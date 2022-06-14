Бедность пересчитала доходы

По итогам первого квартала 2022 года уровень бедности в России практически не изменился, впрочем, за этот период влияние возросшей инфляции и рисков потери трудового дохода на благосостояние населения было минимальным. Такой вывод можно сделать из данных Росстата, опубликованных ведомством в прошлую пятницу. Напомним, теперь для расчета этого показателя ведомство использует понятие «границы бедности», которая рассчитывается как значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года (последнее рассчитанное значение до перехода на новую методику с использованием медленного дохода составляло 11,3 тыс. руб.), с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал. В первом квартале 2022 года этот показатель составил 12,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с базовым значением на 14%.

По данным Росстата, в январе—марте этого года число россиян с доходами ниже этого уровня составило 20,9 млн человек, 14,3% жителей страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность бедного населения увеличилась на 0,1 процентных пункта (п. п.), или на 0,1 млн человек, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года — на 6,2 п. п., или на 8,5 млн человек. Как следует из материалов ведомства, наибольшее влияние на увеличение числа бедных оказал рост инфляции — до 1,54% в первом квартале 2022 года к первому кварталу 2021 года, который обогнал увеличение номинальных денежных доходов. Их показатель, по данным Росстата, составил 36,2 тыс. руб. в среднедушевом измерении.

Вклад в увеличение номинальных среднедушевых денежных доходов внес рост как трудовых, так и доходов от предпринимательской деятельности и соцвыплат. Доходы, связанные с оплатой труда, за первый квартал 2022 года выросли на 8,9%, до 10 трлн руб. Этому способствовал как рост номинальной и реальной зарплат (они увеличились на 15% и 3,1% соответственно), так и увеличение численности занятого населения — на 1%, до 71,5 млн человек. В свою очередь, объем социальных выплат в первом квартале 2021 года увеличился на 6%, достигнув 3,162 трлн руб., а доходы от предпринимательской деятельности — на 23,3%, достигнув 1,03 трлн руб. Тем не менее реальные денежные доходы россиян за этот период сократились по сравнению с первым кварталом 2021 года на 1%, а реальные располагаемые денежные доходы — на 1,2%.

Анастасия Мануйлова