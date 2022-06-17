Сдавайте изумруды

У Максима Аборнева из Малоярославца Калужской области рецидив острого лимфобластного лейкоза. Это значит, что рак крови вылечили, но он вернулся в тысячу раз более лютым и теперь без трансплантации костного мозга не уйдет. Надо пересадить костный мозг, перезапустить Максиму всю систему кроветворения, но подходящего для пересадки донора не нашлось ни среди родственников мальчика, ни вообще среди россиян. Придется закупать трансплантат за границей, а это дорого — 2 287 587 руб. Больше половины уже пожертвовали наши партнеры из бизнеса, но 851 тыс. руб. нужно собрать. Вы спросите, при чем тут изумруды?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если не сделать пересадку, рак крови убьет Максима

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Если не сделать пересадку, рак крови убьет Максима

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Он выглядит очень одиноким. В палате Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве худенький мальчик с телефоном в руках. Только что прокапали очередной курс химиотерапии — готовят к трансплантации. Мама, которая все время инфузии была рядом, теперь ушла: ей надо уладить миллион юридических дел, подписать тысячу документов, чтобы оформить предстоящую мальчику пересадку костного мозга. Максим — один.

Грустно ли ему? Страшно ли? О нет!

У него в телефоне — «Майнкрафт». Игра, в которой можно сконструировать собственный виртуальный мир и себя в этом мире. Многим детям реальность «Майнкрафта» представляется более настоящей, чем окружающий их материальный мир.

Там, в «Майнкрафте», Максим построил себе огромный дом, в котором жить куда интереснее, чем в маленькой съемной квартире в Малоярославце, где они с мамой живут на самом деле. В доме огромные окна, несколько уровней, хитрое переплетение лестниц, камин.

Дом стоит на берегу моря. Это море Максим сделал сам: взял волшебную лопату, выкопал огромную яму, вылил в яму ведро воды, и море наполнилось. На горизонте поплыли корабли, в волнах заиграли дельфины.

Себя самого Максим в «Майнкрафте» создал практически всесильным. Смастерил себе броню, защищающую от любых напастей, какие только можно вообразить. Сконструировал волшебные приспособления, чтобы управлять водой, ветром… Подумывает, не заняться ли управлением закатами и рассветами. Там он не одинокий мальчик на койке в онкологической клинике, а сверхчеловек. Если ему надо срубить дерево или проделать тоннель в скале, достаточно просто ударить по дереву или по камню ребром ладони.

Единственное, чего у Максима в «Майнкрафте» нет, так это больниц. Ни в одном городе ни одной больницы. Потому что в «Майнкрафте» нет болезней. Вернее, нет болезней, причиной которых не стал бы сам герой. Можно случайно вылить на себя волшебное зелье и обжечься — некоторое время будет труднее передвигаться. Можно съесть какую-нибудь гадость и получить отравление — мир «Майнкрафта» на некоторое время помутнеет, как если бы у героя слегка двоилось в глазах. Но болезней, которые без всякой причины убивали бы тебя,— нет.

А в реальном мире есть. Максим болеет такой болезнью, и, чтобы вылечить ее, нужны несусветные, непостижимые для их маленькой семьи деньги.

В виртуальном мире денег у Максима куры не клюют. В «Майнкрафте» в качестве денег используются изумруды. На изумруды у местных жителей можно купить что-нибудь — продукты, инструменты. А добыть этих изумрудов такой сверхчеловек, как Максим, может сколько угодно — одним движением руки.

В виртуальном мире, но не в реальном.

В реальном мире одинокий худенький мальчик лежит в палате онкологического центра. Только что провели очередной курс химиотерапии, готовят к трансплантации. Слегка подташнивает — после химии всегда подташнивает, и только игра в телефоне отвлекает от тошноты. Мама ушла подписывать необходимые документы. Если не сделать трансплантацию костного мозга, рак крови убьет Максима. Поиск донора для трансплантации стоит непостижимых денег — больше 2 млн руб. Сколько это в изумрудах, Максим не знает, но все равно изумрудов в реальном мире мальчику взять неоткуда.

Дайте ему изумрудов. Или рублей. Помогите ему.

Для спасения Максима Аборнева не хватает 851 587 руб. Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Максиму по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора из-за рубежа. Подбор и активацию донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова». Стоимость подбора и активации донора, доставки трансплантата 2 287 587 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1,4 млн руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 851 587 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Максима Аборнева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Максима — Ольги Васильевны Аборневой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Валерий Панюшкин, Калужская область