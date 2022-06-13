Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украине приоткроют щель в Евросоюз

Еврокомиссия готовится объявить об историческом решении

В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия, как ожидается, обнародует важную рекомендацию: предоставлять Украине статус кандидата в члены Евросоюза или нет. Если еврокомиссары выступят за первый вариант, то 23–24 июня главам государств и правительств стран ЕС будет предложено официально запустить процесс принятия Украины в свои ряды. Однако пока в европейских столицах нет единого мнения по этому вопросу: в то время как одни поддерживают интеграцию Украины, другие выступают против, а третьи — предлагают промежуточное решение.

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Фото: Jean-Francois Badias / AP

В Брюсселе в понедельник начали предметно обсуждать заявку Киева на членство в Евросоюзе. «Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии»,— рассказал по итогам дня уполномоченный Европейской комиссии по бюджету Йоханнес Хан. Как ожидается, в пятницу Еврокомиссия публично изложит свою позицию. В минувшую субботу Киев в рамках подготовки соответствующего доклада посетила глава этого ключевого исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен. В ходе и по итогам поездки она сделала ряд декларативных, но не очень конкретных заявлений.

С одной стороны, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС примет активное участие в восстановлении Украины и поможет ей в проведении политических, экономических и прочих реформ. «Европа с вами. Европа здесь, чтобы вас поддержать. Будем стоять плечом к плечу»,— повторяла она в Киеве. С другой стороны, чиновница заявила о необходимости выработки общей позиции по поводу евроустремлений Украины, которую только предстоит согласовать главам государств и правительств стран ЕС на саммите Европейского совета в Брюсселе 23–24 июня. Рекомендация Еврокомиссии станет для политиков важным ориентиром, но они не обязаны безоговорочно соглашаться с ней.

Судя по комментариям Урсулы фон дер Ляйен, заявившей в Киеве об «исторической важности нынешнего момента», она надеется на положительное заключение как Еврокомиссии, так и Европейского совета.

На прошлой неделе несколько европейских СМИ со ссылкой на информированные источники в Брюсселе сообщили, что с первым проблем, скорее всего, не будет: Еврокомиссия порекомендует запустить процесс принятия Украины в ЕС, хотя и с оговорками, что Киеву еще предстоит выполнить множество требований Брюсселя по части модернизации и демократизации.

За предоставление Украине статуса кандидата в интервью испанской газете El Pais в понедельник прямо высказалась и заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова, подчеркнувшая, что это было бы «сильным символическим посланием и стимулом для украинского народа». По ее мнению, Брюссель должен «смотреть на Украину немного иначе, чем на государства, которые находятся в состоянии мира».

Как украинские власти «воевали» за членство в ЕС

Напомним, заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский направил в Брюссель 28 февраля, то есть через четыре дня после начала российской военной операции. Вслед за Киевом такие же заявки подали Кишинев и Тбилиси. 10–11 марта на саммите в Версале лидеры стран—членов ЕС поручили Еврокомиссии изучить эти запросы. 8 апреля украинской стороне был передан специальный опросник, который власти страны заполнили и направили в Брюссель через десять дней. Европарламент — законодательный орган ЕС — на минувшей неделе поддержал заявку Киева, призвав Еврокомиссию и Европейский совет «ради проявления солидарности с народом Украины» поступить так же. В ходе визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев Владимир Зеленский тоже выразил надежду, что 17 июня Еврокомиссия подтвердит, что его страна соответствует критериям кандидата в ЕС, а 23–24 июня Европейский совет официально предоставит Украине этот статус. По его словам, «в ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не являются пустыми».

Однако если с Еврокомиссией все, похоже, идет по позитивному для Киева сценарию, то с Европейским советом могут возникнуть проблемы. Судя по публичным комментариям представителей стран Евросоюза и утечкам в СМИ, в ЕС по вопросу о принятии Украины сформировалось три лагеря.

В первом — государства, однозначно выступающие за предоставление Украине статуса кандидата и затем скорое ее принятие в свои ряды. Среди них — Польша, страны Балтии, Италия.

Во втором — государства, по разным причинам не готовые прямо сейчас открыть Украине путь в ЕС. Так, власти Нидерландов, к примеру, считают, что предоставлять Киеву статус кандидата рано. И к тому же несправедливо будет принимать украинцев в ускоренном порядке, в то время как ряд балканских государств уже много лет топчутся на пороге ЕС. А власти Дании, указывая на «несовершенство законодательной и институциональной базы» Украины, полагают, что эта страна еще не готова к полноценной интеграции в ЕС.

В третьем лагере находятся государства, призывающие предложить Украине промежуточный вариант в виде включения ее наряду с Молдавией и Грузией в некое сообщество, целью которого будут сближение с Брюсселем и подготовка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Предводителем этой группы выступает Франция, чей президент Эмманюэль Макрон ранее объявил, что такой компромиссный вариант позволил бы этим странам в ближайшее десятилетие провести необходимые для вступления в ЕС реформы. Предложения Франции созвучны заявлениям властей Германии, Австрии и ряда других государств.

Украина по понятным причинам считает наиболее конструктивной позицию стран из первого лагеря.

Россия, ранее не возражавшая против евроустремлений Украины, за последние месяцы пересмотрела свой подход.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «безобидность желания Киева (вступить в Евросоюз.— “Ъ”) вызывает серьезные сомнения, учитывая, что ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, заявляющего о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента». По его оценке, Евросоюз «сливается» с НАТО, становясь его «придатком».

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью европейскому изданию Euractiv заявил: если Евросоюз в июне не примет положительного решения по заявке Киева, это «будет воспринято в Москве как знак нерешительности и слабости Брюсселя». «Мы не настаиваем на немедленном членстве в ЕС, мы просим дать нам сделать первый шаг в этом направлении»,— сказал он.

Елена Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...