежища на территории РФ и последующего статуса беженца. В противном случае, считает адвокат Корсун, будут нарушены «общепризнанные права и свободы» его клиента. Нарушение же прав защитник обнаружил уже в самом запросе. По его словам, в бумагах, поступивших из Латвии, речь идет о том, что господин Агапитов не будет подвергаться политическим преследованиям и преследованию за иные преступления, однако при этом говорится, что помимо убийства ему еще инкриминируется участие в некоем грабеже.

При этом следует отметить, что Дениса Коняшкина после задержания отправили не в Ригу, а в Брянск, где ему инкриминируется кража нефтепродуктов. К вопросу о его выдаче Латвии стороны могут вернуться после завершения расследования в России.

В прокуратуре Москвы и Генпрокуратуре РФ оперативно получить комментарии по этому делу “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев