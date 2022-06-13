Украине приоткроют щель в Евросоюз

В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия, как ожидается, обнародует важную рекомендацию: предоставлять Украине статус кандидата в члены Евросоюза или нет. Если еврокомиссары выступят за первый вариант, то 23–24 июня главам государств и правительств стран ЕС будет предложено официально запустить процесс принятия Украины в свои ряды. Однако пока в европейских столицах нет единого мнения по этому вопросу: в то время как одни поддерживают интеграцию Украины, другие выступают против, а третьи — предлагают промежуточное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean-Francois Badias / AP Фото: Jean-Francois Badias / AP

В Брюсселе в понедельник начали предметно обсуждать заявку Киева на членство в Евросоюзе. «Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии»,— рассказал по итогам дня уполномоченный Европейской комиссии по бюджету Йоханнес Хан. Как ожидается, в пятницу Еврокомиссия публично изложит свою позицию. В минувшую субботу Киев в рамках подготовки соответствующего доклада посетила глава этого ключевого исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен. В ходе и по итогам поездки она сделала ряд декларативных, но не очень конкретных заявлений.

С одной стороны, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС примет активное участие в восстановлении Украины и поможет ей в проведении политических, экономических и прочих реформ. «Европа с вами. Европа здесь, чтобы вас поддержать. Будем стоять плечом к плечу»,— повторяла она в Киеве. С другой стороны, чиновница заявила о необходимости выработки общей позиции по поводу евроустремлений Украины, которую только предстоит согласовать главам государств и правительств стран ЕС на саммите Европейского совета в Брюсселе 23–24 июня. Рекомендация Еврокомиссии станет для политиков важным ориентиром, но они не обязаны безоговорочно соглашаться с ней.

Судя по комментариям Урсулы фон дер Ляйен, заявившей в Киеве об «исторической важности нынешнего момента», она надеется на положительное заключение как Еврокомиссии, так и Европейского совета.

На прошлой неделе несколько европейских СМИ со ссылкой на информированные источники в Брюсселе сообщили, что с первым проблем, скорее всего, не будет: Еврокомиссия порекомендует запустить процесс принятия Украины в ЕС, хотя и с оговорками, что Киеву еще предстоит выполнить множество требований Брюсселя по части модернизации и демократизации.

За предоставление Украине статуса кандидата в интервью испанской газете El Pais в понедельник прямо высказалась и заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова, подчеркнувшая, что это было бы «сильным символическим посланием и стимулом для украинского народа». По ее мнению, Брюссель должен «смотреть на Украину немного иначе, чем на государства, которые находятся в состоянии мира».

Напомним, заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский направил в Брюссель 28 февраля, то есть через четыре дня после начала российской военной операции. Вслед за Киевом такие же заявки подали Кишинев и Тбилиси. 10–11 марта на саммите в Версале лидеры стран—членов ЕС поручили Еврокомиссии изучить эти запросы. 8 апреля украинской стороне был передан специальный опросник, который власти страны заполнили и направили в Брюссель через десять дней. Европарламент — законодательный орган ЕС — на минувшей неделе поддержал заявку Киева, призвав Еврокомиссию и Европейский совет «ради проявления солидарности с народом Украины» поступить так же. В ходе визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев Владимир Зеленский тоже выразил надежду, что 17 июня Еврокомиссия подтвердит, что его страна соответствует критериям кандидата в ЕС, а 23–24 июня Европейский совет официально предоставит Украине этот статус. По его словам, «в ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не являются пустыми».

Однако если с Еврокомиссией все, похоже, идет по позитивному для Киева сценарию, то с Европейским советом могут возникнуть проблемы. Судя по публичным комментариям представителей стран Евросоюза и утечкам в СМИ, в ЕС по вопросу о принятии Украины сформировалось три лагеря.

В первом — государства, однозначно выступающие за предоставление Украине статуса кандидата и затем скорое ее принятие в свои ряды. Среди них — Польша, страны Балтии, Италия.

Во втором — государства, по разным причинам не готовые прямо сейчас открыть Украине путь в ЕС. Так, власти Нидерландов, к примеру, считают, что предоставлять Киеву статус кандидата рано. И к тому же несправедливо будет принимать украинцев в ускоренном порядке, в то время как ряд балканских государств уже много лет топчутся на пороге ЕС. А власти Дании, указывая на «несовершенство законодательной и институциональной базы» Украины, полагают, что эта страна еще не готова к полноценной интеграции в ЕС.

В третьем лагере находятся государства, призывающие предложить Украине промежуточный вариант в виде включения ее наряду с Молдавией и Грузией в некое сообщество, целью которого будут сближение с Брюсселем и подготовка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Предводителем этой группы выступает Франция, чей президент Эмманюэль Макрон ранее объявил, что такой компромиссный вариант позволил бы этим странам в ближайшее десятилетие провести необходимые для вступления в ЕС реформы. Предложения Франции созвучны заявлениям властей Германии, Австрии и ряда других государств.

Украина по понятным причинам считает наиболее конструктивной позицию стран из первого лагеря.

Россия, ранее не возражавшая против евроустремлений Украины, за последние месяцы пересмотрела свой подход.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «безобидность желания Киева (вступить в Евросоюз.— “Ъ”) вызывает серьезные сомнения, учитывая, что ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, заявляющего о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента». По его оценке, Евросоюз «сливается» с НАТО, становясь его «придатком».

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью европейскому изданию Euractiv заявил: если Евросоюз в июне не примет положительного решения по заявке Киева, это «будет воспринято в Москве как знак нерешительности и слабости Брюсселя». «Мы не настаиваем на немедленном членстве в ЕС, мы просим дать нам сделать первый шаг в этом направлении»,— сказал он.

Елена Черненко